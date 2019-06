Europaparlament Wie die Kleinstpartei Volt in Europa Politik machen will

Berlin. Damian Boeselager sieht abgekämpft aus, als er an diesem Mittag zum Treffpunkt Unter den Linden, Ecke Friedrichstraße kommt. In der Hand hält er eine Limonade, die obersten Knöpfe des Hemdes sind offen. „So richtig zur Ruhe werde ich erst im August kommen“, sagt der 31-Jährige. „Dann habe ich zum ersten Mal Zeit durchzuatmen.“

Seit Monaten tourt Boeselager durch Europa und wirbt für die neue Partei „Volt“, die er vor zweieinhalb Jahren mitgegründet hat. Die Reise endet nun für Boeselager vorläufig mit einem Sitz im Europaparlament. 250.000 Menschen haben ihre Stimme der Partei gegeben, das reichte für ein Mandat in Brüssel.

EU-Angestellte hilft bei den ersten Schritten

Gleich nach dem Wahlsonntag mit dem spektakulären Erfolg für die junge Europapartei ging es mit dem Stress für Boeselager weiter. „Man erfährt zwar auf der Seite des Landeswahlleiters, dass man gewählt wurde“, sagt Boeselager. „Aber wie es dann weitergeht, darüber erfährt man nichts.“

Also fuhr er selbstständig nach Brüssel, um zu erfahren, welche Schritte jetzt für den Neu-Parlamentarier vorgesehen sind. „Per Zufall habe ich dann von der Willkommensagentur für Neue erfahren.“ Die EU-Verwaltung hat ihm eine erfahrene Mitarbeiterin zur Seite gestellt, die nun bei der Einrichtung des Büros und den Formalien für die Einstellung von Mitarbeitern hilft.

Aber auch mit der Arbeit ging es gleich los. In der vergangenen Woche begannen die Verhandlungen über den Beitritt Volts in eine Koalitionsgemeinschaft. Der Spitzenkandidat führte Gespräche mit dem Grünenblock und den Liberalen. Es ging um Fragen der Mitwirkung und darum, welche Ausschussmitgliedschaften sie der Partei anbieten.

Mitglieder entscheiden über die Fraktionszugehörigkeit

Die basisdemokratische Entscheidungsfindung gehört zum Konzept von Volt. Noch bis zum heutigen Sonntagabend haben die derzeit rund 45.000 Mitglieder europaweit Zeit, über den möglichen Beitritt zu einer Fraktionsgemeinschaft abzustimmen. Boeselager wird dem Votum der Mitglieder dann folgen.

Dass es überhaupt so weit gekommen ist, daran war Ende 2016 nicht zu denken, als Boeselager zusammen mit zwei befreundeten Studenten aus Frankreich und Italien in New York saß und über Politik diskutierte. Boeselager studierte damals an der Columbia University. Das Trio war über die aktuelle Entwicklung entsetzt. Gerade hatten die Briten sich vollkommen überraschend für den Brexit entschieden, und in den USA hatte Donald Trump die Wahlen gewonnen. „Die Rechtspopulisten wollen zurück zum Nationalstaat, aber auf der anderen Seite gibt es große Probleme, wie die Herausforderungen des Klimawandels oder Fragen der Migration, die einzelne Nationalstaaten nicht lösen können“, sagt Boeselager.

So wurde die Idee einer paneuropäischen Partei geboren. Die bestehenden nationalen Parteien hätten es versäumt, eine Vision für Europa zu entwickeln, so die drei Studenten. Das soll sich mit Volt ändern. „Wir wollen politische Veränderung mit einer positiven europäischen Idee erreichen“, sagt Boeselager.

Volt konnte nur in acht von 14 Ländern zur Wahl antreten

Der 31-Jährige interessiert sich schon seit früher Jugend für Politik. Als jüngstes von vier Kindern verfolgte der die Diskussionen zu Hause in Frankfurt am Main am Küchentisch. Nach dem Abitur studierte er zunächst in Bayreuth Philosophie und Wirtschaft. Danach reiste er für ein Europaprojekt durch den Kontinent und interviewte junge Menschen zur Zukunft der EU. 2016 begann er in New York ein Masterstudium der öffentlichen Verwaltung. Nach einem Jahr wechselte an die Hertie School of Governance zurück nach Berlin, wo er seit acht Jahren lebt.

Nach der Gründung von Volt vereinnahmte ihn die Parteiarbeit immer mehr, denn die Mühen des Anfangs sind zeitraubend. „Wahnsinn“, sagt Boeselager. Während es in den Niederlanden ausreicht, 30 Unterschriften zu sammeln, um an Wahlen teilnehmen zu können, sind in Italien 150.000 nötig. Kaum zu schaffen für eine neue Partei. Noch schlimmer sei es in Frankreich. Dort muss rund eine Million Euro zur Verfügung stehen, weil die Parteien die Wahlzettel selber drucken lassen und an die Wahlkreisbüros schicken müssen. Wegen dieser Schwierigkeiten konnte Volt nur in acht Ländern zur EU-Wahl antreten, in 14 ist sie als Partei registriert.

Volt will auch bei den Kommunalwahlen im Osten antreten

Erstes politisches Ziel ist es dann für Boeselager auch, die Regeln für Parteiengründungen europaweit anzupassen. Außerdem will Volt für eine zukunftsfähige Industriepolitik und wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel kämpfen. Über die genauen Forderungen entscheiden die lokalen Teams der Partei. Mit 40 Teams ging es Anfang 2017 los, derzeit gibt es 400 in ganz Europa. Die Bewegung wächst – nicht zuletzt durch den Wahlkampf zu den EU-Wahlen. „Jeder soll seine Stärken einbringen“, sagt Boeselager. „Wir identifizieren lokale Probleme und versuchen, sie vor Ort zu lösen.“ Der ständige Austausch mit der Basis ist in der Parteistruktur verankert.

Nach dem Willen der jungen Pro-Europäer ist die Entwicklung längst noch nicht abgeschlossen. Auch bei den anstehenden Kommunalwahlen in Ost-Deutschland will Volt antreten - und bei der kommenden Bundestagswahl sowieso.