„INSM-Bildungsmonitor“: Berlin landet bei Länderranking auf letztem Platz

Berlin. Bei einem neuen Ländervergleich zur Bildungsqualität belegt Berlin den letzten Platz. Im vergangenen Jahr rangierte die Hauptstadt beim „INSM-Bildungsmonitor“ unter den 16 Bundesländern noch auf Rang 13. Auf Platz 1 der Bundesländer im Bildungsvergleich rangiert Sachsen, gefolgt von Bayern und Thüringen.

In dem am Donnerstag veröffentlichten neuen Ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag der arbeitgebernahen „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ (INSM) sind für Berlin zahlreiche Baustellen aufgelistet. Dazu zählt die berufliche Bildung: Gemessen an der Bevölkerung im entsprechenden Alter seien 2018 weiterhin relativ wenige betriebliche Ausbildungsplätze angeboten worden, heißt es. Trotz deutlichen Verbesserungen verzeichnete Berlin demnach mit 56,1 Prozent die niedrigste Quote (Bundesdurchschnitt: 67,7 Prozent). Den letzten Platz nimmt Berlin demnach auch bei der Quote der unversorgten Bewerber ein (14,9 Prozent).

Kritisiert wird in der Studie weiter, dass im Jahr 2017 etwas mehr als 39 Prozent der Auszubildenden ihre Lehre vorzeitig abbrachen - also weit mehr als ein Drittel. Auch dies ist im Ländervergleich ein negativer Spitzenwert (Bundesdurchschnitt: 28,3 Prozent.)

„INSM-Bildungsmonitor“: Hohe Quote von Schulabbrechern in Berlin

Im schulischen Bereich fiel den Experten negativ auf, dass in Berlin bei Vergleichsarbeiten ein relativ hoher Anteil der Schüler nicht die Mindeststandards erfülle. Außerdem habe 2017 die Schulabbrecherquote 9,2 Prozent betragen - der zweitschlechteste Wert aller Bundesländer (Bundesdurchschnitt: 6,3 Prozent).

Bei der Integration von Ausländern bleibt demnach ebenfalls viel zu tun: Von 4109 ausländischen Schulabgängern im Jahr 2017 blieben 855 ohne Abschluss. Dies ergibt eine Schulabbrecherquote unter den ausländischen Jugendlichen von 20,8 Prozent (Bundesdurchschnitt: 18,1 Prozent).

Positiv ist die Lehrer-Schüler-Relation

Bei allen Problemen verweist die Studie darauf, dass Berlins Bildungssystem auch positive Seiten hat. Bei der Zahl der Unterrichtsstunden und der Lehrer-Schüler-Relation stehe die Hauptstadt gut da - beim Verhältnis Lehrer-Schüler an Gymnasien sogar am besten in Deutschland.

79,2 Prozent der Berliner Grundschüler lernten 2017 an einer offenen oder gebundenen Ganztagsschule (Bundesdurchschnitt: 41,6 Prozent). Berlin belege damit den vierten Platz aller Bundesländer.

Zudem trage die Hauptstadt in hohem Maße zur Ausbildung des Forschernachwuchses bei. Dies zeige sich unter anderem an der Promotionsquote, bei der Berlin 2017 mit 7,3 Prozent den besten Wert aller Bundesländer erzielt habe (Bundesdurchschnitt: 5,7 Prozent). Und: Berliner Professoren warben mehr Drittmittel - also etwa Projektgelder von privaten Unternehmen oder Spendern - ein als im Bundesdurchschnitt.

Brandenburg schneidet auch schlecht ab

Auch Brandenburg schneidet in dem Ländervergleich schlecht ab und rutscht weiter ab. Nach Platz 14 im vergangenen Jahr landet das Land in diesem Jahr auf Platz 15. Vor allem bemängelten die Autoren die geringe Zahl an Ausbildungsplätzen sowie vergleichsweise niedrige Ausgaben für Forschung. 2016 belegte Brandenburg noch Platz 12.

Die Vergleichsstudie bewertet anhand von 93 Indikatoren in zwölf Handlungsfeldern, inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert.