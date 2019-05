Zigarettenmafia: 100 illegale Verkaufsstellen in Berlin

Händler bieten ihre Ware wie hier in der Nähe des Einkaufszentrums Eastgate in Marzahn offen an.

Berlin. Als Bundespolizisten am vergangen Sonnabend den VW Polo auf dem Rastplatz Biegener Hellen Nord in der Nähe von Frankfurt (Oder) kontrollieren, finden sie im Kofferraum 20.000 unversteuerte Zigaretten. Die 100 Stangen hatte der 22-jährige Niederländer in Polen gekauft. Hätte der junge Mann die Zigaretten in einem deutschen Tabakladen erworben, hätte er dafür etwa 6500 Euro bezahlen müssen. Der Staat hätte mit Tabak- und Umsatzsteuer etwa 4500 Euro eingenommen.

Fälle wie dieser sind typisch. Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass der jährliche Steuerschaden durch geschmuggelte und unversteuerte Zigaretten etwa eine Milliarde Euro beträgt. Der Deutsche Zigarettenverband rechnet in einer Studie vor, dass pro Jahr in der Bundesrepublik etwa 4,2 Milliarden Schmuggel-Zigaretten geraucht werden. Der größte Teil davon stammt aus Osteuropa. Finanzexperten wie der FDP-Bundestagsabgeordnete Markus Herbrand fordern: „Zigarettenschmuggel muss konsequenter bekämpft werden!“. Er sei erstaunt, wie leicht es sei, an illegale Zigaretten zu kommen.

Das Geschäft ist fest in der Hand der vietnamesischen Mafia

Wer nicht nach Polen fährt, um Zigaretten zu kaufen, bezieht sie bei Schmugglern in Berlin. Ermittler gehen davon aus, dass es in der Hauptstadt etwa 100 feste Verkaufsstellen gibt, an denen Schmuggelware angeboten wird. Der Großteil liegt im Ostteil und ist fest in der Hand der vietnamesischen Mafia. Die Händler verkaufen ihre Ware in der Nähe großer Einkaufszentren – etwa am Plaza Marzahn oder am Eastgate.

Eine Stange Schmuggel-Zigaretten kostet im Straßenverkauf derzeit 20 bis 25 Euro. Der Markt ist fest aufgeteilt. Die Straßenverkäufer kennen ihre Kundschaft – und liefern mittlerweile auch nach Hause. Am Eastgate in Berlin funktioniert das so: Die Verkäufer stehen immer an derselben Stelle. Sie präsentieren ihre Waren ganz offensiv auf dem Wochenmarkt. Die Kundschaft kommt aus den umliegenden Wohnhäusern.

Nachschub liegt in Verstecken in der Nähe

Will ein Kunde mehr als ein paar Schachteln kaufen, verschwindet der Verkäufer kurz und holt den Nachschub aus in der Nähe liegenden Verstecken. Neben dem Verkäufer mit dem festen Standort gibt es „fliegende“ Händler, die etwa auf dem Fahrrad unterwegs sind und Bestellungen entgegennehmen.

Die meisten illegalen Verkaufsstellen für illegale Zigaretten liegen im Ostteil Berlins.

Foto: Alexander Dinger

Das Geschäft ist für alle Beteiligten lukrativ. Laut Ermittlern verdient an einer Stange illegaler Zigaretten die Hersteller zehn Euro, der Vertrieb zehn bis fünfzehn Euro und der Straßenverkäufer zwei bis drei Euro. Derzeit dürfte es allerdings weniger sein, weil zu viele viele illegale Zigaretten auf dem Markt sind und so das den Preis drücken.

Für die Herstellung illegaler Zigaretten haben Ermittler beobachtet, dass auch schon ausrangierte Maschinen aus den 60er-Jahren aufgebaut wurden, um die illegale Ware herzustellen. „Die Technik in so einer Fabrik kostet 500.000 Euro. In 14 Tagen haben die sich refinanziert“, sagte ein Ermittler der Berliner Morgenpost. Dabei gibt es nichts, was es nicht gibt. Um den Ermittlern zu entgehen, gibt es auch rollende Fabriken auf LKW, die ständig den Standort wechseln.

Die Straßenverkäufer sind für die Ermittler kleine Fische

Die Straßenverkäufer sind für die Ermittler kleine Fische. Sie wollen an die Strukturen dahinter. Kürzlich gelang den Ermittlern von Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg und Landeskriminalamt Berlin (LKA) so ein Schlag. In einer koordinierten Aktion konnten sie eine komplette Lieferkette offenlegen. Sie ließen vom Groß- und Zwischenhändler bis zu einem Hauptabnehmer eine vietnamesische Mafia-Bande hochgehen.

Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen und Fahrzeuge in Marzahn und Lichtenberg konnten mehr als 15.000 Euro Bargeld, Restmengen Zigaretten, zahlreiche Mobiltelefone sichergestellt werden. In einer „Schläferwohnung“ hielten sich zudem drei Vietnamesen ohne Aufenthaltstitel auf. Der 42-Jährige mutmaßliche Haupttäter Ngu N. hatte sich vom kleinen Zigarettenverkäufer in Luckenwalde zum selbstständigen Großverkäufer in Berlin „hochgearbeitet“.