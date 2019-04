Siemens AG: Cedrik Neike ist der Macher der neuen Siemensstadt

Als er 18 war, radelte Cedrik Neike jeden Tag vom elterlichen Haus in Waidmannslust in die Siemensstadt. Er lernte Industriekaufmann im Werk am Siemensdamm 62. Produktion, Einkauf, alle betrieblichen Abläufe von der Pike auf. Der Absolvent des Französischen Gymnasiums machte sich auch mal die Hände schmutzig. Sein Vater hatte gesagt, er solle was Ordentliches lernen.

Das hat funktioniert. Heute ist der Sohn eines Deutschen und einer Französin der erste Siemens-Zentralvorstand seit dem Zweiten Weltkrieg, der offiziell in Berlin sitzt und nicht in München. Für den gebürtigen Weddinger war es auch eine Heimkehr. Als ihn die Firma, bei der er seine Ausbildung gemacht hatte, 2017 vom US-Technikriesen Cisco zurückholte und zum Vorstand für die Energiesparte und das Asien-Geschäft machte, fragte Neike, ob er nicht von Berlin aus arbeiten könnte. Die Antwort war Ja. „Berlin ist unser größter Produktionsstandort. Es ist gut, dass wir als Vorstand hier präsent sind. Es ist ein tolles Gefühl, wieder zurückzukommen“, sagt der 46-Jährige.

Kein Wunder also, dass wir unseren Spaziergang durch die Siemens-Welt des Cedrik Neike unternehmen. Zunächst posiert der Vorstand geduldig für ein Foto an der Daniel-Libeskind-Skulptur vor der Konzernzentrale am Rohrdamm. Der Weg führt uns danach über das Siemens-Gelände. Noch ist das Areal für Außenstehende verschlossen. Die 90 Hektar sollen aber in den nächsten Jahren geöffnet werden. Denn Siemens plant an der Nonnendammallee ein neues Stadtquartier, in dem sich Forschung, Produktion, Start-ups und Wohnen befruchten und durch neue Logistikkonzepte verknüpft werden sollen. Investitionen von 600 Millionen Euro machen den Siemens-Campus zum größten Einzelprojekt des Konzerns seit Langem. Für Siemensstadt bedeutet es eine Renaissance, den Sprung ins 21. Jahrhundert.

Der Vorstand macht Selfies mit den Auszubildenden

Wir verlassen die 1913 eröffnete Konzernzentrale mit dem prachtvollen Mosaikboden im Foyer durch den Hinterausgang. Gegenüber steht das Schaltwerk-Hochhaus aus den 20er-Jahren, wo heute der Konzern seinen Nachwuchs heranzieht. Im dritten Stock warten ein neuer Jahrgang Siemens-Azubis und ein grauhaariger Herr auf den jungenhaft wirkenden Vorstand. „Hallo, grüßt euch“, sagt der Top-Manager freundlich. Kegel lobt seinen früheren Schützling. „Er war sehr ordentlich“, sagt der Ausbilder. Seine heutigen Schüler absolvieren anders als Cedrik Neike ein Duales Studium, in dem Ausbildung und Studium verschränkt sind. Neike hingegen lernte erst den Beruf und ging dann nach England, um in London Ingenieurwissenschaften und Unternehmensfinanzierung zu studieren, mit einem Stipendium von Siemens.

Er schießt geduldig Selfies mit den Smartphones der Azubis. „Wenn einer von euch mal beim Vorstand arbeiten will, nur zu, bewerbt euch“, sagt er. „Ist es entscheidend, im Ausland zu studieren, wenn man weiterkommen will?“ fragt ein junger Mann. „Ich wollte richtig Englisch lernen und eine andere Kultur kennenlernen“, sagt Neike, der auf seinem Gymnasium eher Französisch und Latein als die Wirtschafts-Weltsprache gelernt hatte. „Nehmt auf jeden Fall die Chance wahr, in euren Info-Jahr mal rauszukommen“, rät er den Nachwuchs-Siemensianern. „Das ist wichtig. In der neuen Welt, in der wir leben, muss man mal was anderes gesehen haben und neugierig bleiben.“

Neike arbeitet im Zivildienst mit behinderten Kindern

Zunächst führte sein Weg den Jung-Manager Cedrik Neike aber wieder nach Deutschland. Im Zivildienst arbeitete er mit behinderten Kindern, dann wechselte er wieder in die Siemensstadt. Er wollte eigentlich etwas mit Zügen machen, sagt der Eisenbahn-Enthusiast. Aber da sei gerade nichts gegangen, also stieg er 1996 mit gerade 23 Jahren in das damals noch sehr neue Thema mobiles Internet und Datendienste ein. „Siemens hat das damals mit entwickelt“, sagt Neike, als wir im Fahrstuhl auf das Dach des Schaltwerk-Hochhauses fahren, um das künftige Campus-Gelände von oben zu betrachten. „Das war damals sehr spannend.“ Geschäftssinn zeigte der Ingenieur früh. Er drängte seine Vorgesetzten, ein paar Millionen in ein Start-up im Silicon Valley zu investieren. Kaum ein Jahr später verkaufte Siemens die Firma für 300 Millionen Dollar. Es gab einen kleinen Bonus für Neike, einen größeren für seinen Chef und einen noch größeren für den Vorstand.

Auch weil ihm das Thema Internet total wichtig war, wechselte er nach vier Jahren zum US-Konzern Cisco. 16 tolle Jahre haber er dort verbracht, arbeitete in Amerika und auch im High-Tech-Mekka Silicon Valley. Während er in Amerika die Zukunft der digitalen Welt mit formte, durchlebte seine Heimatfirma einen radikalen Kulturwechsel. Die Telekommunikationssparte, die lange 90 Prozent der Gewinne eingefahren hatte, brach weg. Siemens hatte die Innovationswelle zunächst verschlafen, musste radikal umsteuern. „Dieses Erlebnis hat Siemens agiler und offener gemacht“, sagt Neike. Heute sei der Konzern unter den Top zehn der Software-Unternehmen der Welt. „Ich kenne den Siemens, habe ihn von innen und von außen gesehen“, summiert Neike. Siemensianer sprechen stets von „dem Siemens“.

Vom Dach fällt der Blick weit über die ausgedehnten Fabrikdächer der Siemensstadt, wo bald alles anders werden soll. Viele im Vorstand hätten zunächst bevorzugt, das Projekt auf eine grüne Wiese in Asien zu stellen. Aber Neike warb für seine Heimatstadt. Es stand sowieso an, etwas zu machen auf dem nach Stellenabbau und Verlagerungen nicht mehr voll genutzten Siemens-Gelände. „Ich kam zurück und war erfreut, aber auch ein bisschen überrascht, dass sich eigentlich nicht viel bewegt hatte in Siemensstadt in 16 Jahren“, schildert Neike seine zwiespältigen Gefühle. Jetzt müssen wir mal was anderes machen, sagte er sich.

Der Campus sei die ideale Idee gewesen, um etwas umzusetzen. „Zum Glück haben alle Seiten an einem Strang gezogen, um diesen Traum zu erfüllen“, lobt der Manager die Berliner Regierung. Denn natürlich darf er sich nicht von Gefühlen leiten lassen. „Ich habe ein Herz und einen Kopf. Mein Herz ist absolut für Berlin, mein Kopf sagt, es muss Sinn machen“, sagt er: „Ich bin aber absolut emotional bei diesem Vorhaben dabei.“

Der neue Siemens-Kiez soll nicht elitär werden

Dass Top-Manager oft als vaterlandslose Gesellen dargestellt werden, denen der Profit über alles gehe, versteht der freundliche Berliner nicht. „Wir sind alles Menschen, sind irgendwo geboren, haben eine Heimat und Nachbarn“, sagt er. In Berlin trifft er sich immer noch mit alten Schulfreunden, man geht sogar gelegentlich tanzen, sein Schwager legt Musik auf. Neike selbst wohnte mit Familie erst im Osten, seit einiger Zeit wieder im Westen der Stadt.

Die Hallen unter uns sind 110 Jahre alt und nicht mehr wirklich geeignet für moderne Produktion. Um hier etwas Neues zu machen, muss man ins Baurecht und in den Denkmalschutz eingreifen. Im Vorstand habe es große Skepsis gegeben, ob Berlin das hinkriege. Man sei aber gemeinsam in kürzester Zeit alle wesentlichen Punkte angegangen. „Das hat meine Vorstandskollegen und mich überzeugt“, sagt Neike.

Auf dem Weg nach unten und weiter an den alten Fabrikhallen vorbei sagt Neike, Siemens sei es extrem wichtig, gute Nachbarn zu sein. Als Negativbeispiel hat er San Francisco vor Augen. Durch den Boom des benachbarten Silicon Valley sei dort die „normale Gesellschaft komplett verscheucht worden“, sagt er kritisch: „Wir müssen aufpassen, dass das hier nicht passiert.“

Noch sei die Gefühlslage in der Siemensstadt gespalten. Viele freuten sich über die Rückkehr von Siemens, andere fürchteten steigende Mieten und eine Gentrifizierungswelle. Man schaffe 200.000 Quadratmeter Wohnungen, davon selbstverständlich ein Drittel Mietpreisgebundene. Die Idee sei ein Innovationskiez, versichert der Vorstand. „Die Idee des Kiezes der Macher ist, dass er alle aufnimmt und nicht nur elitär ist.“

Siemens soll wieder offener für Bürger werden

Es soll Bürgerdialoge geben und ein Hoffest. „Siemens war geschlossen, jetzt wird es geöffnet“, sagt Neike. Für seinen Plan sucht Siemens noch Mitstreiter, die hier investieren und Ideen einbringen wollten. So gehe es um neue Logistik-Konzepte, wenn etwa eigene Räume für die Anlieferung von Paketen eingerichtet werden könnten. Oder die kleine Firma könnte später ihre Produkte „um die Ecke ausdrucken lassen“, visioniert der Ingenieur.

Sicher ist aber, dass das Vorhaben nicht mehr „Campus“ heißen soll, sagt Neike auf dem Weg zum Hochspannungsprüflabor, das auf jeden Fall auch neben Büros, Wohnungen und Läden erhalten bleiben soll. Campus, das klingt zu sehr nach einem geschlossenen Modell. Ein Namenswettbewerb soll ausgelobt werden, sobald die Ergebnisse des städtebaulichen Ideenwettbewerbs vorliegen. Der soll im Sommer starten und ausloten, was an Altem erhalten und wo Neues gebaut werden soll. Das Wichtigste sei, den Geist dieser Siemensstadt zu erhalten, sagt Neike. Dort testen die Experten riesige Schalter. Sie müssen Energieflüsse stoppen, die so stark sind wie ein Airbus 380 mit 900 Kilometern pro Stunde.

Schon vor dem Ideen-Wettbewerb wird im Mai der mit Investitionen von 80 Millionen Euro verbundene Industrie- und Wissenschaftscampus Berlin gestartet. Zusammen mit dem neuen Start-up-Zentrum A32, für das junge Unternehmen einen Teil des Dynamowerks belebt haben, soll dieser Campus den Forschungsarm des Gesamtprojektes bilden. Es sollen dort Schlüsseltechnologien für die in Siemensstadt ansässigen Geschäfts-Einheiten weiter entwickelt werden. Es geht darum, wie Energie künftig erzeugt, übertragen und verteilt wird. Wie moderne Gebäude funktionieren. Und wie man die Mobilität managt.

Jede Person, mit der er redet, findet Berlin toll

Dabei freut sich der Ur-Berliner, dass Berlin eine weltoffene Stadt geworden sei. „Jede Person auf der ganzen Welt, mit der ich rede, findet Berlin toll“, schildert er seine Erfahrungen. Auch er lässt auf die Berliner nichts kommen, man sollte diesen Menschenschlag nicht unterschätzen. Der Urgeist des Berliners, seine Fähigkeit, viel auszuhalten, die Dinge mit Witz zu nehmen und mit Schnauze zu kommentieren, gehe nicht verloren. Gleichzeitig öffnet sich Berlin für Neues. Diese Mischung mache es aus. „Wir haben schon aufgeschlossen zu den großen Metropolen. Aber wir müssen jetzt weiter investieren und die Strahlkraft weiter entwickeln.“ Wichtig sei, mehr Wohnraum zu schaffen.

Berlin biete die Möglichkeit, sich zu entfalten, ganz anders als etwa Paris, das sehr eingeengt sei. Auch die Wirtschaft müsse überlegen, „wie wir den Charme von Berlin erhalten, der darauf beruht, dass es für jeden und nicht nur für eine Elite lebenswert ist“, sagt der Berliner. Talente kämen auch deswegen, weil sie hier eine Familie gründen könnten, weil die Luft vergleichsweise gut sei und es viel Grün gebe. „Hier normal leben zu können, ist extrem wichtig“, sagt Neike. Er selbst hofft, in ein paar Jahren in der Siemensstadt zu wohnen. Im Innovationskiez.

