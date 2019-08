Spielplätze: „Nach ein paar Minuten fehlt Kindern die Abwechslung“

Spielen in Berlin

Berlin. Dirk Schelhorn weiß, was Kinder benötigen, um gesund aufzuwachsen und zu lernen – und wie Spielplätze dabei helfen können. Der 63-Jährige ist Landschaftsarchitekt sowie Experte für Entwicklungspsychologie und Bewegungsförderung. Seit über 30 Jahren berät er Kommunen, auch den Berliner Senat. Im Interview erklärt er, was Kinder auf einem Spielplatz wirklich wollen und woran es in Berlin hapert.

Herr Schelhorn, wie schätzen Sie die Spielplätze in Berlin ein?

Dirk Schelhorn Oft stehen leider an erster Stelle Fragen zur Sicherheit. Das ist zwar wichtig, aber bei Orten für Kinder geht es um zentrale Lebenserfahrungen, um sich selber besser einschätzen zu können. Dazu müssen sich Kinder mit der Umwelt ganzheitlich auseinander setzen, Risiken eingehen und den Horizont selbst erweitern. Somit sollen Spielbereiche zum Einen die Entdeckerlust fördern und zum Anderen Bewegungsabläufe ermöglichen, die immer auch Experiment, Versuch und Irrtum darstellen. Bäume hochzuklettern ist im Gegensatz zum gefertigten Spielgerät eine ehrliche Herausforderung. Man muss die Welt mit Händen und mit Füssen begreifen. Diese Erfahrungswerte sind das Teile des Lebensfundamentes und oft schwerlich bei durchmöblierten Plätzen zu erleben.

Besteht also Nachbesserungsbedarf?

Das wird von Bezirksamt zu Bezirksamt unterschiedlich sein. Spielplätze sind die einzig rechtlich legitimierten Spielflächen für Kinder. Daneben braucht es aber noch andere multifunktionale Freiräume. Volksparkanlagen sind eine typische Berliner Erfindung. In den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts wurden sie geschaffen, um die Menschen aus den Hinterhöfen rauszuholen. Das Gleisdreieck ist so ein Platz. Bewegungsräume für alle Altersklassen, auf denen nicht gleich alles überplant und durch Möblierung bestimmt ist.

Wie schneidet Berlin im Vergleich zu anderen Städten ab?

Hamburg ist beispielsweise in der Strategie vorbildhaft. Dort ist in einem Haushaltsraster festgelegt, dass innerhalb von 15 Jahren bei jedem Spielplatz automatisch investiert werden muss. Es gibt auch Kommunen in Rheinland-Pfalz, die unter dem Gesichtspunkt der Spielleitplanung eine ganze Stadt auf den Prüfstand stellen und schauen, wie es sich mit den Freiräumen zu Gunsten von Kindern verhält. Bodenheim am Rhein, mit gerade einmal 8.000 Einwohnern, hat vor etwa 15 Jahren beschlossen sich entsprechend kinderfreundlich zu entwickeln.

Warum klappt es in diesen Kommunen scheinbar so problemlos?

Solche Kommunen können von Amtswegen in kürzester Zeit Entscheidung treffen. In Berlin bedarf es dazu weit mehr Behörden. Das macht den Sachverhalt kompliziert. Knackpunkt sind also eher die Entscheidungswege, nicht die finanziellen Mittel.

Sie haben auch den Berliner Senat beraten. In welcher Sache?

Wir haben ein Gutachten über Naturerfahrungsräume für Kinder erstellt, vor allem welchen Wert naturnahe Spielplätze für die Entwicklung eines gesunden Wachstums und die Abenteuerlust haben. Ein komplexer Spielraum zum Durchspielen und wie wir mehr davon etablieren können.

Wie soll das genau aussehen?

Spielplätze sind in der Regel immer gleich möbliert. Sie finden fast immer die gleichen Attraktionen auf allen Plätzen. Nach ein paar Minuten kennen die Kinder alle Inhalte und Abläufe. Es fehlt die Abwechslung. Hügel oder große Steine statt möblierter Flächen, beflügeln die kindliche Phantasie viel mehr. Sie fördern den Entdeckungsdrang und trainieren ganzheitlich den Menschen und dabei alle Sinne.

Was fehlt dafür im urbanen Raum?

Grünräume müssen erhalten bleiben, freie erreichbare Spielflächen für jedes Kind müssen in die Gesetzgebung integriert werden. Und auch die sogenannte „Nachverdichtung“ muss auf den Prüfstand. Kaufhausparkplätze, die nach Ladenschluss nicht benutzt werden, können beispielsweise zu Spielarealen werden, Autos gehören nicht als parkende Vehikel Tag und Nacht in den Freiraum. Straßen sollten temporär tagsüber gesperrt und als Spiel-, Aufenthalts- und Bewegungszonen verfügbar sein. Wir brauchen ein ganzes Portfolio, um diese Räume zu erhalten. Das schafft sozialen Frieden.

Gibt es aktuell einen Trend zur Ausstattung von Spielplätzen?

Es kommt nicht auf Farbe der Geräte an, das ist nicht automatisch kindgerecht. Stattdessen entstehen Überreizungen durch allzu komplexe Raumstrukturen. In den letzten Jahren ging der Trend zu naturnahem und nachhaltigem Material. Dann wieder hin zum schick designtem Schmuckstück. Kinder brauchen kein Raumschiff und keine Burg. Sie haben genug Phantasie, die wir nicht einengen dürfen. Man sollte Objekte und den umgebenden Raum individuell planen und aufeinander abstimmen und nicht einfach gedankenlos Möbel von der Stange aufstellen.

Gibt es eine Möglichkeit die Sicherheit der Geräte auf unbekannten Plätzen einzuschätzen?

Laien können die Sicherheit vor Ort kaum einschätzen. Das ist auch nicht Aufgabe der Eltern. Dafür braucht es Fachleute. Sollten Schäden erkennbar sein, kann man das beim Bezirksamt melden. Die sind verpflichtet dem unmittelbar nachzugehen. Alle Spielplätze müssen einmal wöchentlich von den Behörden in Augenschein genommen werden. Einmal monatlich steht eine Begutachtung an und jährlich ist eine Hauptuntersuchung verpflichtend. Wir haben aber bundesweit ausgesprochen wenige Unfälle durch defekte Spielgeräte. Der Sicherheitsstandard in Deutschland ist sehr hoch.

Was würden Sie Eltern raten, nach welchen Kriterien sollten sie sich einen Spielplatz aussuchen?

Es ist wichtig, dass Kinder Platz haben, dass sie eine vielseitige Welt ausprobieren können. Dabei spielen unstrukturierte, nicht sofort überschaubare Areale, eine große Rolle. Des Weiteren dürfen Spielbereiche nicht mit Angeboten überlastet sein, so dass bestimmte Aktivitäten sich nicht ausgrenzen. Dann wird es ehrlicher sein, dass Kinder sich die Spielbereiche selber aussuchen, was dem kindlichen Drang entspricht. Bei öffentlichen Bereichen für kleinere Kinder sind Aufenthaltsbereiche für begleitende Erwachsene wichtig, eine Trinkwasserstelle und vielleicht sogar ein WC. Insgesamt müssen Eltern ihren Kindern mehr zutrauen, müssen ihnen Abenteuer gönnen.