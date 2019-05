Blaulicht-Blog: Diebe stehlen Dachabdeckung von Mausoleum

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 11. Mai.

+++ Diebe stehlen Dachabdeckung von Mausoleum +++

Unbekannte haben die Dachabdeckung eines Mausoleums in Kreuzberg gestohlen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, bemerkte gegen 14 Uhr ein 72-Jähriger während des Besuches der Familiengrablege, dass die Täter zwischen dem 12. März und dem heutigen Sonnabend die kupferne Dachabdeckung des Mausoleums der Familie stahlen. Ein auf dem Dach befindliches Kreuz aus Gusseisen warfen die Täter in die Umfriedung der Grabstelle. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Störung der Totenruhe.

+++ Hund beißt Frau und Polizisten +++

Ein angeleinter Husky-Schäferhund-Mischling hat in Altglienicke zwei Menschen gebissen und verletzt, darunter einen Polizisten. Zunächst biss der Hund eine Frau. Als alarmierte Polizeikräfte am Freitagnachmittag in der Schönefelder Chaussee eintrafen, griff der Hund diese auch an und biss einen Beamten in den Oberschenkel. Die Hundehalterin sei so betrunken gewesen, dass sie ihren Hund nicht unter Kontrolle halten konnte, teilte die Polizei mit. Ein eintreffender Bekannter der 28-Jährigen übernahm das Tier mit deren Einverständnis. Der Polizeibeamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

+++ Kind bei Unfall schwer verletzt +++

Ein elfjähriges Kind hat sich am Freitagnachmittag einem Unfall innere Verletzungen und wohl Brüche (Arm und Bein) zugezogen. Das Mädchen rannte in Bohnsdorf (Treptow-Köpenick) gegen 17.35 Uhr vor einem geparkten Lkw über die Straße Dorfplatz und wurde dabei von einem 36-jährigen Autofahrer erfasst.

+++ Drei Autos in Reinickendorf stehen in Flammen +++

Im Märkischen Viertel (Reinickendorf) haben in der Nacht zu Sonnabend drei Fahrzeuge gebrannt. Anwohner hörten gegen ein Uhr einen lauten Knall. Mehrere Wagen auf dem Mieterparkplatz brannten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brannte zunächst ein Mercedes-Transporter. Das Feuer griff dann auf zwei danebenstehende Autos, ein Nissan und ein Seat, über. Durch die Flammen wurden alle Fahrzeuge zerstört. Ein weiterer in der Nähe stehender Mercedes wurde durch die starke Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+++ Polizisten vereiteln Diebstahlversuch +++

Polizisten haben in der Nacht zu Sonnabend drei Männer in Wilhelmstadt (Spandau) festgenommen. Das Trio fiel den Beamten am Seeburger Weg auf. Einer der Männer stieg aus und hantierte an der Fahrertür eines VW-Busses. Danach ging er zu seinen Komplizen zurück. Die Beamten folgten dem Wagen und hielten ihn an. Beim Öffnen der Türen fielen den Polizisten mehrere Gegenstände und Werkzeuge zum Aufbrechen und Stehlen von Fahrzeugen auf. Die Polizisten brachten die Drei im Alter von 35, 38 und 43 Jahren in ein Gewahrsam, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Während der 35-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurden seine Komplizen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 überstellt. Zu dem 38-Jährigen besteht zudem noch ein gültiger Haftbefehl.