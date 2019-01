So könnte ein Radschnellweg aussehen (Simulation).

Der Baustart für die erste von zehn Trassen in Berlin soll voraussichtlich 2022 sein und am Teltowkanal entlang führen.

Radverkehr Radschnellstrecken in Berlin sollen ab 2022 gebaut werden

Berliner müssen auf den Bau von Radschnellstrecken noch einige Jahre warten. Der Baustart für die erste von zehn Routen soll voraussichtlich 2022 sein und am Teltowkanal entlang führen, wie Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) mitteilte. Radfahrer sollen auf den Strecken schneller in der Stadt vorankommen.

Am Donnerstag will die Senatsverwaltung im Rathaus Schöneberg über die Planungen zu der ersten Route informieren - es ist der Auftakt von Infogesprächen, die auch zu den anderen Strecken folgen sollen. Das Projekt zur ersten Route ist noch in einem frühen Stadium, später soll es eine Bürgerbeteiligung dazu geben.

Die Karte auf der Seite der Berliner Verkehrsverwaltung

Folgende Trassen werden diskutiert:

Y-Trasse (drei Trassenkorridore zusammengefasst aus dem Betriebsweg entlang der A113 , dem Betriebsweg entlang der A100 und dem Trassenkorridor zwischen Südstern und Rungiusstraße in Britz )

, dem Betriebsweg entlang der und dem Trassenkorridor zwischen ) Trasse Mitte - Tegel - Spandau (zusammengefasst aus zwei vorgeschlagenen Trassenkorridoren)

(zusammengefasst aus zwei vorgeschlagenen Trassenkorridoren) Trasse Königsweg - Kronprinzessinnenweg

Panke-Trail (zusammengefasst aus zwei vorgeschlagenen Trassenkorridoren)

(zusammengefasst aus zwei vorgeschlagenen Trassenkorridoren) West-Route (in Verbindung mit Radverkehrsanlagen entlang der B5)

(in Verbindung mit Radverkehrsanlagen entlang der B5) Teltowkanal-Route (in Verbindung mit dem Radfernweg Berlin-Leipzig)

(in Verbindung mit dem Radfernweg Berlin-Leipzig) Trasse Spandauer Damm - Freiheit

Trasse Nonnendammallee - Falkenseer Chaussee

Den Radverkehr in Berlin attraktiver zu machen ist ein wesentliches Ziel, das sich die seit 2016 regierende rot-rot-grüne Koalition gesteckt hat. Die Radschnellverbindungen sind auch im Mobilitätsgesetz (Paragraf 45) festgehalten. Demnach sollen diese Routen auf eigenständigen Wegen, in Fahrradstraßen oder vom motorisierten Verkehr getrennt in Straßen verlaufen.

( dpa )