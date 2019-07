Konzert: Sunn O))) live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Die US-Band Sunn O))) spielt am 30. und 31. Juli zwei Konzerte in Berlin

Die Band Sunn O))) spielen am 30. und 31. Juli zwei Konzerte in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Festsaal Kreuzberg Sunn O))) live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Die Drone-Metal-Band Sunn O))) ist zurück: Nach vier Jahren Studioabstinenz haben die US-Musiker im April ihr neues Album "Life Metal" veröffentlicht. Wer die Kultband live erleben will, hat Glück, denn das CTM Festival bringt sie nach Berlin. Am 30. und 31. Juli spielen Sunn O))) zwei exklusive Konzerte im Festsaal Kreuzberg. Es sind die ersten Konzerte der Band in der Hauptstadt seit 2015.

Sunn O))) wurde Mitte der 1990er als Duo von Stephen O’Malley und Greg Anderson gegründet. Die Band ist bekannt für ihren lauten und düsteren Sound, mit denen sie zur erfolgreichsten Gruppe des Drone- oder Doom-Metal wurden. In der aktuellen Besetzung unterstützt der Mayhem-Sänger Attila Csihar die Band als Sänger. Für die beiden Berlin-Konzerten haben sich Sunn O))) Gastauftritte des legendären Gitarristen Caspar Brötzmann ("Caspar Brötzmann Massaker") gesichert.

Wo wird Sunn O))) auftreten?

Das Konzert findet im Festsaal Kreuzberg (Am Flutgraben 2 in 12435 Berlin ) statt. Der Festsaal war einer der großen traditionellen Clubs für Konzerte in Berlin, bis er 2013 niederbrannte. Seit 2017 ist der Kultklub zurück: Mit neuer Halle, neuem Austragungsort, mit Konzerten und Biergarten. Zu finden ist der neue Club auf der Grenze zwischen Kreuzberg und Treptow auf dem Gelände der Arena Berlin.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für beide Konzerte von Sunn O))) am 30. und 31. Juli sind noch Tickets erhältlich. Über die Internetseite der Veranstalter können Karten ab 30 Euro inklusive Servicekosten gebucht werden.

Wann geht es los?

Der Einlass der beiden Konzerte am Dienstag und Mittwoch starten jeweils um 19 Uhr. Die Show beginnt an beiden Tagen gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Sunn O))) in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Festsaal Kreuzberg davon abweichen, aber diese Songs spielten Sunn O))) bei ihrem Auftritt am 24. April in Philadelphia (USA):

(B) Drone Isengard Novæ 1 Greg Solo Novæ 2 Soma Solo Novæ 1 (A) Drone Mocking Solemnity Drone B-Witch

Wie komme ich zum Festsaal Kreuzberg?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Der Festsaal Kreuzberg (Am Flutgraben 2 in 12435 Berlin ) befindet sich zentral gelegen zwischen Spree und Görlitzer Park und ist mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85, S9 bis Treptower Park) oder der U-Bahn (U1, U3 bis Schlesisches Tor) gut zu erreichen. Praktisch vor der Tür halten die Bus-Linien 165, 265 und N65 (Haltestelle Heckmannufer).

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Festsaal Kreuzberg.

Sunn O))) live im Festsaal Kreuzberg, Dienstag, 30. Juli 2019, und Mittwoch, 31., Einlass jeweils ab 19 Uhr, Konzertbeginn jeweils gegen 20 Uhr, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin