Klausurtagung: Das fordert die Berliner CDU

Berlins CDU-Fraktion berät „Visionen für eine Wirtschaftsmetropole“ und will lernunwillige Jugendliche in die Pflicht nehmen.

Die Wirtschaft in Berlin boomt, doch den Unternehmen fehlen zunehmend die Fachkräfte. Diesen Mangel will die Berliner CDU-Fraktion nun mit einer ganzen Reihe von Vorschlägen begegnen. „Wir wollen eine Berliner Ausbildungsgarantie für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr.“

Diese Garantie solle aber zugleich mit einer Ausbildungspflicht für die Jugendlichen kombiniert werden. So steht es in dem 31-seitigen Wirtschaftspapier, dass der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, Christian Gräff, auf der Klausurtagung seiner Fraktion an diesem Sonnabend in Thüringen vorstellte. „Berlin 2030 – Visionen für eine Wirtschaftsmetropole, Freiräume für Innovationen“, nennt sich das Konzept, mit dem der Ausbildungsmarkt der Hauptstadt deutlich Aufschwung gewinnen soll. Am Nachmittag war noch offen, ob die Fraktion sich diesen Forderungen auch tatsächlich anschließen wird.

Ziel sei das konsequente hinleiten zu einem Schulabschluss und in eine weiterführende Ausbildung, der dualen Ausbildung oder dem Studium, so Gräff weiter. „Wir wollen unter Einbeziehung der Jugendberufsagenturen, dass alle Kinder ab Klasse acht hinsichtlich ihrer Eignungen und Talente geprüft und mit potenziellen Berufsfeldern vertraut gemacht werden.“ Es bestehe dringender Handlungsbedarf.

Tausende Jugendliche ohne Lehrstelle

Tatsächlich gibt es trotz der prallen Auftragsbücher der Berliner Unternehmen noch immer Tausende Jugendliche, die auf einen Ausbildungsplatz warten. Im Oktober, zu Beginn des aktuellen Ausbildungsjahres, hatte die regionalen Arbeitsagentur Zahlen vorgelegt, die zunächst gut klangen. Demnach gab es Berlin 22.000 Jugendliche, die sich um eine Lehrstelle beworben hatten – ein Plus von sech Prozent. Zugleich hatte auch die Zahl der Ausbildungsplätze zugelegt, ebenfalls um sechs Prozent. Dennoch hatten aber von den Bewerbern einen Monat nach Start des Ausbildungsjahres 3445 noch keine Lehrstelle gefunden.

Ein Hauptgrund dafür, dass viele Bewerber leer ausgingen, liegt an der Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage. So gibt es im regelmäßig mehr junge Menschen als Ausbildungsplätze im Bereich Kraftfahrzeugmechatronik und Elektronik, während Bäcker und Metzger händeringend Nachwuchs suchen.

Ob der Vorschlag der CDU an diesem Problem etwas ändern könnte, dazu wollte sich Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin und als Referent für die „Grundzüge einer smarten Wachstumsstrategie“ auf der CDU-Klausurtagung ebenfalls dabei, noch nicht festlegen. Der Ansatz, als Staat dafür sorgen zu wollen, dass niemand zu Hause sitzen bleibt, sei grundsätzlich gut. „Eine Übernahmepflicht für Unternehmen wäre dabei aber kontraproduktiv und auch systemwidrig“, so Eders Einwand.

Gräff kritisiert Bildungspolitik des Senats

Immer wieder hatte die Berliner IHK darauf hingewiesen, dass in der Schule dringend die richtigen Weichen gestellt werden müssten. So würde jeder dritte Ausbildungsbetrieb bereits Nachhilfeunterricht für seine Azubis anbieten, weil diese mit enormen Wissenslücken aus der Schule kämen. Für Gräff ist die rot-rot-grüne Bildungspolitik denn auch ein wesentlicher Verursacher der Ausbildungsmisere. Denn diese habe dazu geführt, dass die Zahl der Schulabbrecher sich im vergangenen Jahr noch einmal deutlich vergrößert habe. Im vergangenen Schuljahr hätten rund 13 Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Abschlusszeugnis verlassen, rund drei Prozent mehr als im Vorjahr. Deshalb habe seine Partei sich auch explizit mit diesem Problem beschäftigt.

Elektronische Zeiterfassung an den Schulen

„Um das Schulschwänzen in den Griff zu bekommen, wollen wir eine elektronische Zeiterfassung an den Schulen als disziplinarische Maßnahme für diejenigen Jugendlichen, die mehr als vier unentschuldigte Fehlzeiten in einem Schuljahr haben“, heißt es in dem Papier weiter. Zudem solle eine „Zentrale Berliner Beratungsstelle Schulversäumnis“ eingerichtet werden, die eine verpflichtende Betreuung für Schüler und deren Eltern ab der vierten Fehlzeit durchführt. Darüber hinaus sollen diese Eltern elektronischen Zugriff auf Anwesenheitszeiten ihrer Kinder in der Schule haben.

Dieser Vorschlag kam bei den Bildungsexperten der rot-rot-grünen Regierungskoalition erwartungsgemäß gar nicht gut an. „Da hat sich Herr Gräff wohl von China inspirieren lassen, wo der Persönlichkeitsschutz von Menschen vor dem Staat kaum eine Rolle spielt und wo Schüler per Gesichtserkennung in der Schule überwacht werden“, so die bildungspolitische Sprecherin der Grünen Burkert-Eulitz.

Pflicht zum Besuch der „Summer-School“

Bereits am Freitag hatte die Forderung der CDU, für Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen den Besuch einer sogenannten Summer-School in den Sommerferien zur Pflicht zu machen, für Aufsehen gesorgt – die Berliner Morgenpost berichtete. „Zwang und Druck haben noch keinem Kind die Lust am Lernen zurückgebracht“, reagierte Burkert-Eulitz auf den CDU-Vorschlag. Eine Summerschool könne allenfalls ein freiwilliges Angebot sein, die sogenannten Ferienschulen mit kreativer Sprachbildung gebe es in Berlin allerdings längst.