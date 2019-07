Goethestraße in Berlin: Mann in Späti in Charlottenburg angeschossen

Polizeieinsatz vor einem Spätkauf an der Goethestraße in Berlin: Dort wurde in der Nacht ein Mann niedergeschossen.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 10. Juli.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Mann in Späti in Charlottenburg angeschossen

+++ Mann in Spätkauf an der Goethestraße niedergeschossen +++

Charlottenburg.. In einem Spätkauf an der Goethestraße in Charlottenburg ist in der Nacht zu Mittwoch ein etwa Mitte 30 Jahre alter Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Passanten hätten aus dem Laden Hilferufe gehört, hieß es. Polizisten sperrten den Tatort weiträumig ab. Der Verletzte, bei dem es sich um einen Mitarbeiter des Spätis handeln soll, wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

+++ Fußgänger von Laster angefahren +++

in Fußgänger ist in Pankow von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der 40 Jahre alte Fahrer habe die Zufahrtsstraße zu einem Parkplatz in der Max-Lingner-Straße befahren und sei dort mit dem 53-jährigen Fußgänger zusammengestoßen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Wie genau es zu dem Unfall kam, war noch unklar. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Fußgänger die Zufahrtsstraße mit seinem Rollator überqueren wollte. Durch den Unfall erlitt er schwere Beinverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Denkmal für Sinti und Roma beschädigt +++

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend eine Glasscheibe am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sint und Roma in Tiergarten beschädigt. Polizisten hatten den Schaden gegen 20 Uhr bemerkt. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

+++ Fußgängerin zwischen Autos eingeklemmt +++

In Folge eines Unfalls ist eine 77 Jahre alte Frau in von zwei Autos eingeklemmt und an den Beinen verletzt worden. Ein Porschefahrer war am Montagnachmittag an der Herschelstraße gegen einen geparkten Skoda gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen einen dahinter geparkten Daewoo und dieser wiederum gegen einen Opel geschoben. Die 77-Jährige, die sich zu diesem Zeitpunkt zwischen den geparkten Fahrzeugen befand, wurde eingeklemmt und erlitt schwere Beinverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Aufnahme in eine Klinik. Beim Porschefahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er stand möglicherweise unter Drogeneinfluss.