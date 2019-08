Berliner Polizei hat jetzt einen Antisemitismusbeauftragten

Die Berliner Polizei hat jetzt einen eigenen Beauftragten für das Thema Antisemitismus und antisemitische Vorfälle. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik haben am Dienstag Wolfgang Pemp und seinen Stellvertreter Dietmar Ring vorgestellt.

Pemp und Ring sollen zentrale Ansprechpartner für das Thema Antisemitismus sein, sowohl intern als auch nach außen. Wolfram Pemp (49 Jahre, Kriminaldirektor) ist seit dem Jahr 1990 bei der Berliner Polizei. Pemp ist Leiter der Zentralstelle für Prävention im Landeskriminalamt (LKA). Ring (51, Kriminaldirektor) ist seit dem Jahr 1985 bei der Berliner Polizei und ständiger stellvertretender Leiter des polizeilichen Staatsschutzes. Das Amt des Antisemitismusbeauftragten ist ein zusätzliches Amt. Sie sollen unter anderem Polizisten schulen, antisemitische Vorfälle zu erkennen, einzugreifen und anzusprechen. Das neue Amt sei notwendig geworden, um auf die Zunahme bei antisemitischen Straftaten zu reagieren, sagte Polizeipräsidentin Slowik.

Außerdem soll Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) einen Runden Tisch gegen Antisemitismus einberufen. Daran teilnehmen sollen unter anderem Vertreter jüdischer Organisationen, der Politik und der Polizei. Die Berliner Polizei dürfte damit die erste deutsche Polizeibehörde mit einer derart definierten Zuständigkeit sein. Ähnliche Stellen gibt es bisher bei vielen Landesregierungen und einigen Generalstaatsanwaltschaften. Außerdem haben manche Polizeibehörden Ansprechpartner für die jüdischen Gemeinden, etwa in Thüringen bei der Stabsstelle polizeiliche Extremismusprävention. Oder in Baden-Württemberg, wo es bei den örtlichen Polizeirevieren Ansprechpartner für Rabbiner und Gemeindevorsteher gibt.

Anstieg bei antisemitischen Vorfällen

In Berlin gab es im Jahr 2018 laut Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS Berlin) erneut einen Anstieg bei antisemitischen Vorfällen. Die Zahl der gemeldeten Angriffe hatte sich von 18 auf 46 mehr als verdoppelt, die Zahl der Bedrohungen war von 26 auf 46 ebenfalls gestiegen. Im Gegensatz zur Polizei registriert die Beratungsstelle auch versuchte und abgebrochene Angriffe, wenn etwa das Opfer flüchtete. Insgesamt erfasste RIAS im Jahr 2018 1.083 gemeldete antisemitische Vorfälle in der Hauptstadt, mehr als 14 Prozent als im Vorjahr. Mit 368 Personen waren 73 Prozent mehr Einzelpersonen betroffen als Im Vorjahr. Mit 187 war über die Hälfte davon jüdisch, doch auch zahlreiche nichtjüdische Personen, die sich gegen Antisemitismus oder Rechtsextremismus aussprachen, wurden angefeindet. Laut Rias habe es erstmalig antisemitische Vorfälle in allen Berliner Bezirken gegeben. Die meisten Vorfälle habe es in den Bezirken Mitte (146) und Charlottenburg-Wilmersdorf (80) gegeben.