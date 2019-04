AfD-Politiker erneut wegen Volksverhetzung verurteilt

Berlin. Der fraktionslose Berliner AfD-Abgeordnete Kay Nerstheimer ist vor dem Berliner Landgericht wegen Volksverhetzung zur Zahlung von 5000 Euro verurteilt worden. Der Prozess war eine Berufungsverhandlung. Bereits im vergangen Jahr war Nerstheimer vor dem Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 7000 Euro verurteilt worden. Das Landgericht blieb in seinem Urteil damit unter dem des Amtsgerichts. Nerstheimer will in Revision gehen. Darüber entscheidet das Kammergericht.

Kay Nerstheimer hatte auf Facebook Homosexuelle beschimpft

Der Politiker hatte auf Facebook gegen Homosexuelle beschimpft. Nerstheimer hatte die Vorwürfe bereits in der Verhandlung vorm Amtsgericht im vergangenen Jahr zurückgewiesen. Für eine Stellungnahme war der Politiker am Dienstag zunächst nicht zu erreichen.

Nerstheimer hatte im Dezember 2014 bei drei Einträgen im Rahmen einer Diskussion auf Facebook unter anderem von einer „degenerierten Spezies“ geschrieben. Nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2016 hatte Nerstheimer auf eine Mitgliedschaft in der AfD-Fraktion verzichtet.

Umstritten ist der Politiker auch wegen einer früheren Mitgliedschaft in einer vom Bremer Verfassungsschutz 2014 als rechtsextrem und islamfeindlich eingestuften Organisation.