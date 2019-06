Chaos an den Flughäfen Tegel und Schönefeld zum Ferienstart

Am Flughafen Tegel war am Freitag fast kein Durchkommen mehr.

In den Sommerferien werden an den Berliner Flughäfen mehr als fünf Millionen Passagiere erwartet. Für viele eine Tortur.

Lange Warteschlangen von mehreren hundert Menschen, die gestresst sind und genervt auf die Uhr schauen in der Hoffnung ihren Flug noch zu erwischen – keine Seltenheit an Berlins Flughäfen Tegel und Schönefeld. Zu Beginn der Sommerferien hat sich die Situation nochmals verschärft. Über 110.000 Passagiere wurden am vergangenen Freitag an den beiden Flughäfen abgefertigt – Chaos war vorprogrammiert.

Freitagmorgen, neun Uhr – Stoßzeit am Flughafen Tegel. Die Sommerferien haben vergangenen Mittwoch in Berlin begonnen und viele Familien wollen nun in den Urlaub fliegen. Hunderte Menschen stehen an den Check-in Schalter im

Schnell sein muss derjenige, der seinen Flug noch erwischen will.

Foto: Reto Klar / Funke Fotoservices

Terminal C, so dass selbst ein Vorbeidrängeln kaum noch möglich ist. „Die Schlange ist sehr lang und mein Flug geht in etwas über einer Stunde. Ich bin sehr genervt, jeder hier ist genervt“, meint die 14-jährige Selina Özcan und hofft, ihren Flug nach Mallorca nicht zu verpassen.

Einige stehen noch vor ihr in der Warteschlange vor der Sicherheitskontrolle. „Ich habe zwar damit gerechnet, dass es voll sein wird, aber nicht, dass es so voll ist“, erzählt der 59-jährige Michael aus Berlin.

Passagiere sind fünf Stunden vor Abflug im Terminal

Die Passagiere müssen viel Zeit und Geduld am Flughafen mitbringen. „Ich war knapp fünf Stunden vor meinem Abflug im Terminal, weil ich mit dem großen Andrang gerechnet habe und sicher gehen wollte, meinen Flug auf keinen Fall zu verpassen“, erzählt die 20-jährige Buse Öztürk auf ihrem Rückweg nach Stuttgart.

Die Familie Elkassem aus Berlin ist bereits vier Stunden vor ihrem Flug nach Libanon am Flughafen Tegel eingetroffen. „Das Chaos hier ist echt nervig, aber wir haben damit gerechnet und haben extra mehr Zeit mit eingeplant, damit wir mehr Ruhe haben“, erzählt die Mutter Mayas (33).

Die meisten Fluggäste sind genervt

Entspannt sind jedoch die Wenigsten hier, die meisten sehen genervt aus und blicken immer wieder auf die Uhr, wie Matthias Use (41) aus Sachsen, der nach Mailand fliegen möchte. „Wir stehen schon seit knapp einer halben Stunde in der Schlange und so langsam wird es zeitlich knapp. Einen Puffer hatten wir zwar mit eingeplant, aber wir hätten nicht damit gerechnet, dass es so voll wird“.

Lange Wartezeiten durch Schienenersatzverkehr zum Flughafen Schönefeld

An dem etwas kleineren Flughafen Schönefeld war die Lage nicht viel entspannter. Lange Warteschlangen gibt es auch hier durch den Schienenersatzverkehr für die S9 Richtung Schönefeld. Vor allem der Weg zum Flughafen mit dem

Schienenersatzverkehr zum Flughafen Schönefeld. Das dritte Umsteigen am Baumschulenweg zum Flughafen.

Foto: David Heerde

Öffentlichen Nahverkehr stellt seit Beginn der Sommerferien eine Herausforderung für die Flughafenpassagiere dar.

Seit vergangenen Mittwoch fährt die S-Bahn aufgrund von Bauarbeiten nicht mehr bis zum Flughafen durch. Busse übernehmen seit dem ab der Haltestelle Baumschulenweg den Ersatzverkehr, doch das funktioniert augenscheinlich nicht ganz einwandfrei.

Jürgen Vogt (74) aus Spindlersfeld berichtet von überfüllten Bussen sowie längeren Fahrzeiten und im Stau stehen bei enormer Hitze. „Die haben das nicht richtig mit dem Ersatzverkehr organisiert. Die Situation ist einfach unerträglich“, sagt Vogt.

Weil der Bus überfüllt ist, müssen einige Fahrgäste auf Drängen des Busfahrers wieder aussteigen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich noch bis zum 5. Juli andauern – bis dahin heißt es: Entweder mehr Zeit mit den Bussen einplanen oder auf die Regionalbahnen RE7 und RB14 ausweichen.

An ersten Ferienwochenende werden 432.000 Reisende erwartet

Während der gesamten Sommerferien vom 20. Juni bis zum 2. August werden an den Flughäfen in Tegel und Schönefeld mehr als fünf Millionen Passagiere erwartet. Alleine am ersten Ferienwochenende könnten es an beiden Flughäfen rund 432.000 Reisende sein. „An den Terminals ist es gerade richtig voll und es wird die ganze Zeit unter Volllast gearbeitet“, sagt Hannes Hönemann, Sprecher der Flughäfen Berlin Brandenburg (FBB). Der FBB empfiehlt mindestens zwei Stunden vor Abflug am Terminal zu sein – die Zeit solle ausreichen, um seinen Flug nicht zu verpassen.

Streiks bei Lufthansa, Eurowings und Germanwings könnten für weiteres Chaos sorgen

Besonders voll werde es während der Sommerferien an den Wochenenden (freitags bis sonntags) sowie in der gesamten dritten Ferienwoche, da dann zusätzlich die erste Welle des Rückreiseverkehrs einsetze, sagt Hönemann. Der verkehrsreichste Tag sei voraussichtlich der 5. Juli mit insgesamt mehr als 120.000 Passagieren, die in Schönefeld und Tegel abfliegen beziehungsweise ankommen. „Abgesehen von kleineren Verspätungen gibt es bis jetzt keine Komplikationen, alles funktioniert unterm Strich gut“, resümiert Hönemann. Die drohenden Streiks bei den Airlines Lufthansa, Eurowings und Germanwings könnten allerdings noch für Einschränkungen sorgen. Die könnten Mitte Juli losgehen.