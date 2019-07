Mieterverein stellt eigenen Mietendeckel vor

Für Berliner Wohnungen wie diese in einer Straße in Moabit soll der landesweite Mietendeckel gelten.

Berlin.. Der Berliner Mieterverein (BMV) hat ein eigenes Konzept für einen landesweiten Mietendeckel vorgelegt. Anders als das im Hause der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) erarbeitete Eckpunktepapier sollen die Mieten laut BMV nicht eingefroren werden. Stattdessen sollen verbindliche Obergrenzen gelten, die vom Alter der Wohnungen und von deren Größe abhängen.

Basis für den Mietendeckel soll der Mietspiegel aus dem Jahr 2011 sein

Bei der Berechnung der jeweils zulässigen Miethöhe soll jedoch nicht der aktuelle Mietspiegel vom Mai 2019 als Grundlage dienen. „Als Basis sollen die Mittelwerte des Berliner Mietspiegels 2011 zuzüglich der Lebenshaltungskosten, die sich von 2010 bis 2018 auf 12,2 Prozent beliefen, herangezogen werden“, sagte BMV-Geschäftsführer Reiner Wild am Dienstag. Zur Begründung sagte Wild, dies sei das letzte Jahr in der Hauptstadt gewesen, in dem die erforderliche Leerstandsreserve von drei Prozent noch existierte und demnach kein Wohnungsmangel herrschte.

Höchstwerte für die Mieten sollen zwischen 5,17 und 9,79 Euro liegen

Gemäß der Tabelle, die der Berliner Mieterverein erarbeitet hat, wird sowohl auf Ausstattungsmerkmale als auch auf die Einordnung in verschiedene Lagen verzichtet. Die Preistabelle berücksichtigt nur noch, ob die Wohnung größer oder kleiner als 60 Quadratmeter ist und wann sie errichtet wurde. Demnach schwanken die zulässigen Mietpreishöchstwerte zwischen 5,17 Euro je Quadratmeter und Monat für eine 1973 bis 1990 in Ost-Berlin errichtete Wohnung und bis zu 9,79 Euro für eine 2003 bis 2018 errichtete Wohnung. „Neubauten bleiben, wie auch im Eckpunktepapier der Senatorin vorgesehen, ausgenommen.

Ebenfalls im Unterschied zu dem Senatsentwurf sollen Modernisierungen weiterhin ohne behördliche Genehmigung möglich und umlagefähig sein, sich jedoch ebenfalls an festen Oberwerten orientieren. „Damit wird ein enormer bürokratischer Aufwand vermieden“, sagte Wild.

Bei 25 Prozent der Wohnungen könnten die Mieten auch weiterhin steigen

Ein generelles Einfrieren aller Mieten, wie es das Eckpunktepapier vorsieht, soll es nicht geben. Damit könnten die Mieten für etwa 25 Prozent der Berliner Mietwohnungen auch weiterhin steigen. Für Wohnungen, deren Mieten unter den Obergrenzen liegen, gäbe es Spielräume, die aber auf jährlich 1,5 Prozent begrenzt werden sollen, sagte Wild. „Dies hat auch den Vorteil, dass Baugenossenschaften oder gemeinwohlorientierte Mieter weiterhin gut wirtschaften können“, sagte Wild.

Mitte Juni hatte der rot-rot-grüne Senat Eckpunkte für einen Mietendeckel vorgelegt, die ein Einfrieren der Mieten auf dem heutigen Niveau für fünf Jahre vorsehen. Bis Oktober soll ein Gesetzentwurf dazu vorliegen. Der Mieterverein hält sein Konzept klar definierter Mietobergrenzen für langfristig tragfähiger, wie Wild sagte.