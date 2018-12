Was Berliner Hundehalter ab 1. Januar beachten müssen

Ab Dienstag gilt die neue Hundeverordnung in Berlin. Damit müssen viele Tiere in der Öffentlichkeit an die Leine. Die wichtigsten

Vom 1. Januar an müssen in Berlin erstmals alle Hunde an die Leine. Denn mit Jahresbeginn tritt die Hundeverordnung in Kraft, teilte die Senatsverwaltung für Justiz am Freitag mit. Die Idee war bereits seit Juli 2016 im Berliner Hundegesetz verankert, die Abstimmung mit den Bezirken für die Umsetzung brauchte aber Zeit. "Berlin hat damit jetzt ein sehr strenges Gesetz", urteilt Jörg Bartscherer, Geschäftsführer des Verbandes für das Deutsche Hundewesen. Von der neuen Leinenpflicht gibt es nur wenige Ausnahmen.

Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

Grundsätzlich gilt eine allgemeine Leinenpflicht.

Es gibt allerdings drei wesentliche Ausnahmen:

Wenn der Hund bereits vor dem 22. Juli 2016 gehalten wurde, dann dürfen die Tiere weiterhin auf unbelebten Straßen und Plätzen sowie auf Brachflächen ohne Leine laufen.

Hundehalterinnen und Hundehalter können den sogenannten „Hundeführerschein" (Sachkundenachweis) machen. Auch mit diesem Nachweis können die Tiere weiterhin auf unbelebten Straßen und Plätzen sowie auf Brachflächen ohne Leine laufen.

Wenn die Hundehalterinnen und Hundehalter auf andere Weise als sachkundig gelten, dann gilt die Leinenpflicht ebenfalls nicht. Das ist beispielsweise bei Tierärzten oder bei Diensthundeführern der Fall.

Die Details zum Hundegesetz finden sich auch hier (PDF).

