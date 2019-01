IHK: Zusätzlicher Feiertag kostet 160 Millionen Euro

Berlin. Vor der Entscheidung des Abgeordnetenhauses über den Internationalen Frauentag am 8. März als zusätzlichen gesetzlichen Feiertag hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) erneut Bedenken geäußert. „Die Politik macht hier ein kostspieliges Wählergeschenk“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Berliner IHK, Jan Eder. Das Bruttosozialprodukt Berlins werde damit um rund 160 Millionen Euro geschmälert.

Nach der Einigung in der rot-rot-grünen Koalition und der Zustimmung des Innenausschusses gilt ein Ja für den zusätzlichen Feiertag bei der Abstimmung in der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses am heutigen Donnerstag als sicher. Damit würde der 8. März bereits in diesem Jahr zum arbeitsfreien gesetzlichen Feiertag. Im bundesweiten Vergleich würde Berlin mit derzeit neun Feiertagen damit zu anderen Bundesländern aufschließen.

Teure Herausforderung für Unternehmen

Verweise auf die Feiertagsbilanz anderer Bundesländer sollten aber mit Blick auf deren Produktivität gezogen werden, mahnte die IHK. Hier stehe Berlin „trotz der beeindruckenden Wachstumsraten“ nur an neunter Stelle. Für die Unternehmen sei die kurzfristige Einführung des neuen Feiertages „eine logistische und in vielen Fällen teure Herausforderung“, sagte Eder.

Durch einen neuen Feiertag würden Arbeitsschichten wegfallen, ergänzte der im „Kompetenzteam Mittelstand“ der IHK organisierte Unternehmer Thomas Dreusicke. „Dazu kommt die zusätzliche logistische Arbeit mit Blick auf die Dienstpläne. Wir sind verpflichtet, den Mitarbeitern einen Monat im Voraus ihre Einsatzzeiten mitzuteilen“, sagte Dreusicke.

Als zusätzlicher Feiertag war auch der Reformationstag am 31. Oktober im Gespräch gewesen. Rot-Rot-Grün hatte sich aber auf den Internationalen Frauentag geeinigt.

