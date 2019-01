Nach Regenfällen: Die Spree fließt wieder vorwärts

Der Wasserstand des Flusses werde allerdings auch in diesem Frühjahr noch ein Thema bleiben, hieß es.

Es gab so wenig Wassernachschub, dass der Fluss in Berlin teils rückwärts dümpelte oder stand: Nach den teils ausgiebigen Regenfällen der vergangenen Wochen hat sich die Situation der Spree entspannt. „Die Spree fließt jetzt definitiv wieder vorwärts“, sagte Experte Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt auf Anfrage. Er sprach von einer „leichten Entspannung“ - der Wasserstand des Flusses werde auch noch in diesem Frühjahr noch ein Thema bleiben.

Seit dem vergangenen Sommer fehlte der Spree nicht nur ein Großteil der üblichen Niederschläge, die Wärme ließ auch große Wassermengen verdunsten. Wasserreserven aus den Nachbarbundesländern Brandenburg und Sachsen halfen, dass die Schifffahrt nicht eingestellt werden musste.

