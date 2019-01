Müller will GSW-Wohnungen von Deutsche Wohnen zurückkaufen

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) will die Wohnungsbestände der früheren GSW vom umstrittenen Immobilienkonzern Deutsche Wohnen zurückkaufen. Das kündigte Müller am Freitag bei seiner Pressekonferenz zum Jahresauftakt an. Das Land Berlin hatte die GSW mit 65.000 kommunalen Wohnungen 2004 für seinerzeit 405 Millionen Euro an private Investoren verkauft. Das sei ein Fehler gewesen, sagte Müller, der damals als Fraktions- und Landeschef der SPD den Verkauf unterstützt hatte.

Die Linke, der Koalitionspartner im rot-rot-grünen Senat, unterstützt ein Volksbegehren mit dem Ziel, die Deutsche Wohnen zu enteignen. Müller sprach sich nicht grundsätzlich gegen eine Enteignung aus. „Das ist der dritte, vierte oder fünfte Schritt“, sagte Müller. Eine Enteignung sei „sehr kompliziert und nicht schnell umsetzbar. Man müsse diesen Schritt seriös begründen. Er erwarte von der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), dass sie darstellt, wie eine Enteignung angegangen werden solle.

Müller setzt eher auf Gespräche mit dem Konzern, dem das Land gerade mittels eines komplizierten Vorkaufsrechts zwei Wohnblocks an der Karl-Marx-Allee weggekauft hatte. Die Situation um die Deutsche Wohnen werde „immer unerfreulicher“, sagte der regierende Bürgermeister. Die Manager wollten nicht im Abgeordnetenhaus diskutieren, zudem hatte die Deutsche Wohnen ohne Erfolg gegen den Berliner Mietspiegel geklagt. „Das gibt kein gutes Bild ab“, findet Müller. Deshalb wolle er ein konkretes Übernahmeangebot für die früheren Bestände der GSW formulieren. Diese befänden sich vor allem im Südwesten der Stadt, wo es ansonsten nicht so viele kommunale Wohnungen gebe.

Senatorin Lompscher fühlt sich bestätigt

Mit seinem Vorstoß hat Müller die eigenen Parteifreunde und auch die Koalitionspartner überrascht. Erste Reaktionen aus dem Koalitionslager sind aber positiv. „Gute Sache“, twitterte die SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe. Die Bau- und Mietenexpertin der Grünen im Abgeordnetenhaus, Katrin Schmidberger schrieb, der Regierende Bürgermeister mache „gute Vorschläge, die wir Grünen aktiv unterstützen“.

Stadtentwicklungssenatorin Lompscher erklärte, sie verstehe die Äußerung Müllers „als Bestätigung unseres aktuellen Kurses, die kommunalen Bestände durch aktive Ankaufspolitik zu erweitern. “

Berlins FDP-Fraktionsvorsitzender Sebastian Czaja kritisierte den Vorstoß umgehend über Twitter. Dort schrieb er: "Die Ausgaben für die Zinsen auf die Schulden Berlins sind doppelt so hoch wie der Kulturetat der ganzen Stadt, doch die Linkskoalition geht freudig auf Shoppingtour. Dadurch entsteht nicht eine neue Wohnung, die wir so dringend brauchen. Es ist unglaublich!"

