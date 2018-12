Flughafen Tegel: Lange Schlangen zum Start in die Weihnachtsferien

Am Flughafen Tegel (TXL) kam es zum Start der Ferien in Berlin am Freitag zu Problemen (Archivbild).

Berlin. Wie befürchtet haben Passagiere am Flughafen Tegel am Freitag viel Geduld und gute Nerven mitbringen müssen. An den Schaltern der Airlines und vor den Sicherheitskontrollen bildeten zum Start in die Weihnachtsferien lange Warteschlangen.

Reisende berichteten der Berliner Morgenpost von Wartezeiten von bis zu zwei Stunden. Auch wer in Tegel landete, hatte es kaum besser: Flugreisende mussten stundenlang ausharren, ehe sie ihr Gepäck bekamen. Probleme hat es den Berichten zufolge auch bei der Bereitstellung von Fluggastbrücken gegeben.

Die Flughafengesellschaft empfahl vorab, mindestens zwei Stunden vor Abflug vor Ort zu sein. Auch am Sonnabend wird in Tegel und Schönefeld ein um bis zu zwei Drittel höheres Reiseaufkommen als sonst erwartet.