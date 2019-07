Eine Prostituierte wartet in einem Bordell auf Kundschaft. In Berlin muss sie offiziell angemeldet sein, denn Sexarbeit ist steuerpflichtig Archivbild).

Laut Gesetz muss sich jede Prostituierte in Berlin offiziell anmelden. Doch das tun offenbar nur wenige.

"Huren-Pass" So viele Prostituierte sind offiziell in Berlin gemeldet

Berlin. In Berlin bieten geschätzt mehr als 8000 Prostituierte ihre Dienste an. Bislang ist in der Hauptstadt aber nur etwa jede fünfte Frau offiziell angemeldet – obwohl das das bundesweit geltende Prostituiertenschutzgesetz seit rund zwei Jahren vorschreibt. Im Land Berlin ist dafür die 2017 neu geschaffene zentrale Anlaufstelle „Probea“ im Rathaus Schöneberg für die Sexarbeiterinnen zuständig.

Vor der Anmeldung ist eine gesundheitliche Beratung der Frauen vorgeschrieben, Dolmetscher können hinzu gezogen werden. Neben dem Nachweis über diese Beratung müssen die Prostituierten ein Passfoto, ein Ausweisdokument und eine aktuelle Meldeadresse vorlegen.

Mit der Anmeldung werden die Daten der Frauen an das Finanzamt gemeldet, denn Prostitution ist steuerpflichtig. Übermittelt werden Name, Vorname, Geburtsdatum, Meldeadresse, Staatsangehörigkeit und die Angabe des Bundeslandes, in dem die Prostituierte vorwiegend arbeitet. Ansonsten werden Beratung und Anmeldung vertraulich behandelt.

Ohne Anmeldung droht ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro

Wer über keine vorläufige Anmeldung oder Anmeldungsbescheinigung verfügt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro bestraft werden. Für Kontrollen sind die Ordnungsämter und die Polizei zuständig.

Aus einer von Marcel Luthe (FDP) im Abgeordnetenhaus gestellten Anfrage geht nun hervor, wie viele Frauen sich in Berlin seit dem 1. Juli 2018 offiziell angemeldet haben. Seit Einführung des Verfahrens wurden in Berlin insgesamt 1585 Anmeldebescheinigungen - auch "Huren-Pass" genannt -ausgestellt (Stand 19.06.2019), heißt es in der Antwort der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Die überwiegende Zahl der Anmeldungen seien für zwei Jahre gültig, hieß es.

Ausländische Prostituierte stammen meist aus Osteuropa

Die meisten der angemeldeten Prostituierte sind demnach Deutsche (531). Aus Osteuropa stammen insgesamt 775 Frauen (Rumänien: 288, Bulgarien: 180, Polen: 106, Russland: 39, Litauen: 37, Ukraine: 35, Lettland: 33, Ungarn: 27, Tschechien: 14, Weißrussland: 9, Serbien: 2, Kroatien: 1, Albanien: 1, Slowenien: 1, Estland: 1, Slowakei: 1). Aus Thailand kommen 130 Sexarbeiterinnen. Wie viele Prostituierte jedoch tatsächlich in Berlin arbeiten, geht aus diesen Angaben nicht hervor.

Auch Bordelle müssen sich laut Gesetz anmelden. Bisher wurden seit Einführung der Regelung berlinweit fünf Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer „Prostitutionsstätte“, wie diese offiziell heißen, abgelehnt. Zur Begründung hieß es seitens der Gesundheitsbehörde, dass diese „dem öffentlichen Interesse widersprochen“ hätten. Insgesamt hätten sich bis Mai 2019 insgesamt 206 Betreiber angemeldet, elf Bordelle seien neu zugelassen und vier geschlossen worden.

In Friedrichshain-Kreuzberg gab es die meisten Anmeldungen für Bordelle

Aus der Antwort der Senatsverwaltung geht hervor, dass im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die meisten Anmeldungen eingingen (35). Danach folgen Tempelhof-Schöneberg (33), Neukölln (30), Charlottenburg-Wilmersdorf (29), Mitte (25), Pankow (18), Treptow-Köpenick (12), Steglitz-Zehlendorf (7), Reinickendorf (6), Spandau (5), Marzahn-Hellersdorf (4), Lichtenberg (2). Wie viele Bordelle wirklich in Berlin betrieben werden, geht aus den Zahlen allerdings nicht hervor.

Mehr zum Thema:

Straßenstrich an Kurfürstenstraße bekommt Sex-Boxen

Kurfürstenkiez: Berlins Ort für Billig-Sex

In der Meldestelle für Prostituierte