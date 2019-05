Verkehr in Berlin: Wo Bürger die Autos aus den Kiezen verbannen wollen

Berlin. Sechsspurige Überflieger über Häuser und Parkanlagen; Autobahnbrücken und Abzweige, die breite Schneisen in Kieze schlagen und die Bewohner voneinander trennen, Zubringer, die keiner mehr braucht – das alles sind Relikte der autogerechten Stadt aus den 70er-Jahren. Von „Restgrün“, das für die Anwohner übrig geblieben sei, spricht Wolfgang Severin von der Initiative Bundesplatz. Jetzt gehe es darum, sich diese Grünflächen zurückzuholen und wieder lebenswerte Plätze und Orte zu gestalten. Dafür haben sich sechs Bürgerinitiativen aus dem Berliner Südwesten zu dem Netzwerk „Menschengerechte Stadt“ zusammengeschlossen.

Nicht autofeindlich, sondern für faires Miteinander

Zu dem Netzwerk gehören die Bürgerinitiative Breitenbachplatz, die Initiativen Bundesplatz, Friedrich-Wilhelm-Platz, Wilmersdorfer Mitte und Prinzregentenstraße sowie die Stadtteilinitiative um den Leon-Jessel-Platz. Alles sechs betonen, nicht „autofeindlich“ zu sein sondern sich für ein faires Nebeneinander von Fußgängern, Radfahrern, Autofahren und dem öffentlichen Nahverkehr einzusetzen. In einem gemeinsam Positionspapier fordern sie den Senat auf, ein Programm zum Rückbau der autogerechten Stadt zu entwickeln, „um die Wunden, die dieser Stadt zugefügt wurden, zu schließen“.

„Wir wollen ein Impulsgeber sein“, sagt Matthias Reich von der Initiative Wilmersdorfer Mitte. Für die Politik, aber auch für andere Aktive. Denn Themen wie Klimawende und Verkehrswende würden immer wichtiger. Auch die Parteien seien hellhörig geworden.

Tatsächlich sind nicht nur die sechs Initiativen an der Wiedergewinnung der Stadt für ihre Bewohner interessiert. Gerade erst haben die Bezirksverordneten von Tempelhof-Schöneberg mehrheitlich zugestimmt, die Bundesautobahn 103 vom Steglitzer Kreisel zum Schöneberger Sachsendamm auf eine vierspurige Stadtstraße zurückbauen zu lassen, um Platz für Neubauten zu schaffen.

Initiative Breitenbachplatz will sich als Verein organisieren

„Vor mehr als 50 Jahren ist überdimensioniert gebaut worden“, sagt Ulrich Rosenbaum von der Bürgerinitiative Breitenbachplatz. Heute bräuchte man nicht mehr so viele Fahrspuren. Seine Initiative will künftig noch einen Schritt weitergehen und sich als Verein organisieren. So sei es dann auch möglich, Workshops anzubieten und Experten einzuladen, sagt Rosenbaum. Die Berliner Morgenpost stellt die Pläne der Initiativen vor: