Wall AG - Hans Wall mit 77 Jahren gestorben

Der Berliner Unternehmer und Mäzen Hans Wall ist tot. Wie seine Familie am Dienstagabend mitteilte, starb er am 1. Juli überraschend im Alter von 77 Jahren in Berlin.

Hans Wall gründete die für ihre Stadtmöbel und für Außenwerbung bekannte Wall AG, leitete sie mehr als 30 Jahre. Er engagierte sich für die Stadt Berlin und für soziale Projekte. So finanzierte er über Jahre unter anderem die Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm in der City West, ließ die Brunnen in der Stadt sprudeln, unterstützte mit 750.000 Euro die Sanierung der Gedächtniskirche. Erst im März 2019 hatte Wall angekündigt, ab sofort die Kosten für den regelmäßigen Austausch der Glasscheibe am Erinnerungsort für die Bücherverbrennung auf dem Bebelplatz in Mitte zu tragen.

Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz

Im Jahr 2000 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für sein ehrenamtliches Engagement in Berlin. 2005 wurde Hans Wall als Förderer etlicher Projekte von der Berliner Morgenpost zum „Berliner des Jahres“ gekürt. „Ich komme selbst aus kleinen Verhältnissen und habe jetzt so einen Riesenerfolg, dass ich mich auch als Unternehmer verpflichtet fühle, davon etwas zurückzugeben“, sagte er damals in einem Interview. Er hoffe, mit seinem Engagement für andere Unternehmer ein Vorbild zu sein. Als Vorsitzender und zuletzt Ehrenvorsitzender des Vereins Denk mal an Berlin e.V. setzte sich Hans Wall nach Angaben seiner Familie in den vergangenen Jahren aktiv für den Erhalt des kulturellen Erbes der Hauptstadt ein, so unter anderem für den Wiederaufbau des Glockenturmes der Parochialkirche in Mitte.

1984 kam die Wall AG nach Berlin

Der gelernte Schlosser hatte 1976 im baden-württembergischen Ettlingen eine Firma für die Fertigung von Stadtmöbeln und Werbeträgern gegründet. Als Wall AG verlagerte er 1984 das Unternehmen nach Berlin, baute es zum Global-Player der Werbeindustrie aus. Seine Idee: Kommunen wurden kostenlose Stadtmöbel wie Toilettenhäuschen und Wartehallen angeboten, die als Werbefläche vermarktet werden konnten. Im Jahr 2007 übergab Hans Wall den Vorstandsvorsitz des Unternehmens an seinen Sohn Daniel und übernahm den Vorsitz des Aufsichtsrats der Wall AG. Zwei Jahre später verkaufte er seine kompletten Firmenanteile an der Wall AG an den französischen Konzern JCDecaux SA. Im Alter von 70 Jahren schied er satzungsgemäß aus dem Kontrollgremium aus.

„Wir sind tief erschüttert und traurig, jedoch sehr dankbar für die wunderschöne gemeinsame Zeit. Wir werden ihn nie vergessen“, heißt es in einer Mitteilung seiner Familie.