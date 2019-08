Lehrermangel: Berlin setzt weiterhin auf Quereinsteiger

Berlin.. Nur vierzig Prozent der neu eingestellten Lehrer für Berlins Schulen sind regulär ausgebildete Lehrer, sogenannte „Laufbahnbewerber“. Das eröffnete jetzt Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) auf der traditionellen Konferenz zum Anfang des Schuljahres 2019/20.

Danach haben von den 2734 neu eingestellten Lehrkräften genau 1085 ein Lehramtsstudium absolviert. 711 sind Quereinsteiger - haben also nicht auf Lehramt studiert, aber die Universität mit einem Fach abgeschlossen, das im Land Berlin als „Mangelfach“ gilt. 938 der Lehrkräfte sind Seiteneinsteiger. Das ist Lehrpersonal, das direkt von einer Schule angestellt wird.

Viele dieser Seiteneinsteiger haben früher Willkommensklassen unterrichtet, 70 unter ihnen sind Studenten, die sich noch im Lehramtsstudium befinden. Die Seiteneinsteiger kriegen häufig nur jährlich begrenzte Verträge, viele von ihnen wurden auch schon letztes Jahr angestellt.

Auch auf die Randbezirke wurde in diesem Jahr geachtet, sagt die Senatorin

„Lehrkräfte zu finden ist Jahr für Jahr eine große Herausforderung“, sagte Senatorin Scheeres. Man sei zufrieden, dass es wieder gelungen sei. Die Konkurrenz unter den Bundesländern sei groß. Auch habe man diesmal speziell darauf geachtet, auch „Stellen im Randbezirk besetzt zu bekommen“. Bezirke wie Spandau oder Marzahn-Hellersdorf klagen schon länger darüber, kaum noch voll ausgebildete Lehrer in ihre Schulen locken zu können. 90 Lehrkräftestellen, sagte Scheeres abschließend, seien noch offen. Man habe aber keine Sorge, die nicht auch besetzt zu kriegen.

Einstellungsrekord in Brandenburg

Das Land Brandenburg meldete einen Einstellungsrekord. Dort treten am kommenden Montag – zum Schulanfang – 1474 neue Lehrer unbefristet ihren Dienst an. „Das ist seit der Wende die höchste jemals pro Jahr erreichte Einstellungszahl im Land Brandenburg“, erklärte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in Potsdam. 33 Prozent dieser unbefristeten Stellen wurden aber an Seiteneinsteiger vergeben, die sich in Brandenburgs Schule über längere Zeit bewährt haben. Dazu kommen 610 Seiteneinsteiger mit befristeten Verträgen.