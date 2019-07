In Berlin werden häufig Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt (Symbolbild).

Wohnen Mehr als 16.000 Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt

Berlin. In Berlin wurden im Jahr 2017 insgesamt 16.475 Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen umgewandelt. Das teilte nun die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Karin Schmidberger mit.

Die meisten umgewandelten Wohnungen waren es in Friedrichshain-Kreuzberg (4056), gefolgt von Mitte (2627), Charlottenburg-Wilmersdorf (2575) und Neuakölln (1890). Mit Abstand am seltensten wurden Wohnungen in Marzahn-Hellersdorf umgewandelt (52).

Die aktuellen Zahlen für das Jahr 2018 werden hingegen erst mit Erscheinen des Grundstückmarktberichts im Juli 2019 veröffentlicht.

Tausende Wohnungen in Milieuschutzgebiet umgewandelt

Besonders überraschend sind die Zahlen jedoch für die Milieuschutzgebiete. Eigentlich soll in diesen Gebieten vor allem durch spezielle Regelungen die eingesessene Bevölkerungsstruktur erhalten bleiben. Es ist zum Beispiel untersagt, Miet- in Eigentumswohnungen umzuwandeln, Wohnungen mit einem höheren Standard zu modernisieren oder kleinere Wohnungen zusammenzulegen. Bei Hausverkäufen hat der Bezirk zudem das Recht, ein Vorkaufsrecht auszusprechen.

Doch das greift, wie die Zahlen zeigen, nur sehr selten in Berlin.

Zwischen dem 15. März 2015 und dem 31. Dezember 2018 wurden 437 Anträge in Berliner Milieuschutzgebieten genehmigt, Miet- in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Das betraf insgesamt 12.342 Wohnungen. Lediglich 36 solcher Anträge, die sich auf 680 Wohnungen bezogen, wurden im gleichen Zeitraum untersagt.

Neukölln Spitzenreiter bei Umwandlungen in Milieuschutzgebieten

Spitzenreiter bei Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen in Milieuschutzgebieten ist der Bezirk Neukölln. Zwischen 2015 und 2018 wurden hier 3663 Wohnungen umgewandelt, bei nur 24 Wohnungen wurde dies untersagt. Auf Platz zwei liegt Friedrichshain-Kreuzberg mit 3558 umgewandelten Wohnungen. Immerhin 427-mal wurde eine Umwandlung hier untersagt.

In Berlin hat es übrigens offensichtlich Tradition, dass Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. In den zehn Jahren bis 2017 gab es knapp 96.000 solcher Umwandlungen, wie aus dem Wohnungsmarktbericht 2018 der Investitionsbank Berlin (IBB) im März diesen Jahres hervorging.