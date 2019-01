Berlin: Mann erschlägt Seniorin in ihrer Wohnung in Prenzlauer Berg mit Trolley

Mit unvorstellbarer Brutalität soll ein Mann im Mai 2018 eine Seniorin getötet haben. Am Freitag begann am Landgericht der Prozess.

Berlin. Morgens ein Sexualdelikt, abends ein Mord, das war nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft der Tagesablauf eines 24-Jährigen am 2. Mai 2018. Am Freitag begann am Landgericht Moabit der Prozess gegen den aus Kamerun stammenden Bernhard N. Der Hauptvorwurf gegen ihn lautet heimtückischer Mord aus niederen Beweggründen.

Seniorin mit Einkaufs-Trolley angegriffen

Der Anklage zufolge klingelte N. in den Abendstunden des Tattages an der Wohnung der 84-jährigen Maria M. an der Wichertstraße in Prenzlauer Berg. Kaum hatte die betagte Frau die Tür geöffnet, soll er einen im Flur abgestellten Einkaufs-Trolley gegriffen und mit diesem schweren Gerät immer wieder auf die wehrlose, gerade mal 1,50 Meter große Seniorin eingeschlagen haben, bis diese reglos am Boden lag.

Die Verletzungen, die dem Opfer zugefügt wurden, waren ein sichtbares Zeichen eines fast unvorstellbaren Gewaltausbruchs. Eine Gesichtshälfte war völlig zertrümmert, der Kehlkopf eingedrückt, hinzu kamen massive Schädelverletzungen, ergaben die Untersuchungen der Rechtsmedizin. Der wohnungslose Bernhard N. sei bei der Tatbegehung „frustriert über seine allgemeine Lebenssituation“ und zudem „sexuell stark angespannt“ gewesen, hieß es am Freitag in der von der Vertreterin der Staatsanwaltschaft verlesenen Anklageschrift.

Täter durchwühlte Schränke in der Wohnung des Opfers

Die Ermittlungen ergaben, dass N. sich offenbar noch bis 5 Uhr am nächsten Morgen in der Wohnung des Opfers aufgehalten hat. Dabei soll er mehrfach Schränke und Schubladen durchwühlt haben und sich zwischenzeitlich auch noch zum Schlafen in das Bett des Opfers gelegt haben, während die Seniorin tot im Flur der Wohnung lag. Der Sohn von Maria M. fand seine Mutter am Abend des nächsten Tages.

„Sexuell stark angespannt“ war der 24-Jährige offenbar auch schon Stunden vor dem Mord. Am frühen Morgen des Tattages gegen 3.30 soll er in der Rettungsstation des Vivantes Klinikums am Friedrichshain eine Mitarbeiterin belästigt haben. Zunächst soll er unter eindeutigen kreisenden Beckenbewegungen immer wieder „Massage, Massage“ gestöhnt haben. Die Mitarbeiterin reagierte professionell und fragte ihn, ob er an Nieren- oder Unterleibsschmerzen leide“. Als einzige Reaktion auf die Frage kam weiterhin das gestöhnte „Massage, Massage“.

DNA-Spuren brachten die Mordkommission bald auf die Spur des 24-Jährigen. Zielfahnder nahmen Bernhard N. zwei Wochen nach den beiden Taten in einem Obdachlosenwohnheim in Brandenburg (Havel) fest. Seither sitzt N. in Untersuchungshaft. Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte. Der Prozess wird am Dienstag kommender Woche fortgesetzt.