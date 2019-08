Berliner sollen nicht mehr als acht Euro Miete zahlen

Für die begehrten Altbauten, wie hier an der Kaskelstraße in Lichtenberg, soll die Mietobergrenze sogar nur bei rund sechs Euro liegen.

Berlin.. Berliner, die in einem Gebäude zur Miete wohnen, das vor 2014 errichtet wurde, sollen künftig nicht mehr als 7,97 Euro je Quadratmeter und Monat (nettokalt) zahlen. Das sehen die generellen Mietobergrenzen vor, die im Rahmen des landesweiten Mietendeckels gelten sollen, wie aus einem vertraulichen Papier aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hervorgeht, das der Berliner Morgenpost vorliegt.

Der Berliner Senat hatte die Eckpunkte für das sogenannte Mietendeckel-Gesetz bereits im Juni beschlossen, die Höhe der Mietobergrenze allerdings noch nicht festgelegt. Das hat die zuständige Senatsverwaltung nun nachgeholt. Denn bis Oktober muss Senatorin Katrin Lompscher (Linke) ein Gesetz vorlegen, damit es noch rechtzeitig durch das Abgeordnetenhaus verabschiedet werden kann. Ziel des rot-rot-grünen Senats ist, dass das Gesetz Anfang 2020 in Kraft tritt.

Mieter können Absenkung ihrer überhöhten Miete fordern

Die nunmehr formulierten Mietobergrenzen gelten als zentraler Aspekt des Mietendeckels. Denn mit dem Mietendeckel sollen nicht nur alle Mieten in der Stadt auf dem heutigen Stand auf fünf Jahre eingefroren werden. Falls die festgelegten Mietobergrenzen überschritten werden, sollen sie auf Antrag der Mieter auch abgesenkt werden können.

„Die Mieter haben die Möglichkeit, ihre überhöhte Miete auf Antragstellung durch das Bezirksamt absenken zu lassen“, heißt es dazu in einem Informationsschreiben, das den städtischen Wohnungsbaugesellschaften am Mittwoch bekanntgegeben wurde – mit dem Auftrag, die wirtschaftlichen Folgen durchzurechnen.

Die geplanten Mietpreisobergrenzen.

Foto: HS Aßmann / BM Infografik (+freie Mitarbeit)

Nur Neubauten sind ausgenommen

Denn das Gesetz soll „für alle Wohnraummietverhältnisse gelten“, heißt es in dem Schreiben weiter. Ausgenommen sind nur der öffentlich geförderte Wohnungsbau, also Sozialwohnungen, sowie Neubauten, die ab dem 1. Januar 2014 erstmals bezugsfertig wurden sowie Studenten- und Seniorenheime und sogenannte Trägerwohnungen.

Stellt das Bezirksamt nach Prüfung fest, dass der mit dem Vermieter vereinbarte Mietzins die Obergrenze tatsächlich übersteigt, soll die Mietabsenkung bereits rückwirkend ab dem Tag der Antragstellung des betroffenen Mieters gelten. Anders als etwa im amtlichen Berliner Mietspiegel soll zudem die Lage der Wohnung keine Rolle beim künftigen Mietenlimit spielen.

Entscheidend ist das Alter der Wohnung

Entscheidend für die Höhe der Mietobergrenze ist vielmehr das Alter der Immobilie. So soll in den begehrten Altbauten, die bis 1919 errichtet wurden, die Höchstgrenze bei 6,03 Euro je Quadratmeter und Monat liegen. Damit liegen die Mieten in den Gründerzeitbauten künftig sogar noch deutlich unter der Durchschnittsmiete in Berlin, die nach Angaben des im Mai dieses Jahres erschienen Mietspiegels aktuell 6,72 Euro je Quadratmeter und Monat (nettokalt) beträgt. Die gleiche Höchstgrenze soll auch für die bis 1949 errichteten Wohnungen gelten.

Eine noch weit geringere Miete soll für Gebäude zulässig sein, die in den Jahren 1950 bis 1955 errichtet wurden. Höchstens 4,86 Euro je Quadratmeter darf für eine mit Bad und Heizung ausgestattete Wohnung dieser Jahrgänge verlangt werden. Für 1956 bis 1964 errichtete Gebäude gelten 5,85 Euro als zulässige Grenze. Für die Bauten der in den 1970er- und 1980er-Jahren errichteten Gebäude sollen laut der den Wohnungsbaugesellschaften übermittelten Obergrenzen-Tabelle im ehemaligen Ost- und Westteil der Stadt unterschiedliche Werte gelten.

Im ehemaligen Westteil werden für die Baualtersklassen 1973 bis 1983 7,51 Euro und für die Jahrgänge 1984 bis 1990 7,24 Euro je Quadratmeter und Monat als Höchstwert definiert. Im ehemaligen Ostteil liegt die Mietobergrenze für alle zwischen 1973 und 1990 errichteten Wohnungen bei 5,64 Euro. Für Neubauten, die zwischen 1991 und 2013 errichtet wurden, gilt dann wieder für das gesamte Stadtgebiet eine gemeinsame Höchstgrenze von 7,97 Euro.

Modernisierungszuschläge sollen weiter zulässig sein – allerdings nur „für Wohnungen, die in den letzten acht Jahren vor Inkrafttreten oder während der Geltung dieses Gesetzes modernisiert werden“. Zudem dürfen die Modernisierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit nicht dazu führen, dass die jeweilige Mietobergrenze um mehr als 20 Prozent überschritten wird, heißt es in dem Paper weiter.

Wohnungsunternehmen sind entsetzt

Für die Berliner Wohnungsunternehmen und Hauseigentümer werden die Regelungen, falls das Gesetz wie im Entwurf vorsehen tatsächlich verabschiedet wird, gravierende wirtschaftliche Folgen haben. „Wenn das so kommen sollte, werden Investitionen in den Wohnungsbestand und den Neubau vollständig abgewürgt“, sagte der Vertreter eines Berliner Wohnungsunternehmens der Berliner Morgenpost. Davon wären auch die die Landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bedroht. Dass es noch keinen Aufschrei gegeben habe, liege nur daran, dass bislang noch kaum jemand die Zahlen kenne „nicht einmal in der Koalition“, ist sich der Immobilienexperte sicher. Komme das Gesetz wie geplant, würden die Bezirksämter besonders in der Innenstadt mit Anträgen überrannt – und das Land Berlin mit Klagen überzogen, so seine Prognose.