Blaulicht-Blog: Brandstifter auf frischer Tat ertappt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 11. April.

+++ Brandstifter in Altglienicke ertappt +++

Ein aufmerksamer Passant bemerkte in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.20 Uhr einen Mann, der vor einem Restaurant in Altglienicke begann, die dort aufgestellten Terrassenmöbel in Brand zu stecken. Er alarmierte die Polizei. Der genaue Hergang ist derzeit unbekannt, jedoch konnte der Mann noch vor dem Eintreffen der Streifenwagen offenbar von mehreren Personen überwältigt werden. Dabei wurde der Brandstifter verletzt. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte die mit Brandbeschleuniger übergossenen, lichterloh in Flammen stehenden Möbel und einen Sonnenschirm löschen. Ein Übergreifen auf die Fassade wurde verhindert. Der Täter wurde zur Gefangenensammelstelle nach Tempelhof verbracht. Es wird geprüft, ob der Mann für weitere Brandstiftungen in der Gegend verantwortlich sein könnte. Im Dezember brannte unweit ein 120.000 Euro teurer Audi RS6 auf dem Parkplatz eines Audi Zentrums ab.

