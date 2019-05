Zweckentfremdung adé: 9300 Wohnungen wieder vermietet

Das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum in Berlin zeigt Wirkung. Seit Inkrafttreten des Gesetzes 2014 wurden in der Hauptstadt rund 9300 Wohnungen, die zuvor leer standen oder als Ferienwohnungen „zweckfremd“ genutzt wurden, wieder dem regulären Mietermarkt zugeführt. Diese Bilanz legte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Donnerstag vor.

Das Land Berlin habe im Interesse der Wohnraumversorgung vor gut einem Jahr das Zweckentfremdungsverbot nochmals verschärft, ergänzte die Senatorin. Seitdem gelte auch eine Regelung, die den Abriss preisgünstigen Wohnraums zur Schaffung teurer Neubauwohnungen einschränke.

Senatorin droht Airbnb

Neben vielen anderen Neuerungen, die den Vollzug erleichtern, habe Berlin als erstes Bundesland vor einem Jahr eine Registriernummer eingeführt, die zu einer größeren Transparenz bei Vermietung von Wohnraum als Ferienwohnung über Internetplattformen führen soll. Die Nummer muss angeben werden, wenn zum Beispiel bei Airbnb eine Wohnung als Ferienwohnung angeboten wird. Tatsächlich wiesen aber viele Inserate trotz gesetzlicher Verpflichtung noch keine Registriernummer auf. „Die nach wie vor mangelnde Transparenz bei den Vermittlungen über Internetplattformen haben wir im Fokus“, sagte Lompscher weiter.

Mit anderen betroffenen europäischen Metropolen stehen Berlin dazu bereits im Meinungsaustausch. „Für eine bessere Durchsetzbarkeit werden wir die Auskunftsanordnung der Bezirke gegenüber Airbnb unterstützen“, kündigte die Senatorin an.

Obwohl laut Zweckentfremdungsverbotsgesetz seit dem 1. August 2018 entsprechende Angebote nur noch mit einer vom jeweiligen Bezirk erteilten Registrierungsnummer eingestellt werden dürfen, fehlt diese Nummer bei einem Großteil der Inserate nach wie vor. In Paris, wo ebenfalls eine Registrierungspflicht gilt, verlangt Bürgermeisterin Anne Hidalgo von der Internetplattform Airbnb, die private Unterkünfte an Touristen vermittelt, nach eigenen Angaben eine „Rekordstrafe“ von 12,5 Millionen Euro. Berlin dagegen scheut sich vor so einem Schritt – denn tatsächlich ist die Rechtslage unklar. Man werde „ganz genau beobachten“ wie der Streit in Paris ausgehe, heißt es aus der zuständigen Behörde von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke).

Bußgelder bis 500.000 Euro drohen

Sie verweist darauf, dass in Berlin noch weit höhere Strafen möglich sind. In Paris hat Bürgermeisterin Hidalgo von 1000 nicht-registrierten Wohnungen auf der Airbnb-Seite gesprochen – auf jedes nicht legale Angebot soll demnach eine eine Strafe von 12.500 Euro entfallen.

„Im Rahmen der Novellierung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes im vergangenen Jahr wurde die Höhe der Bußgelder deutlich auf bis zu 500.000 Euro erhöht“, teilte Senatorin Lompscher auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit. Damit bestehe in den Bezirken, die in Berlin für die Umsetzung des Gesetzes zuständig sind, eine bessere Grundlage und erhöhte Motivation, den Gerichtsweg zu beschreiten, so die Senatorin weiter. Nach derzeitigem Stand drohen diese aber lediglich dem Vermieter, und nicht dem Unternehmen, das die Angebote auflistet.

Airbnb gibt keine Auskunft zur Zahl der Anbieter

Wie viele Angebote Airbnb in der deutschen Hauptstadt gelistet hat, teilt das Unternehmen auf Nachfrage der Berliner Morgenpost nicht mit. Auch nicht, wie viele der Airbnb-Anbieter sich bereits registriert haben. Nach Berechnungen des Datenportals insideairbnb.com und rbb/24 gab es im November 2018 noch 13.644 aktive Angebote auf der Airbnb-Seite für Berlin. Gerade einmal 1242 der Inserenten hatten dabei ihre Registriernummer angegeben.