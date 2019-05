Klima: Initiative will Klimanotstand auch für Berlin ausrufen

Berlin. Nach Initiativen in Los Angeles, Vancouver und London drängen Umweltschutzgruppen jetzt auch in Berlin darauf, für die Stadt den Klimanotstand auszurufen. Dafür werden derzeit Unterschriften gesammelt. Diese sollen im Rahmen eines formellen Antrags für die Volksinitiative „Klimanotstand Berlin“ dem Berliner Abgeordnetenhaus überreicht werden. Benötigt werden mindestens 20.000 Signaturen. An der Initiative beteiligt sich eine Reihe von Umweltschutzgruppen. Dazu zählen etwa Fridays For Future Berlin, Fossil Free Berlin, Changing Cities und Parents 4 Future Berlin. Sie wollen Pläne und Strategie am Vormittag in Berlin vorstellen.

Beschlüsse des Pariser Übereinkommens einbeziehen

Die Aktivisten fordern neben dem Ausruf eines Klimanotstands, dass Berlin bei zukünftigen Maßnahmen auf allen Gebieten die Beschlüsse des Pariser Übereinkommens und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse einbezieht. In Paris war beschlossen worden, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur gegenüber vorindustriellen Werten auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Zudem will die Initiative durchsetzen, dass Berlin die Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes vorantreibt und seine Einwohner über den Fortgang der städtischen Klimaentwicklung auf dem Laufenden hält. Die Initiative beabsichtigt, ihren Antrag im Sommer/Herbst 2019 beim Abgeordnetenhaus vorzulegen. In Folge einer Volksinitiative ist das Parlament dazu verpflichtet, bestimmte Anliegen und Themen zu erörtern.

https://klimanotstand.berlin/