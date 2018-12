Polizei-Razzia in Weddinger Moschee

Anti-Terror-Razzia in einer Moschee an der Torfstraße in Wedding

In Wedding wurde eine Moschee durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft geht es um den Verdacht der Terrorismusfinanzierung.

Berlin. Mit einer Razzia ist die Berliner Polizei gegen die islamistische Szene in der Hauptstadt vorgegangen. Am Dienstagmorgen durchsuchten Kriminalbeamte nach Angaben der Polizei die salafistische As-Sahaba-Moschee im Stadtteil Wedding und zwei bis drei Wohnungen oder andere Räume. Der 45 Jahre alte Imam der Moschee soll einem dschihadistischen Terroristen in Syrien Geld „für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen zur Begehung terroristischer Straftaten“ zur Verfügung gestellt haben, wie die Staatsanwaltschaft über Twitter mitteilte.

Einsatzkräfte vor der Moschee in Wedding.

Foto: dpa/Paul Zinken

Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft geht es um den Verdacht der Unterstützung und Finanzierung von Terroristen. Die Polizei beschlagnahmte Datenträger, also Computer, USB-Sticks, Festplatten oder Smartphones. Die Daten sollen untersucht und ausgewertet werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Seit den frühen Morgenstunden werden in einem Verfahren der Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen Terrorismusfinanzierung mehrere Objekte, darunter Räumlichkeiten in der As-Sahaba-Moschee in Berlin-Wedding, von der Polizei Berlin durchsucht. — GenStA Berlin (@GStABerlin) December 18, 2018

Unterstützt wurde der für politisch motivierte Kriminalität zuständige Staatsschutz der Polizei auch von einem Spezialeinsatzkommando. Im Einsatz waren insgesamt etwa 100 Beamte. Wo die weiteren Durchsuchungen waren, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Verfassungsschutz beobachtet Moschee

Die As-Sahaba-Moschee wird vom Verfassungsschutz beobachtet und gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte von Anhängern der religiös verbrämten Ideologie des Salafismus in Berlin. Sie wurde im Jahr 2010 von dem Islamisten Reda Seyam gegründet. Der Deutsch-Ägypter stand im Verdacht, an einem Terroranschlag in Bali beteiligt gewesen zu sein und stieg nach seiner Ausreise nach Syrien zum „Bildungsminister“ bei der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) auf.

Die As-Sahaba-Moschee gilt als Treffpunkt von Islamisten

Foto: Morris Pudwell

Der Mietvertrag der Moschee war eigentlich zum 30. Juni dieses Jahres gekündigt worden. Die Moschee gab daraufhin bekannt, nach neuen Räumlichkeiten suchen zu wollen. Zum gegenwärtige Zeitpunkt befindet sich die Moschee allerdings weiterhin an der Torfstraße.

Auch "Deso Dogg" und Amri verkehrte in der As-Sahaba-Moschee

Als Stammgast galt auch der einstige Gangster-Rapper Denis Cuspert („Deso Dogg“), der nach seiner Ausreise in die Kampfgebiete mit abgeschlagenen Köpfen posierte und zum wichtigsten IS-Propagandisten für den deutschsprachigen Raum aufstieg. Nach Informationen der Berliner Morgenpost verkehrte auch der Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri in der As-Sahaba-Moschee.

Ahmad A., Hausprediger der Moschee, gilt als einer der wenigen Salafisten-Prediger, die nicht nur lokal, sondern auch bundesweit großen Einfluss haben. In seinen Ansprachen unterteilt er die Welt in gute Muslime und böse Ungläubige. Die Gräueltaten des IS hat A. wiederholt verurteilt. Den Kampf von Gruppen, die der Terrororganisation Al-Qaida nahestehen, bezeichnete er dagegen als „gesegneten Dschihad“. Außerdem „betete“ er dafür, dass Gott die „Feinde Allahs“ „einzeln töten“ möge.

