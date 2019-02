Zwischen Hoffen und Bangen beim Kampf um Tickets

Berlin. Die Berlinale ist ein Fest, vorausgesetzt, man zählt zu den Frühaufstehern. Am Montag piept mein Wecker um Viertel vor sechs, draußen ist es stockdunkel, ich bin müde. Dennoch muss ich gleich eine möglicherweise schicksalhafte Grundsatzentscheidung fällen. Zu welcher Vorverkaufskasse fahre ich? Im Haus der Berliner Festspiele an der Schaperstraße darf man im geheizten Foyer warten, dafür ist die Warteschlange meist lang. In der Audi-City am Kudamm hat man weniger Konkurrenz, dafür steht man mehrere Stunden auf der Straße an.

Ich wähle den Kudamm und bin, in etliche Lagen Funktionskleidung verpackt, um Viertel nach sieben vor Ort. Gut 25 Filmfans warten dort bereits, viele hüpfen unablässig von einem Bein aufs andere. Auch ich spüre die Kälte schnell. Dagegen hilft Freundlichkeit. Die meisten kommen rasch mit den Umstehenden ins Gespräch, tauschen Berlinale-Erfahrungen, Filmtipps und Bekleidungsempfehlungen für das Schlange stehen in den kommenden Tagen aus.

Um 9 Uhr soll die Audi-City geöffnet werden, so steht es auf der Webseite, doch tatsächlich wird die Tür erst um 9.30 Uhr aufgeschlossen. Immerhin, ich bin ganz knapp unter den ersten 30 Cineasten, die in den Kassenraum dürfen. Dann ist er voll, die Tür wird wieder verriegelt. Punkt 10 Uhr öffnen die vier Kassen. Die meisten Kunden sind gut präpariert, es geht zügig vorwärts. Ich warte zwischen Hoffen und Bangen. 20 Minuten später bin ich dran. Noch ist nichts ausverkauft, ich bekomme alle gewünschten Tickets für acht Filme. Die Berlinale wird ein Fest.