Rias: Erneut Anstieg bei antisemitischen Straftaten

Berlin. In Berlin hat es erneut einen Anstieg bei antisemitischen Vorfällen gegeben. Das geht aus Zahlen der der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS Berlin) für das Jahr 2018 hervor. So hat sich die Zahl der Angriffe von 18 auf 45 mehr als verdoppelt, die Zahl der Bedrohungen ist von 26 auf 46 ebenfalls gestiegen. Insgesamt erfasste RIAS im Jahr 2018 1.083 antisemitische Vorfälle in der Hauptstadt, mehr als 14 Prozent als im Vorjahr.

Meldestelle wird immer bekannter

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Beobachtungsstelle RIAS für das Jahr 2017 mehr antisemitische Vorfälle in Berlin gemeldet. Mit 947 Fällen hatte Rias auch 2017 einen Anstieg von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr registriert.

Einen Hauptgrund sah Projektleiter Benjamin Steinitz damals wie heute darin, dass die Meldestelle bekannter werde, sich mehr Institutionen beteiligten und sich auch mehr Menschen trauten, ihre Erlebnisse zu melden. Die nicht-staatliche Beobachtungsstelle wird vom Senat gefördert.

Sebastian Walter (Grüne), Stellvertretender Vorsitzender und Sprecher für Antidiskriminierung, sagte: „Die Zunahme der antisemitischen Vorfälle im vergangenen Jahr ist schockierend. Insbesondere der drastische Anstieg der antisemitischen Angriffe und Bedrohungen im öffentlichen Raum macht fassungslos und wütend.“