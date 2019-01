Anwohner fordern: Eiben und Birken sollen bleiben

Berlin. Eiben und Birken in den Tempelhofer Parks sollten weder gefällt noch stark zurückgeschnitten werden, fordern die Tempelhofer Gertrud Kuhn-Möckel und Manfred Schön. Sie haben 360 Unterschriften gesammelt, die dieses Anliegen unterstützen. Die Liste soll in den kommenden Tagen an Stadträtin Christiane Heiß (Grüne), die für die Grünflächen im Bezirk zuständig ist, übergeben werden. Denn das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg bereitet die Umgestaltung des Franckeparks, des Boseparks, des Lehneparks und des Alten Parks vor.

Sie bilden einen Grünzug im Umfeld des Rathauses Tempelhof und sollen aufgewertet werden. Vorgesehen ist auch, Sichtachsen herzustellen. „Dann müssen Bäume weg“, sagt Gertrud Kuhn-Möckel. „Das darf in Zeiten des Klimawandels nicht mehr passieren.“ Eine Vielzahl kleiner Maßnahmen ist in vier Parks vorgesehen. Neue Bänke werden aufgestellt, Rosen und Sträucher gepflanzt, Zäune entfernt, dunkle, nicht einsehbare Ecken beseitigt.

Franckpark wird demnächst umgestaltet

Bei einem Rundgang am Freitag haben Landschaftsarchitekten der Swup GmbH die Anwohner über geplante Arbeiten im Franckepark informiert. Er wird in diesem Jahr umgestaltet. 2020 sind Lehnepark und Alter Park an der Reihe. 2021 folgt der Bosepark. Im Franckepark sollen bis Ende Februar 15 Bäume gefällt werden, im Herbst sind Nachpflanzungen vorgesehen. Geplant ist, das traditionsreiche Damwildgehege zu beseitigen und an dieser Stelle eine Wiese anzulegen, die für die Besucher zugänglich ist.

Tiere sollen umgesiedelt werden

Die Tiere, die derzeit dort leben, sollen nach Brandenburg ins Wildgehege Glauer Tal umgesiedelt werden. Auch dagegen gibt es Protest. Viele Anwohner setzen sich dafür ein, dass das Wild im Park bleibt. „Die Diskussion dazu läuft noch“, sagte Stadträtin Heiß am Freitag. „Die Rechtslage ist jedoch eindeutig.“ Das etwa 8000 Quadratmeter große Gehege sei zu klein. Zwei Hektar geeignete Fläche seien notwendig, um die Tiere artgerecht halten zu können. „Diese Fläche hat der Bezirk nicht“, so die Stadträtin. Am 31. Januar findet zu dem Thema eine Einwohnerversammlung im Rathaus Schöneberg statt. Für die Umgestaltung der Grünanlagen stehen 1,28 Millionen Euro vom Senat und aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung zur Verfügung.

