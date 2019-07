Berliner Wohnungswirtschaft rechnet mit Millioneneinbußen

Berlin. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen BBU hat vor der Umsetzung des Mietendeckels gewarnt. Falls, wie von der Berliner Landesregierung geplant, die Mieten in der deutschen Hauptstadt von 2020 an für fünf Jahre eingefroren würden, rechnet der BBU bei seinen Mitgliedsunternehmen mit millionenschweren Einnahmeverlusten. „Die wegbrechenden Einnahmen für die Wohnungsunternehmen wären dramatisch“, sagte BBU-Vorstand Maren Kern am Mittwoch.

Als Beispiel nannte Kern eine mittelgroße Genossenschaft. Ohne Mietendeckel würde das Unternehmen die Mieten für 20 Prozent des Bestandes um 2,5 Prozent pro Jahr anheben, um so Modernisierungen und auch Neubau finanzieren zu können. Durch das Einfrieren der Mieten würden sich die Einnahmeverluste laut BBU-Beispielrechnung bei der Genossenschaft zwischen 2020 und 2024 auf mehr als vier Millionen Euro summieren. Viele Genossenschaften würden so in Schieflage geraten, sagte Kern.

BBU-Mitglieder verwalten 715.000 Wohnungen in Berlin

Der BBU hat in Berlin rund 140 Mitgliedsunternehmen. In dem Verband sind sowohl landeseigene und kommunale Wohnungsbaugesellschaften, aber auch genossenschaftliche und private Wohnungsunternehmen organisiert. Auch der zuletzt stark kritisierte Konzern Deutsche Wohnen ist BBU-Mitglied. Mit rund 715.000 Wohneinheiten bilden die BBU-Mitglieder etwa 43 Prozent des Mietwohnungsbestands in der deutschen Hauptstadt an. Schätzungen zufolge wohnen etwa drei Millionen Menschen in Wohnungen von BBU-Mitgliedsfirmen in Berlin und Brandenburg.

Einer am Mittwoch vorgestellten Umfrage zufolge, an der 80 der rund 140 BBU-Mitglieder teilnahmen, befürchtet die Wohnungswirtschaft erhebliche negative Auswirkungen durch den geplanten Mietendeckel des Senats. Demnach gehen jeweils rund 90 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass sie komplette oder deutliche Abstriche bei energetischen oder altersgerechten Modernisierungen machen müssen. Zwei Drittel sagen starke Rückgänge beim Neubau voraus.

Der rot-rot-grüne Berliner Senat hatte sich Mitte Juni auf Eckpunkte für einen Mietendeckel geeinigt. Damit sollen die Mieten für fünf Jahre eingefroren werden, um die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu beruhigen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einem solchen Mieterhöhungsstopp. Dem BBU gehören kommunale, genossenschaftliche, kirchliche und private Wohnungsunternehmen an.

1,7 Milliarden Euro für 45.000 neue Wohnungen

BBU-Vorstand Maren Kern sagte am Mittwoch mit Blick auf den geplanten Mietendeckel, die Wohnungswirtschaft stehe für einen konstruktiven Dialog mit der Politik bereit, um gemeinsam an nachhaltigen Lösungen zu arbeiten. „Wir würden uns freuen, wenn die Politik das Gespräch mit uns sucht“, erklärte Kern.

Kern betonte, gegen steigende Mieten und Wohnungsmangel helfe vor allem der Neubau. BBU-Mitgliedsunternehmen planen, bis 2023 fast 45.000 neue Wohnungen in der Stadt zu bauen. Die Investitionen dafür betragen laut BBU rund 1,7 Milliarden Euro.