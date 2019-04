Cyber-Experte: "Das Netz ist ein Kriminalitätsort geworden"

Berlin. Wer über Polizei im Internet spricht, kommt an Thomas G. Rüdiger nicht vorbei. Er ist Cyber-Kriminologe und einer der wenigen Experten auf diesem Gebiet. Im Gespräch mit Morgenpost sagt er, warum viele Straftäter ins Netz abwandern.

Herr Rüdiger, brauchen wir digitale Polizeistreifen?

Thomas-Gabriel Rüdiger: Aus kriminologischer Sicht ist es zunächst naheliegend, dass eine geringe sichtbare Polizeipräsenz zu einer generellen Senkung der Hemmschwelle führen kann. Dies kann beispielhaft ein Grund dafür sein, warum gerade im Internet so viele Normenbrüche offen und sichtbar begangen werden. Wenn die Gesellschaft ernsthaft im Internet einen Rechtsraum schaffen will, dann sollte auch eine Diskussion über sichtbare Polizeipräsenz – wie Polizeistreifen – geführt werden.

Wie würde eine digitale Streife aussehen?

Das ist eine komplizierte Frage. Wir wissen aus dem physischen Raum, dass die Sichtbarkeit der Polizei essenziell für unser gesamtes Normenverständnis ist. Daher ist der Gedanke naheliegend dies auch auf den digitalen Raum zu übertragen und in der Gesellschaft einen Diskussionsprozess zu starten, ob dies erwünscht ist oder nicht. Ich habe nur ein paar Ideen.

Wie sehen die denn aus?

Da gibt es ein paar interessante Ansätze aus Berlin. Hier kam es zum Beispiel auf Facebook zur öffentlichen Ankündigung einer Wannsee-Party. Die Berliner Polizei hat dann mit ihrem eigenen Polizei-Account einen Kommentar unter dem Posting gesetzt und gefragt, ob auch an die rechtlichen Rahmenbedingungen gedacht wurde. Wenn nicht, müsse man die Party am Ende verbieten. Einen ähnlichen Sachverhalt gab es bereits 2015, als auf Facebook zum Sturm auf den Reichstag aufgerufen wurde. Auch hier hatte die Berliner Polizei entsprechend reagiert und gepostet, dass sie vorbereitet wäre. Das ist eine Art Zufälligkeit von einer Polizei im Netz, die der Funktion einer Streife nicht unähnlich ist. Das fand ich persönlich sinnvoll. Interessant ist übrigens, dass es nach meinem Wissen kaum wissenschaftlichen Ausarbeitungen beispielhaft zur Frage gibt, welche Auswirkungen es auf die Nutzer hat, wenn die Polizei in dieser Form Präsenz zeigt. Aus einer kriminologischen Perspektive können das durchaus positive Auswirkungen sein.

Inwiefern positive Auswirkungen?

Als die illegale Streaming-Plattform „Kino.to“ abgeschaltet wurde, hat die sächsische Polizei eine Art Beschlagnahme-Seite hochgeladen. Da stand in etwa drauf: „Ihre Kriminalpolizei gibt bekannt“. Ein Internetnutzer, der diese Seite besucht hat, wurde also auf einmal mit einer sichtbaren Polizeipräsenz bei seinem alltäglichen Surfen konfrontiert. Es zeigte ebenfalls, dass mit Sicherheitsbehörden auch immer im Netz gerechnet werden kann. Wäre das einfach abgeschaltet worden, hätte es nicht denselben Effekt gehabt. Ähnlich wie jemand, der beim Autofahren mit dem Handy am Ohr telefoniert, auch immer mit einer Verkehrsstreife rechnen muss. Diese Zufälligkeit des Sehens der Polizei spielt aus meiner Sicht auch im Netz eine wichtige Rolle.

Die Polizei muss Ihrer Meinung nach also im Netz noch präsenter werden?

Ich denke, daran wird kein Weg vorbeiführen. Wir haben in Deutschland ungefähr 311.000 Polizeiangehörige. Noch vor fünf Jahren gab es in Deutschland nur 19 Social-Media-Accounts der Polizei. Zum Vergleich: In England gab es da schon über 1000. Und England hat nicht mal unsere Polizeidichte. Jetzt sind wir nach der letzten Zählung bei 333 institutionellen Social-Media-Accounts der Polizei. Das muss aber in Relation gesehen werden. Allein die niederländische Polizei hat 2200 Twitter-Accounts, gleichzeitig hat sie aber nur etwa 65.000 Polizisten. Die Niederlande hat also alleine drei bis vier Prozent ihres Personals nur über Twitter Accounts im Netz.

Warum hinken wir so hinterher?

Zunächst glaube ich, dass es an einer ernsthaften und transparenten gesellschaftlichen Debatte über die Art und Weise, wie Sicherheit im Netz zwischen den Nutzern hergestellt werden kann, fehlt. Hierzu zählt, dass die Sicherheitsbehörden noch nicht vollumfänglich den digitalen Raum als einen Interaktionsraum durchdrungen haben. Dabei hat eine Polizeipräsenz immer eine Art präventive Wirkung. Das ist vergleichbar mit dem physischen Straßenverkehr. Auf dem Weg hierher haben Sie bestimmt einen Funkstreifenwagen gesehen.

Ja, drei Wagen.

Sehen Sie. Obwohl wir alle geneigt sind, zu schnell zu fahren oder auch mal bei Rot über die Ampel zu gehen, würden wir nicht sagen, dass Deutschland ein rechtsfreier Raum ist. Ein wichtiger Eckpfeiler hierbei ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, die Polizei zu sehen. Hiermit zeigt der Rechtsstaat: Ich nehme mein Gewaltmonopol wahr, meine Vertreter sind ansprechbar und gleichzeitig kann ich selbst Normenbrüche entdecken. Eine Streife erinnert die Menschen daran, doch nicht so schnell zu fahren und nicht bei Rot über die Ampel zu gehen. Wie würde der Straßenverkehr aussehen, wenn die Polizei nie zu sehen wäre. Ein Gedanke hierzu, wenn das Gefühl entsteht, dass Kriminalität an einem Ort überhand nimmt, wird typischerweise was gefordert?

Mehr Polizei.

Ja, es wird mehr sichtbare Polizeipräsenz gefordert und beispielsweise nicht primär verdeckte Maßnahmen. Das gibt es im Netz in dieser Form nicht, entsprechend kann das Gefühl eines rechtsfreien Raumes entstehen. Hier kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: die unterschiedlichen Anzeigewahrscheinlichkeiten. Im physischen Raum haben wir Dunkelzifferrelationen von etwa zehn bis fünfzehn nicht angezeigte auf ein angezeigtes Delikt. Das bedeutet beispielhaft, von etwa 15 Ladendiebstählen wird einer zur Anzeige gebracht. Und trotzdem würde niemand ernsthaft daran zweifeln, dass Deutschland ein Rechtsraum ist. Im Netz kommen unterschiedliche Studien jedoch auf Quoten von 1 zu 300 bis 1 zu 400. Das ist ein immenser Unterschied. Das Netz ist zu einem Kriminalitätsort geworden und das mit Zahlen, die wir uns vom Umfang her gar nicht vorstellen können.

Es gibt die Theorie, die besagt, dass die positive Entwicklung der Kriminalitätsstatistik auch damit zusammenhängt, dass Straftaten sich ins Netz verlagern.

Absolut. Zu einer solchen Schlussfolgerung kam gerade erst eine Dunkelfelduntersuchung der Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Diese Studie sagt, dass die positiven Hellfeld-Zahlen, auch darauf zurückzuführen sind, dass sich die Kriminalität aus dem Hellfeld im physischen Raum in das Dunkelfeld im digitalen Raum verlagert. Einfach weil wir im digitalen Raum nicht dieselbe Strafanzeigen-Wahrscheinlichkeit haben.

Wie viel Polizei brauchen wir also im Netz?

Das ist immer schwierig zu beantworten. Ich vergleiche das gerne mit der Bundeswehr. Diese hat einen ungefähren Personalstand von 200.000 Mitarbeitern, hiervon sind etwa 13.000 im CIR, also einer reinen Interneteinheit, eingesetzt, was also in etwa sieben Prozent entspricht. Ich denke schon, dass wir eine Diskussion über den Einsatz von zehn bis fünfzehn Prozent des Gesamtpersonals im Netz führen sollten. Das heißt aber nicht, dass alle permanent im Netz sein müssen. Man könnte zum Beispiel darüber reden, dass Polizisten nach einer Streifenfahrt im physischen Raum danach mit dem Smartphone auf Streife im digitalen Raum geht. In der Polizei Niedersachsen werden mittlerweile beispielhaft Intel-Officer eingesetzt, die bei Einsätzen den öffentlich zugänglichen Bereich des Internets – vor allem Soziale Medien - nach einsatzrelevanten Informationen prüfen. Das ist aus meiner Sicht beispielsweise ein richtiger Schritt. In den Niederlanden, Schweiz oder auch Österreich hat zudem fast jeder Beamte mittlerweile ganz selbstverständlich ein dienstliches Smartphone. In Deutschland beschränkt sich dies meist noch auf Pilotprojekte einzelner Bundesländer oder Dienststellen.

Brauchen wir eine Ausweispflicht im Netz?

Das ist vor allem eine Frage, die im Zusammenhang mit dem Schutz von Kindern diskutiert werden muss. Die Diskussion halte ich aber durchaus für notwendig. Denn es ist doch zum Beispiel so, dass viele bei Kindern beliebte Onlinespiele eine Altersfreigabe ab 0 oder 6 Jahren erhalten, obwohl dort alle Altersstufen miteinander kommunizieren. Warum gibt es aber keine Freigabe bis 12 Jahren oder Ähnliches, die dann auch geprüft wird? Auf jedem Spielplatz würden wir uns umschauen, wenn dort 55-Jährige mit unbekannten Zehnjährigen spielen. Man bräuchte also eine Art Altersverifikation, die über „wie alt bist du?“ hinausgeht. Da könnte tatsächlich über ein Postident-Verfahren nachgedacht werden, um Zugang zu bestimmten Programmen zu bekommen. Und das ist am Ende ja so etw

Thomas-Gabriel Rüdiger ist Kriminologe am Institut für Polizeiwissenschaft der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Seite Arbeiten gehören zu den Standardwerken, wenn es um Polizeiarbeit im digitalen Zeitalter geht. Rüdiger wurde auch schon als Sachverständiger und Experte zu den Themen „Cyberkriminalität“ und Kinderschutz im Internet im Landtag Brandenburg und Deutschen Bundestag gehört.