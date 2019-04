Liveblog: Walpurgisnacht und 1. Mai in Berlin

Beamte der Berliner Polizei bauen am Leopoldplatz in Wedding am Dienstagnachmittag Absperrgitter auf.

Demonstrationen, Partys, Einsätze - Die Walpurgisnacht 2019 in Berlin

Vor dem 1. Mai Liveblog: Die Walpurgisnacht in Berlin

Walpurgisnacht und 1. Mai stehen in Berlin seit vielen Jahren unter besonderen Vorzeichen. Während es zahlreiche Menschen friedlich demonstrieren oder feiern, kann es sowohl am Vorabend wie auch am 1. Mai zu Krawallen kommen. Im Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Die geplanten Demonstrationsrouten:

Übersicht über die Demonstrationen und Kundgebungen

Foto: BM/Infografik

+++ Polizei bezieht Stellung in Wedding +++

Vor der Demonstration in Wedding, die um 17 Uhr starten soll, sind bereits zahlreiche Polizisten am Leopoldplatz im Einsatz. Von dort aus wollen mehrere linke Gruppen durch Wedding ziehen. Ihr Protest richtet sich unter dem Motto "Unsere Häuser, unser Kiez - gegen die Stadt der Reichen" gegen hohe Mieten. Die Route führt vom Leopoldplatz zum U-Bahnhof Rehberge. Später wollen Autonome sich am "Dorfplatz" treffen. Das ist die Kreuzung Rigaer Straße und Liebigstraße.

Die Berliner Polizei ist mit einem großen Aufgebot in Wedding vertreten.

Foto: Thomas Peise

+++ Feiern im Mauerpark abgesagt +++

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Menschen im Mauerpark die Walpurgisnacht gefeiert. Allerdings kam es dabei auch immer wieder zu Ausschreitungen. 2019 hat das Bezirksamt die Feier untersagt. Gründe sind Anwohnerbeschwerden und bürokratische Hürden.