U2 und U3 werden ab Januar gesperrt - kein Ersatzverkehr

Berlin. Schlechte Nachrichten für U-Bahn-Nutzer: Ab 4. Januar - also gleich zu Jahresbeginn - beginnen Bauarbeiten am U-Bahnhof Wittenbergplatz, bestätigte die BVG am Montagmorgen. Dort müssten dringend Weichen erneuert werden. Die Linien U2 und U3 werden dafür unterbrochen. Zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und City West fährt dann nur noch die U1. Für alle anderen heißt es umsteigen, ein Schienenersatzverkehr wird nicht angeboten. Die erste Bauphase dauert bis 24. Februar. Weitere sollen folgen. Die Einzelheiten will die BVG am Dienstag bei einer Bau-Pressekonferenz bekanntgeben.

Wie der Tagesspiegel berichtet, fährt die U2 dann für fast zwei Monate nicht zwischen Gleisdreieck und Zoo, die U3 fährt nicht zwischen Warschauer Straße und Spichernstraße. Fahrgäste, die die Ost-West-Richtung nutzen, müssen auf die U1 ausweichen. Ein Umstieg an der Spichernstraße von der U3 in die U9 ist aufgrund von Aufzugbauarbeiten nicht möglich. Was bedeutet das für die Fahrgäste?

Folgende Umfahrungen bietet die BVG ab dem 4. Januar an:

Mit der U2 von Ruhleben nach Pankow sind es drei Umstiege: Ab Zoo in die U9, am Kurfürstendamm in die U1 und am Gleisdreieck in die U2.

Mit der U3 von Krumme Lanke zur Warschauer Straße sind es drei Umstiege: Ab Fehrbelliner Platz in die U7, an der Berliner Straße in die U9 und am Kurfürstendamm in die U1. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Umfahrung mit zwei Umstiegen, aber längeren Laufwegen: Am Fehrbellinerplatz in die U7, an der Möckernbrücke in die U1.

