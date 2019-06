Brände 20 Hektar Wald in Brand: Feuer bei Hennickendorf

Potsdam. Etwa 20 Hektar Wald sind am Montag bei Hennickendorf/Berkenbrück (Teltow-Fläming) am Montag in Brand geraten. Feuerwehrleute seien vor Ort, sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter von Brandenburg. Das Feuer sei über Kameras des Waldbrandüberwachungssystems entdeckt worden. Es handelt sich nach Angaben des Landesbetriebes Forst um einen Kiefernjungbestand. Ortschaften seien von dem Feuer nicht bedroht.

Um die Mittagszeit war außerdem ein Feuer in einem Waldstück bei Limsdorf (Teltow-Fläming) ausgebrochen. Nach Angaben von Engel waren hier etwa zwei bis drei Hektar Wald betroffen.