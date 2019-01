Wie das Bauhaus nach Berlin kam

Berlin. Mit der Gründung des Bauhauses vor 100 Jahren hat Walter Gropius für die klassische Moderne eine Marke gesetzt. Das von ihm entworfene Schulgebäude in Dessau wurde zum Prototyp für eine Architektur, die mit Beton, Stahl und Glas funktionale Bauten für den modernen Menschen schuf. Viel Licht, Luft und umgebendes Grün sollten einen Ausgleich schaffen zum eintönigen Arbeiten in den Fabriken. Der Preis, den man anfangs dafür zahlte, war Fläche und Individualität. Die Fläche holte man sich zurück, indem man wie in Gropiusstadt in den 60er-Jahren in die Höhe baute. Gropius, der federführende Architekt, war wohl nicht besonders glücklich damit. Sein ursprünglicher Entwurf war deutlich niedriger.

Walter Gropius (1883–1969)

1933 war allerdings noch nicht abzusehen, dass er in seiner Heimatstadt später für ganze Viertel verantwortlich zeichnen durfte. Nachdem die Bauhaus-Schule von den Nazis aus Dessau vertrieben wurde, war ihre letzte Station Berlin. In einem Gebäude, das nicht mehr steht, in der Birkbuschstraße in Lankwitz. Im April 1933 wurde es durchsucht und versiegelt, die Studierenden wurden vorübergehend festgenommen.

Zum politischen Druck kamen finanzielle Probleme, das Bauhaus musste sich schließlich selbst auflösen, und viele seiner Lehrer flüchteten. Walter Gropius ging nach Amerika und wurde Professor für Architektur in Harvard. Was aus heutiger Sicht erstaunlich ist, denn einen Abschluss in Architektur hatte er zwar angepeilt, aber nie erreicht. Sehr zum Leidwesen seiner großbürgerlichen Familie: Der Vater war selbst Architekt, der Großonkel erbaute den nach ihm benannten Martin-Gropius-Bau. In Briefen an seine Mutter beklagte sich Walter Gropius, dass ihm immer die Hand verkrampfe, wenn er zeichnen müsse – und vor Statik würde es ihm grauen.

Aber die Familie war gut vernetzt. Gropius durfte auch ohne Diplom bauen, zunächst für die Verwandtschaft auf dem Lande. Eine zufällige Bekanntschaft mit dem Gründer des Folkwang-Museums, Karl Ernst Osthaus, verhalf ihm zu einer Anstellung bei Peter Behrens, einem der führenden Architekten der Stadt mit der Gabe, die besten Talente um sich zu scharen. Neben Gropius arbeiteten auch Mies van der Rohe und Le Corbusier in seinem Büro. Aber auch Behrens war kein diplomierter Architekt, er hatte Malerei studiert und zunächst als Designer und Typograph gearbeitet – die Reichstagsinschrift „Dem Deutschen Volke“ stammt von ihm. Heute gilt seine AEG-Turbinenfabrik in Moabit als Leitbau für die moderne Industriearchitektur.

Selbst der Schöpfer der Berliner Philharmonie, Hans Scharoun, der mit Gropius zusammen an der Großsiedlung Siemensstadt baute, hatte keinen Abschluss – der Erste Weltkrieg kam dazwischen. Der Publizist und Designkritiker Bernd Polster berichtete im „Deutschlandfunk“, Gropius sei nur zufällig zur Architektur gekommen, er nannte ihn redegewandt, einen geschickten PR-Mann und Organisator. „Was er nicht war: ein kreativer Architekt und Designer.“ Demnächst erscheint Polsters Gropius-Biografie mit dem polemischen Untertitel „Architekt seines Ruhms“ (Hanser).

Zu seinen Lebzeiten hatte Gropius immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen. Für die Nazis war seine Architektur „jüdisch-bolschewistisch“, und der Mauer-Erbauer Walter Ulbricht nannte 1951 den Bauhaus-Stil eine „volksfremde Erscheinung“. Die postmoderne Architektur der 80er-Jahre war mit ihrem Rückgriff auf historische Zitate geradezu eine Provokation für den strengen Formalismus der Bauhaus-Schule. Kalt und menschenverachtend nannte man den Stil der Moderne, kein Architekt würde freiwillig darin wohnen wollen. Die Postmoderne löste sich selbst auf, als ihr nichts mehr einfiel, als historische Fassaden komplett zu kopieren, wie jene des Palazzo Farnese in einem Innenhof in der Schützenstraße in Kreuzberg. Danach sehnte man sich wieder nach funktionaler Klarheit und Strenge. „Bauhaus-Stil“ wurde wieder zu einem Zauberwort der Immobilienbranche. Jetzt, da der letzte weiße Reihenhaus-Kubus in Marienfelde und Hohenschönhausen bezogen ist, ist wieder Platz für Kritik – neben dem Jubel anlässlich der 100-Jahr-Feiern.

Gropius wird in Erinnerung bleiben. Ein ganzer Ortsteil ist nach ihm benannt. Mit seinen Bauten, unter anderem in der Siemensstadt, ist er Teil des Unesco-Weltkulturerbes. Und das Berliner Denkmalamt hat ihm die App „Gropius to go“ gewidmet, mit der Architekturinteressierte auf seinen Spuren die Stadt Berlin erkunden können.

Das Bauhaus-Archiv

Das signifikante Gebäude mit den Sägezahndächern sollte eigentlich in Darmstadt entstehen

Ursprünglich sollte das Bauhaus-Archiv auf der Darmstädter Rosenhöhe gebaut werden, dafür schuf Walter Gropius Pläne. Weil das Projekt scheiterte, versuchte er, den Berliner Senat von seinem Vorhaben zu überzeugen – mit Erfolg. Gebaut wurde aber erst nach seinem Tod. 1979 wurde der Neubau fertiggestellt. Die Shed- oder Sägezahndächer (in runder Variante) stammen von seinem ursprünglichen Entwurf für die Rosenhöhe.

Das Bauhaus-Archiv, Klingelhöferstraße 14, Tiergarten, ist derzeit geschlossen, weil es saniert und um einen Museumsneubau erweitert wird. Ersatzweise besuchen kann man das temporary bauhaus-archiv/museum für gestaltung in der Knesebeckstraße 1–2, Charlottenburg.

Das Hansaviertel

Das vom Krieg zerstörte Areal wurde in den späten 50er-Jahren neu gestaltet – eine Leistungsschau der damaligen Architektur.

1957 richtete Berlin die Internationale Bauausstellung Interbau aus. Gropius war einer von 53 weltbekannten Architekten, die eingeladen waren, das vom Krieg zerstörte Hansaviertel neu zu gestalten. Von Juli bis September 1957 zog die Ausstellung fast eine Million Besucher an. Das Areal war eingezäunt, vom Bahnhof Zoo führte eine Seilbahn her, man konnte sich mit einer Kleinbahn herumfahren lassen, und am Hansaplatz stand ein Kran mit zwei Kabinen, die einen Rundblick erlaubten. Geboten wurde eine Leistungsschau der aktuellen Architektur. Zugleich war die Interbau ein großes Projekt für den sozialen Wohnbau. Deshalb bemühten sich die Architekten auch um besonders kreative Grundrissgestaltungen.

Hansaviertel, U-Bahnhof Hansaplatz und S-Bahnhof Tiergarten.

Das Gropius-Haus

Dieses Gebäude ist konvex gebogen. Die Fassadengliederung erklärt sich durch die unterschiedliche Ausrichtung der Wohnungen.

Walter Gropius plante seinen Beitrag zur Interbau als konvex gebogenen Baukörper, der auf Stützpfeilern steht, mit einem Laubengang im Erdgeschoss. Nach Süden ist die Fassade über Balkone gegliedert, die ein schachbrettartiges Muster bilden, nach Norden ist sie sehr schlicht. Vier Wohnungen sind in übereinanderliegenden Zweiergruppen seitlich um 90 Grad gedreht. Die Fenster waren Gropius besonders wichtig. Ursprünglich sollten es Stahlrahmen sein. Weil das zu teuer war, entschied er sich für grau gestrichene Holzrahmen. Fachleute kritisierten die Grundrisse als zu konventionell. Die heutigen Eigentumswohnungen sind durchschnittlich 77 Quadratmeter groß: nach vorne Wohnzimmer, schmale Küche mit Durchreiche und Schlafzimmer, nach hinten ein größeres und ein kleineres Zimmer mit einem kleinen Bad dazwischen.

Händelallee 1–9, Tiergarten.

Die Gropiusstadt

Zwischen 1962 und 1975 entstanden zwischen den alten Siedlungen Britz, Buckow und Rudow 18.500 Wohnungen.

Vom U-Bahnhof Lipschitzallee kommend, quert man die Allee und biegt in das Rudower Wäldchen ein. An seiner nördlichen Spitze steht die Rundung des Gropiushauses und, im Westen vorgelagert, Berlins höchstes Hochhaus, das Ideal-Hochhaus. Die Initiative ging von der gewerkschaftseigenen Wohnbaugesellschaft Gehag aus, die Walter Gropius als Architekten engagierte. Geplant waren 14.000 Wohnungen, es wurden 18.500 – zu 90Prozent Sozialwohnungen. Grundsteinlegung war 1962. 1975 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen. Heute stehen hier 16 Wohntürme, die höher als 40 Meter sind.

U-Bahnhof Lipschitzallee und U-Bahnhof Wutzkyallee, Neukölln. Im Bild: Die Wohnnachbarschaft Gehag, am Ulrich-von-Hassel-Weg.

Die Walter-Gropius-Schule

Die erste integrierte Gesamtschule der Bundesrepublik spiegelt auch ein Stück deutscher Bildungsgeschichte.

Die 1968 eröffnete Gropius-Schule gilt als erste integrierte Gesamtschule der Bundesrepublik. Ihre Entstehungsgeschichte spiegelt auch ein Stück deutscher Bildungsgeschichte wider. Und dass Walter Gropius, dem der Austausch mit den Pädagogen wichtig war, die Planung übernahm, hing auch mit ihrer reformorientierten Ausrichtung zusammen. Der Unterricht sollte ganztägig sein, soziales Lernen und Differenzierung wurden großgeschrieben. Ziel sollte Chancengleichheit sein. Die Schule besteht aus Pavillons in Form von halben und Fünfsechstelsternen, die über verglaste Gänge miteinander verbunden sind, und einem Hauptgebäude, das Grund- von Oberstufe trennt. Freizeiträume und Mensa wurden in der Bauphase hinzugefügt. Die Pläne waren nämlich ursprünglich für eine amerikanische Halbtagsschule vorgesehen.

Fritz-Erler-Allee 86–96, Neukölln.

Das Wohnhochhaus Ideal

Der Himmel ist die Grenze: Das Neuköllner Gebäude ist mit seinen 31 Stockwerken das höchste Wohnhaus Berlins.

Das Hochhaus, 1969 fertiggestellt, ist mit 91 Metern immer noch das höchste Wohnhaus Berlins. Benannt ist es nach der Baugenossenschaft „Ideal“. Um eine Wohnung zu mieten, muss man Mitglied werden, dann aber soll faires, lebenslanges Wohnen garantiert sein. Zudem gibt es ganz oben eine Sauna, eine Gästewohnung und einen Gemeinschaftsraum. Walter Gropius hat das Hochhaus als eine Art Ypsilon angelegt, die einzelnen Segmente schmiegen sich zu einer Bauskulptur, die ursprünglich vollständig weiß war. Die Gropiusstadt war als Gegenkonzept zum bunten Märkischen Viertel komplett weiß geplant. Acht Ein- bis Dreizimmerwohnungen gibt es pro Etage, die größten sind 101 Quadratmeter groß.

Fritz-Erler-Allee 120, Neukölln.

Das halbrunde Gropiushaus

Das Wahrzeichen der Gropiusstadt sollte an die Hufeisensiedlung von Walter Gropius’ Kollegen Bruno Taut in Britz erinnern.

Das halbrunde Gropiushaus, erbaut zwischen 1972 und 1975, ist eine Reminiszenz an die Britzer Hufeisensiedlung von Bruno Taut. Der erste Entwurf für die Siedlung sah 13 Rundbauten vor, mit verschiedenen Kreisausschnitten bis hin zum kompletten Ring. Der Bauträger befürchtete schwierige Grundrisse und zu viele verschattete Wohnungen. Außerdem wollte man die ausführenden Architekten nicht zu sehr einschränken. Und auch der Kreisausschnitt des Gropiushauses schrumpfte schließlich um die Hälfte – vom Hufeisen zum Halbrund, dafür wurde die Anzahl der Stockwerke auf 17 erhöht. Gropius selbst hat die Grundsteinlegung nicht mehr erlebt. Das Halbrund öffnet sich mit Balkonen nach Süden, im Norden ist die Fassade durch halbrunde Fluchttreppenhäuser sowie vor- und zurückspringende Gebäudeteile gegliedert.

Lipschitzallee 43,45,47, Neukölln.

Das Grabmal für Albert Mendel

Für den Kaufmann gestaltete Walter Gropius nicht nur eine Villa in Wannsee, sondern auch die letzte Ruhestätte in Weißensee

Der Kaufmann Albert Mendel wünschte sich um 1920 von Walter Gropius einen Umbau seiner Villa am Wannsee. Das Ergebnis war ausgesprochen expressionistisch, mit viel Zickzack und kristallinen Formen. Gropius sollte sich wenig später komplett vom Dekor abwenden. Mendel starb 1921, und so war der Folgeauftrag eine Grabstelle mit einem Sarkophag in Form eines Prismas. Das Grabdenkmal wartet auf Spender für die Finanzierung der Reinigung (www.berliner-grabmale-retten.de). Der Friedhof gilt als der flächenmäßig größte jüdische Friedhof in Europa. Begraben sind hier unter anderem der Verleger Samuel Fischer, der KaDeWe-Gründer Adolf Jandorf und jener Bierbrauer, der das Weizenbier nach Berlin brachte: Oswald Berliner.

Jüdischer Friedhof Weißensee, Herbert-Baum-Straße 45, Pankow.

Adolf-Mendel-Villa, Am Sandwerder 37, Steglitz-Zehlendorf (nicht zu besichtigen).

Die Siedlungen der Moderne

Die von Gropius, Taut und anderen entworfenen Wohnquartiere wurden international zum Vorbild für sozialen Wohnungsbau.

Nicht nur preußische Schlösser und die Museumsinsel stehen auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes, sondern seit 2008 auch die Großsiedlung Siemensstadt – zusammen mit fünf weiteren „Siedlungen der Moderne“ (1913–1934): die Gartenstadt Falkenberg, die Siedlung Schillerpark im Wedding, die Großsiedlung Britz mit der Hufeisensiedlung, die Wohnstadt Carl Legien in Prenzlauer Berg (alle Bruno Taut) und die Weiße Stadt in Reinickendorf (Entwurf: Otto Rudolf Salvisberg). „Ihre städtebaulichen, architektonischen und freiraumplanerischen Qualitäten sowie die damals entwickelten Wohnstandards hatten Vorbildwirkung für den sozialen Wohnungsbau in und außerhalb von Deutschland“, heißt es in der Begründung.

Das Bild zeigt die von Bruno Taut entworfene Wohnstadt Carl Legien am S-Bahnhof Prenzlauer Allee in Pankow.

Die Großsiedlung Siemensstadt

Zwischen 1929 und 1931 entstand die Anlage, die den Arbeitern der benachbarten Siemenswerke Wohnraum bieten sollte.

Die Siemensstadt ist ein Beispiel für den sozialen Wohnbau in der Weimarer Republik. Für das bauliche Konzept war Hans Scharoun verantwortlich, der später auch selbst in Siemensstadt wohnte. Er plante eine wegweisende Arbeitersiedlung im Sinne der Reformbewegung. Luft, Licht und Begrünung waren die Leitgedanken. Die im 19. Jahrhundert übliche Blockrandbebauung wurde durch Zeilen aufgebrochen. Die Architekten der Einzelprojekte gehörten zur Architektengemeinschaft „Der Ring“, deshalb auch die Bezeichnung „Ringsiedlung“. Gropius baute an der Ecke Jungfernheideweg/Goebelstraße.

Im Bild: Hans Scharouns sogenannter Panzerkreuzer am Eingang zur Siedlung Siemensstadt. Erreichbar über den U-Bahnhof Siemensdamm, Spandau.