Korruption in Berlin: Immer mehr Verfahren

Berlin. Im vergangenen Jahr hat die Berliner Staatsanwaltschaft mehr Korruptionsverfahren geführt. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Korruptionsbekämpfung hervor. Im Jahr 2018 sind bei der Staatsanwaltschaft Berlin insgesamt 134 Verfahren mit Korruptionsbezug (2017: 114 Verfahren, 2016: 110 Verfahren, 2015: 100 Verfahren) mit insgesamt 194 Beschuldigten eingegangen. In 15 Verfahren mit Korruptionsbezug erhob die Staatsanwaltschaft letztendlich Anklage (2017: 12 Verfahren, 2016: 17 Verfahren, 2015. 14 Verfahren).

Mehr Verfahren zu den Akten gelegt und eingestellt

Auch die Anzahl der Erledigungen ist leicht gestiegen, wie aus dem Bericht hervorgeht. Im vergangenen Jahr konnten die Staatsanwälte demnach 127, teilweise noch aus den Vorjahren stammende Verfahren, zu den Akten legen. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren es 119 Verfahren, im Jahr 2016 waren es 112 Verfahren und im Jahr davor 111 Verfahren.

Die Staatsanwaltschaft Berlin musste allerdings auch 102 Korruptionsverfahren mangels hinreichenden Tatverdachts wieder einstellen. Auch diese Zahlen sind gestiegen. Im Jahr 2017 waren das 94 Verfahren, im Jahr 2016 waren es 80 Verfahren und im Jahr 2015 insgesamt 84 Verfahren.

Anklage gegen Polizeibeamten

Zu den herausragenden Verfahren zählte unter anderem das gegen einen Berliner Polizisten. Der Beamte wurde wegen gewerbsmäßiger Bestechlichkeit und Verletzung von Dienstgeheimnissen vor dem Landgericht Berlin angeklagt. Der Polizeioberkommissar soll laut Staatsanwaltschaft gegen regelmäßige monatliche Bargeldzahlungen Informationen aus dem polizeilichen Computersystem, dem polizeilichen Funkverkehr sowie aus der Befragung anderer Polizeibeamter über anstehende Durchsuchungen verraten haben.

Diese Informationen soll der Polizist an Betreiber von Lokalen und Spielkasinos weitergegeben haben. Die Hauptverhandlung gegen den Polizeioberkommissar und vier weitere Angeklagte hat am 20. November 2018 vor dem Landgericht Berlin begonnen.

Anklage wegen Visa-Erteilungen

In einem anderen Verfahren ging es um unrechtmäßige Visa-Erteilungen. Der Beschuldigte soll in der deutschen Botschaft in Beirut von syrischen Visaantragstellern Geldzahlungen in Höhe von 100 bis 1.000 US-Dollar dafür genommen haben, dass er zügiger Termine in der Visastelle der deutschen Botschaft verschafft haben soll. Der Beginn der Hauptverhandlung ist für den 28. Oktober 2019 vorgesehen.

Nur einzelne Verurteilungen

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass es nur einzelne Verurteilungen gab. Vor den Gerichten haben im vergangenen Jahr insgesamt 14 Hauptverhandlungen mit Korruptionsbezug (2017: 12 Hauptverhandlungen, 2016: 14 Hauptverhandlungen, 2015: 12 Hauptverhandlungen) stattgefunden, in denen drei Angeklagte zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung (2017: 6 Angeklagte, 2016: 4 Angeklagte, 2015: 4 Angeklagte), fünf Angeklagte zu Freiheitsstrafen mit Bewährung (2017: 2 Angeklagte, 2016: 2 Angeklagte, 2015: 4 Angeklagte) sowie acht Angeklagte zu Geldstrafen verurteilt worden sind (2017: 6 Angeklagte, 2016: 9 Angeklagte, 2015: 5 Angeklagte) und 1 Angeklagter freigesprochen wurde (2017: 2 Angeklagte, 2016: 4 Angeklagte, 2015: 0 An-geklagte).