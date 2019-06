Razzia gegen Linksextremisten in Berlin

Berlin. Am Mittwochmorgen hat es in Berlin Durchsuchungen gegen Mitglieder der inzwischen aufgelösten, linksextremistischen Gruppierung Jugendwiderstand gegeben. Ermittler der Polizei und der Staatsanwaltschaft durchsuchten laut einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin insgesamt neun Wohnungen. Der Einsatz dauerte noch am Vormittag an. Der Grund sind laut Staatsanwaltschaft unter anderem Angriffe auf eine pro-israelische Versammlung am 12. September 2018 und auf Teilnehmer des neonazistischen „Rudolf-Hess-Gedenkmarsches“ am 19. August 2017.

Am 12. September vergangenen Jahres hatte der „Jugendwiderstand“ eine Demonstration gegen einen Auftritt der Palästinenser-Aktivistin Manal Tamimi attackiert. Die Antisemitin Tamimi hatte in der Vergangenheit mehrfach zu Morden an Juden aufgerufen hat, den Staat Israel nennt sie ein Terrorregime, ihre Familienmitglieder sind für blutige Anschläge verantwortlich. Als „Sicherheitskräfte“ traten bei ihrem Auftritt in Kreuzberg Aktivisten des Jugendwiderstands auf. Nachdem etwa 20 Menschen vor dem Veranstaltungsort mit Israel-Fahnen friedlich gegen die Veranstaltung protestiert haben, wurden sie als von Mitgliedern des Jugendwiderstands bedroht, mit vollen Windeln beworfen und schließlich vertrieben. 20 Polizisten mussten eingreifen.

Angriffe auf Bahnanlagen - Neonazis sitzen in Brandenburg fest

Am 19. August war es im Vorfeld des jährlichen Neonazi-Aufmarsches in Spandau zum Todestag von Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß zu Brandanschlägen auf Signalanlagen der Deutschen Bahn gekommen. Rund 250 Neonazis blieben auf dem Weg nach Berlin in Brandenburg hängen. Die Gruppe lief dann statt durch Berlin zwei Stunden lang durch die brandenburgische Kleinstadt Falkensee (Havelland) und beschädigte dabei das Schaufenster eines Büros der Grünen. Die Brandanschläge auf die Bahnanlagen hatten damals zu Ausfällen auf den Zugstrecken zwischen Berlin, Hamburg und Hannover geführt.

Ob es sich bei den zwei Angriffen um die Anlässe für die aktuellen Durchsuchungen handelt, hat die Staatsanwaltschaft bislang nicht bestätigt.

Der Jugendwiderstand war über Jahre vor allem in Berlin-Neukölln aktiv und ist systematisch mit Drohungen und Angriffen gegen Andersdenkende vorgegangen. Zu den Feindbildern des Jugendwiderstandes gehören andere linksextreme Gruppierungen ebenso wie Rechtsradikale. Ihre sowohl über das Internet als auch durch Schmierereien an Hauswänden verbreiteten Drohungen und Hasstiraden enthalten immer wieder auch antisemitische Parolen, unter anderem wurde das Existenzrecht Israels bestritten. Wortführer soll ein 27-Jähriger aus Kreuzberg sein, der beruflich als Erzieher tätig ist.

Vor zwei Wochen hat sich der Jugendwiderstand aufgelöst

Die Gruppe wurde seit längerer Zeit vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet, als gewaltbereit, aber auch als Splittergruppe mit kaum wahrnehmbarer Außenwirkung eingestuft. Vor rund zwei Wochen gab die Organisation ihre Selbstauflösung bekannt.