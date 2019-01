Wie zwei Männer polnische Obdachlose von der Straße holen

Die polnische Botschaft schätzt sie auf 2000. Polnische Obdachlose auf den Straßen Berlins. In diesem Lager unter den Zoobrücken drehen die Sozialarbeiter von Barka oft ihre Runde. Aber nur wenige Obdachlose sind empfänglich für die Idee, in die Heimat zurückzukehren.

Berlin. Der Mann sieht abreisefertig aus. Er kauert auf einer Treppenstufe am Bahnhof Zoo, zwischen einer Ikea-Tüte und einer ledernen Reisetasche. Er könnte jetzt die Stufen zum Gleis hochgehen, drei Stationen mit der S-Bahn fahren und am Hauptbahnhof in den Zug steigen. Zwei Stunden später wäre der obdachlose Pole, der sich als Pawel vorstellt, in seinem Heimatland. Die Reise wäre gratis. Denn vor ihm stehen Wojciech Greh und Dariusz Kilar. Ihre Arbeit ist es, Obdachlose zur Rückkehr nach Polen zu bewegen. Sie würden gerne das Ticket bezahlen, einen weiteren Rückkehrer verbuchen. Aber so einfach ist das alles nicht.

Vielleicht liegt es am Wetter. Sprühregen, sechs Grad. Ein Grund, sich in Schlafsäcke und Vollrausch zu hüllen. Längst kein Grund, die Flucht zu ergreifen.

Seit Oktober läuft das Berliner Rückkehrprogramm der polnischen Hilfsorganisation Barka. Die heutige Runde hat in der Unterführung am Bahnhof Zoo begonnen, hinten, wo der Hardenbergplatz in den Tiergarten mündet. Greh und Kilar graben ihre Gesichter in die Jacken, laufen durch das halb leere Nachtlager, vorbei an Matratzen, Plastiktüten, einem Deckenbündel, aus dem Wanderstiefel lugen.

Hier saß vor ein paar Wochen noch Miroslaw Ozga. Er ist zurück nach Polen. Auf seinem Platz am Bahnhof Zoo bettelt jetzt ein anderer Pole.

Foto: Maurizio Gambarini

Eine Frau liegt bäuchlings auf dem Boden, nur ein grauer Schlafsack und eine Isomatte sind zwischen ihr und den kalten Gehwegplatten. Der Alkohol hat ihr Gesicht aufgedunsen, die Winter ihren Husten aufgeraut. Greh geht in die Hocke, empfiehlt eine Arztsprechstunde in einer Notunterkunft.

„Wir können keinen Druck machen, nur begleiten“, sagt der Sozialarbeiter. Kontaktpflege, Krisenmanagement, rauchen, reden, rauchen. So sieht ein Großteil seiner Arbeit aus. Greh weiß: erst muss Vertrauen da sein, dann ein Motiv, der Straße den Rücken zu kehren. Nur so kann er das selbst gesteckte Ziel erreichen. Für die ersten drei Monate lautet es: 20 Rückkehrer. Als sie Mitte Dezember ihre Runde am Zoo drehen, sind sie laut eigenen Angaben bei 18.

Ein Lokalpolitiker der Grünen wollte die Obdachlosen abschieben lassen

Dass Barka in Berlin ist, hat mit dem Hilferuf eines Lokalpolitikers zu tun. „Die Situation im Großen Tiergarten ist völlig außer Kontrolle“, hatte Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) im Oktober 2017 geklagt. Die ausländischen Obdachlosen seien aggressiv, im Park regierten Gewalt und Drogen. Einen Monat zuvor hatte ein obdachloser Tschetschene eine Passantin erwürgt. Von Dassel forderte, Obdachlose in die Heimatländer abzuschieben.

Einen Monat später erhörte die polnische Botschaft von Dassels Klage und kündigte an: Polen schickt Sozialarbeiter, die Obdachlose zur Heimkehr überreden. Start sollte im Februar 2018 sein.

Es ging erst im Oktober los. Der polnische Senat bewilligte mit 37.500 Euro deutlich weniger Geld als angekündigt. Statt sechs Sozialarbeiter zu schicken, stellte Barka Wojciech Greh ein. 20 Prozent Teilzeit. Für ein Leben in Berlin reicht sein polnisches Sozialarbeitergehalt nicht. Er wohnt in Rüdersdorf, macht Nachtschichten in einer Notunterkunft.

Arbeiten für Barka in Berlin: Dariusz Kilar (Ex-Obdachloser, l.) und Wojciech Greh (Sozialarbeiter) werben bei polnischen Obdachlosen für eine Rückkehr.

Foto: Maurizio Gambarini

Und Barka schickte Dariusz Kilar. Ein besonnener, humorvoller Mann. Nur die schräge Nase und die kaputten Zähne erzählen etwas von Kilars Vergangenheit: zwölf Jahre Knast in Polen. Er war als Gerüstbauer in London, landete auf der Straße, trank, stahl. Um Amphetamine zu kaufen, so erzählt er, hat Kilar seinen Pass verkauft. Barka habe ihn gerettet.

Kilar spricht das Polnisch der Straße. Er baut das Vertrauen auf. Sein Partner Greh sagt: „Ohne Dariusz wäre ich aufgeschmissen.“

Jetzt stehen die beiden vor Pawel, dem Mann mit der Reisetasche. Seine Hände wirbeln rot durch die nasskalte Luft, er erzählt von einer drohenden Gefängnisstrafe in Polen, Körperverletzung, zwei, vielleicht drei Jahre. Typische Geschichte. Dariusz erklärt die Rechtslage. Pawel verstrickt sich in seiner Geschichte, sagt oft Kurwa, also Hure, das Wort, das die Polen wie Deutsche das Wort Scheiße verwenden, schüttelt oft den Kopf. Wojciech deutet auf die Taschen und fragt, ob sich Pawel so sein Leben vorstellt.

Im Team spielt Greh oft den Bösen, sagt den Obdachlosen wie hoffnungslos die Lage ist. Arbeiten ohne Deutsch? Gesund werden ohne Krankenversicherung?

Vergiss es. Kilar zeigt Wege auf. Wege nach Polen. Es gibt nur eine Bedingung. Aber die hat es in sich. Die Heimkehrer müssen trocken sein, den Drogen entsagen. Oder in Polen eine Therapie machen. Erst dann können sie in eine von 30 Barka-Gemeinschaften in Polen einziehen.

Pawel sagt: „Besser wie Dreck in Berlin leben als wie Dreck in Polen.“

Greh sagt: „Wir bleiben dran.“

Das Haus und die Kantine darin haben die Ex-Obdachlosen selbst gebaut. An einem Mittwoch im Januar gibt es Buchweizenbrei und Gulasch.

Foto: Maurizio Gambarini

Im Frühjahr will die Senatsverwaltung für Soziales die Obdachlosen in Berlin zählen. Bis dahin gibt es nur Schätzungen. Die reichen von 4000 bis 10.000. Seit einigen Jahren sind mehr Menschen aus Ländern östlich von Deutschland auf den Straßen, da sind sich Sozialarbeiter einig. Und: Der Großteil kommt aus Polen. Die Botschaft schätzt sie auf 2000. Berlin sollte Barka mit offenen Armen empfangen. Denkt man.

Aber Greh und Kilar trafen auf Misstrauen. „Die Spielregeln für den Umgang mit Wohnungslosen in dieser Stadt bestimmen immer noch wir“, ließ sich Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) im vergangenen Sommer zitieren. Das Konzept der Rückführung halten viele für bevormundend. Gerüchte entstanden: Barka sei eine christliche Sekte, die Gemeinschaften in Polen Arbeitslager für Obdachlose.

Die Enkel vom Bahnhof Zoo könnten darüber eine andere Geschichte erzählen. Sie sind eine Gruppe polnischer Trinker, die nicht mit der Presse sprechen möchte. Ein Mann namens Miroslaw Ozga nennt sie Enkel. Sie nennen ihn den Opi. Er ist bei Barka in Polen und hält seine Enkel auf dem Laufenden – per Telefon und Videoanrufen.

Opi, so erzählt er es, war die letzten vier Jahre obdachlos am Zoo. Er hat in einer Baugrube neben dem Bahndamm geschlafen, trank sechs, sieben Sterni am Tag. Bettelte vor dem Ullrich-Supermarkt, mit einem Teddybären und einem Plastikbecher vor sich. Die Bahnunterführung war sein Arbeitsplatz, sagt er.

Wer vom Bahnhof Zoo 230 Kilometer Richtung Osten fährt, der kann Ozga an seinem neuen Arbeitsplatz besuchen. Im polnischen Weiler Chudobczyce. Der liegt zwischen hellbraunen Feldern und dunkelbraunen Wäldern und hat rund 80 Einwohner. Wenn man die rund 80 Ex-Obdachlosen in der Barka-Gemeinschaft nicht mitzählt.

Ozga tritt mit der Morgendämmerung vor den kleinen Plattenbau mit den schwarzen Flecken auf der hellgrünen Fassade. Er stapft über eine matschige Wiese, durch einen nackten Ahornhain, steigt zehn Stufen in den Keller einer bröckelnden Villa herab. Dann stopft er ein paar Holzscheite in den Ofen, setzt sich in einen Ledersessel, dreht Zigaretten, hört Wolfgang Petry aus seiner orangefarbenen Bluetooth-Box. Es sieht wirklich ein bisschen aus wie im Arbeitslager. Nur ohne Arbeit.

Eine Gemeinschaft, in die Berliner Ex-Obdachlose vermittelt werden, ist auf einer alten LPG in der Nähe von Poznán entstanden.

Foto: Maurizio Gambarini

Ozga sorgt dafür, dass die Männer, die oben die Villa restaurieren, nicht frieren. Er sagt, er denkt jeden Tag vor dem Einschlafen an seine Enkel am Zoo, er weiß, was sie umtreibt. Das mit Andrzej und dem goldenen Schuss zum Beispiel. Wer ihm wohl das tödliche Zeug verkauft hat?

Fragt man Ozga, warum er die Rückfahrt angetreten hat, dann sagt er: „Berlin ist so wild geworden.“ Er erzählt, wie die Bahnsicherheit sein Zeltlager aufgelöst hat, wie ein jüngerer Pole versucht hat, ihn von seinem Platz vor dem Supermarkt zu vertreiben, davon, dass er jetzt schon 60 Jahre alt sei, schwach. Er hat seinen Platz geräumt, ist zu Wojciech Greh ins Auto gestiegen und nach Polen gefahren. Er sagt: „Ich habe eine Pause gebraucht.“

Sie trinken Desinfektionsgel aus Krankenhäusern, um nicht auszunüchtern

Geht es nach Ewa Sadowska, dann ist das hier mehr als eine Pause für Ozga. Sadowska ist Geschäftsführerin von Barka. Die Organisation wurde gleich nach dem Ende des Kommunismus in Polen gegründet. Seit zwölf Jahren arbeitet Barka auch im Ausland, mit Obdachlosen in Großbritannien, Irland oder in den Niederlanden. Sadowska kann stundenlang lächeln und von den Geschichten ihrer Helden schwärmen. Von Menschen, die noch vor ein paar Jahren kein anderes Ziel kannten, als Alkohol in ihren Körper zu bekommen, die Desinfektionsgel aus Krankenhäusern stahlen, um bloß nicht auszunüchtern. Heute leiten diese Menschen die Gemeinschaft in Chudobczyce, tragen Verantwortung, holen ihr Abitur nach, haben sich vorgenommen, zu studieren.

Chudobczyce ist eine von 30 Barka-Gemeinschaften in Polen. Man muss sie sich wie eine etwas schäbige Landkommune vorstellen, in der Abgehängte eine zweite Chance erhalten. Eine ehemalige Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, 400 Hektar Wiesen, Wald, Acker. Die Bewohner bauen Gemüse an, verkaufen es an Biomärkte im 50 Kilometer entfernten Posen, hüten Schafe, haben ein Gemeinschaftshaus gebaut. Alle arbeiten. Was, das hänge von Können und Wollen ab. Barka zahlt polnischen Mindestlohn, rund 3,20 Euro die Stunde. Etwa ein Drittel davon zahlen die Bewohner für Miete und Essen.

Miroslaw Ozga nennen sie Dziadek, den Opi. In Berlin hat er am Bahnhof Zoo gebettelt, jetzt arbeitet er im Heizungskeller.

Foto: Maurizio Gambarini

Viele sind aus der Gegend, rund 20 sind Rückkehrer aus dem Ausland, drei aus Berlin. An einem Mittwoch im Januar sitzen sie in der Kantine, löffeln Buchweizengrütze mit Gulasch. Jemand will Tee. Ein Koch fragt: mit Rum? Die ganze Kantine lacht.

Da ist Zbigniew, ein runder, weichmütiger Mann. Er ist 67 und will seinen echten Namen nicht in der Zeitung lesen. Vor acht Jahren, so erzählt er es, fuhr er mit einem Empfehlungsschreiben eines Pastors nach Berlin. Für das Schreiben interessierte sich keiner, aber ein Bauunternehmer mit polnischen Wurzeln bot ihm Schwarzarbeit auf dem Bau an. Vor wenigen Wochen holte ihn Kilar aus einer Baracke in Wedding. Sein Arbeitgeber habe ihm den Ausweis abgenommen, ihn für Essen, ein Bett und 15 Euro in der Woche als Hilfsarbeiter schuften lassen. Jetzt arbeitet Zbigniew im Gewächshaus und wenn er könnte, würde er Kilar, Greh und all die anderen heiligsprechen.

Und da ist noch ein anderer Miroslaw. Er spricht Deutsch mit holländischem Akzent, ihm fehlen die unteren Schneidezähne. Jeden Morgen steigt er erst in einen leuchtorangen Arbeitsanzug, dann in den Bus, der ihn in den Wald fährt. Baumfällen, Holzhacken. Nach acht Jahren als Maler in Holland ging er 2017 nach Berlin. Seine Frau ist tot, die Tochter in Schweden, der Sohn in den USA. Er hat ihnen nicht erzählt, dass sein Chef ihn nicht bezahlt hat, dass er in einem Zelt im Volkspark Friedrichshain geschlafen hat. Nach Chudobczyce, so erzählen sie es hier, kam er mit vier Koffern voller gebügelter Kleidung.

Leicht fällt die Rückkehr keinem. Es fordert Überwindung, sich das eigene Versagen einzugestehen. Viele schämen sich, in die Heimat zurückzukehren oder gar Kontakt mit der Familie aufzunehmen.

Die zwei Grundregeln bei Barka machen es nicht einfacher: keine Aggression, kein Alkohol. Was auffällt: es gibt nur drei Sozialarbeiter. Ärzte, Anwälte und Psychologen kommen, wenn sie gebraucht werden. Die Gemeinschaft soll sich selbst tragen.

Wer trinkt, so erklärt es Sadowska, kommt in Therapie. Manche kehren zurück auf die Straße, manche finden einen Weg zurück in die Gesellschaft, andere bleiben für immer bei Barka. Sie können zu sogenannten Leadern aufsteigen, Anführern. Sie leiten die Gemeinschaften, andere gehen im Rahmen der Rückkehrprogramme als Vorbilder ins Ausland.

Miroslaw hat in einem Zelt im Volkspark Friedrichshain geschlafen. Jetzt arbeitet er im Wald oder sortiert das Feuerholz auf dem Hof.

Foto: Maurizio Gambarini

So wie Dariusz Kilar, der Partner von Streetworker Greh. Ab Februar sollen sie wieder ihre Runden am Bahnhof Zoo drehen. Das Ziel für letztes Jahr habe man erreicht. 20 Rückkehrer in verschiedene Barka-Gemeinschaften. Aber die Finanzierung des Berliner Programms ist zu Jahresbeginn ausgelaufen. Der polnische Senat hat bislang kein Geld bewilligt.

Ewa Sadowska rechnet mit einer Entscheidung bis April. In Zukunft würde sie gerne mit mehr Sozialarbeitern in Berlin arbeiten, mit eigenen Büros. Man wolle einen Verein anmelden und deutsche Fördermittel beantragen. In anderen Ländern arbeiteten sie auf Einladung örtlicher Behörden. „Wir sind bereit, uns nützlich zu machen“, sagt Sadowska.

Bezirksbürgermeister von Dassel hält die Arbeit von Barka für einen richtigen Ansatz, mit nur zwei unzureichend finanzierten Personen aber für eine Mogelpackung. Die Lage in Mitte sei weiter drastisch. Die Senatsverwaltung müsse offensiver an Lösungen für EU-Obdachlose arbeiten. Dort heißt es, man schätze die Arbeit von Barka. Finanzielle Unterstützung sei aber nicht geplant.

Und die Rückkehrer? Holzfäller Miroslaw sagt, er wolle nicht lange bei Barka bleiben, ein „richtiges Leben“, eine Frau vielleicht, in Polen, oder in Holland.

Zbigniew sagt, er sei glücklich mit seiner polnischen Rente und damit, dass ein Pfarrer einmal in der Woche in die Kapelle im Dorf kommt.

Opi sagt, er habe keine Pläne. Er habe gute Erinnerungen an Polen, die Gemeinschaft, dass man Bier einfach auf der Straße trinken kann. Freiheit.

Seine Enkel am Zoo, da ist er sich sicher, würden seinen Arbeitsplatz für ihn zurückerobern, jenen Mann verscheuchen, jetzt vor dem Ullrich-Supermarkt bettelt. Der nennt sich Tomek, kommt aus Polen. Er ist jünger als Opi, aggressiver, auf harten Drogen. Mit Barka will Tomek nichts zu tun haben.

Rechercheweg

Der Reporter war mit Barka auf zwei Touren in Berlin unterwegs. Er versteht ein wenig Polnisch, war aber auf die Übersetzung der Barka-Mitarbeiter angewiesen. Für den Text sprach er zudem mit Berliner Hilfsorganisationen, Politikern und Obdachlosen. In Chudobczyce konnten er und der Fotograf einen Tag verbringen. Die Leiterin wich kaum von ihrer Seite, ein Einblick in den Alltag war so nur bedingt möglich.

