Flughafen Tegel (TXL): Fast ein Viertel aller Flüge hat Verspätung

Viele Urlaubsflieger starten und landen derzeit am Flughafen Schönefeld (SXF), die meisten davon pünktlich. Am Aiport in Tegel (TXL) gibt es dagegen viele Verspätungen und Flugausfälle.

Bei Verspätungen und Ausfällen liegt der Flughafen Tegel bei den deutschen Airports an vierter Stelle. Spitzenreiter ist Frankfurt a.M.

Berlin.. Fast ein Viertel aller Flugzeuge startet in Tegel verspätet oder gar nicht: Insgesamt 23,4 Prozent der Flüge verliefen nicht planmäßig. Pünktlicher sind die Maschinen am Flughafen Schönefeld. Dort sind 17,5 Prozent aller Flüge von Ausfällen oder Verspätungen betroffen. Das hat das Flughafen-Ranking 2019 des Fluggast-Portals AirHelp für das erste Halbjahr ergeben.

Im ersten Halbjahr 2019 starteten in Deutschland täglich 605 Flüge nicht nach Plan. Die meisten Verspätungen gab es am Flughafen in Frankfurt am Main, dort waren fast 30 Prozent der Starts verspätet oder fielen ganz aus. Dahinter liegt München mit 27 Prozent aller Flüge, die verspätet oder gar nicht starteten. Auf dem dritten Platz folgt Hamburg mit 23, 6 Prozent. Berlin-Tegel liegt auf dem vierten Platz.

Flughafen Schönefeld schneidet besser ab - weniger Ausfälle oder Verspätungen

Auf den Flughäfen in den neuen Bundesländern kommen Flugausfälle und Verspätungen seltener vor. Am besten schnitt der Flughafen Leipzig/Halle ab. Nur 14,5 Prozent der Flüge sind dort unpünktlich oder fallen aus. Schönefeld liegt mit 17,5 Prozent unter den analysierten Flughäfen in den neuen Bundesländern auf dem dritten Platz, Dresden folgt dahinter mit 18,7 Prozent. Nürnberg kam mit einer Verspätungs- und Ausfallrate von 16,5 Prozent auf den zweiten Platz.

Bei Flugausfälle und -verspätungen werden Entschädigungszahlungen in Höhe von bis zu 600 Euro pro Fluggast gezahlt. Die Höhe berechnet sich nach der Länge der Flugstrecke. Der rechtmäßige Entschädigungsanspruch ist abhängig von der tatsächlichen Verspätungsdauer am Ankunftsort sowie dem Grund für den ausgefallenen oder verspäteten Flug. Betroffene Passagiere können ihren Entschädigungsanspruch rückwirkend durchsetzen, bis zu drei Jahre nach ihrem Flugtermin.