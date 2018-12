Geisel zu Straßburg: Terrorgefahr in Berlin unverändert hoch

Die Attacke in Straßburg hat laut Innensenator Geisel keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen in Berlin.

Berlin. Nach dem mutmaßlichen islamistischen Anschlag nahe des Straßburger Weihnachtsmarktes gibt es nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) zunächst keine Maßnahmen, die über die bisherigen Sicherheitsvorkehrungen im Umfeld der Berliner Weihnachtsmärkte hinausgehen.

Geisel sagte der Berliner Morgenpost am Mittwoch, dass der Anschlag von Straßburg zeige, dass die Terrorgefahr unverändert hoch sei. „Das gilt auch für Berlin. Die Polizei ist entsprechend vorbereitet und schützt sichtbar und mit verdeckten Mitteln die Weihnachtsmärkte in unserer Stadt“, sagte Geisel. Man sei auf die unterschiedlichen Anschlagsszenarien vorbereitet – nicht nur auf Überfahrtaten.

Besucher des Weihnachtsmarktes am Breitscheidplatz am Mittwoch.

Foto: Christian Latz

„Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen muss uns aber allen klar sein: Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz in offenen Gesellschaften wie unserer“, so Geisel weiter. Diejenigen, die das behaupten, würden ein Sicherheitsversprechen abgeben, das sie nicht einlösen könnten. „Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen und unseren Lebensstil ändern. Wenn wir das tun, haben die Terroristen ihr Ziel erreicht“, sagte Geisel.

Polizisten in Brandenburg tragen Maschinenpistole offen

Der Angriff auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg hat auf die Sicherheitsmaßnahmen an den Berliner Weihnachtsmärkten zunächst keine konkreten Auswirkungen gehabt. Auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz war die Stimmung am Vormittag ruhig. Zwar standen entlang der Budapester Straße anders als sonst drei Mannschaftswagen der Polizei. Dies stehe jedoch nicht in Zusammenhang mit den Straßburger Ereignissen, sagte ein Polizist. „Das ist reiner Zufall, dass wir heute hier stehen.“ Zusätzliche Einsatzkräfte für den Platz, auf dem vor rund zwei Jahren der Anschlag verübt wurde, gebe es demnach heute nicht. Auswirkungen könnte der Angriff in Straßburg jedoch auf die Besucher haben, befürchtete die Verkäuferin eines Likör-Standes. „Ich denke, es werden heute weniger Gäste kommen“, sagte sie.

Auch auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt gibt es keine zusätzlichen Maßnahmen. "Wir kontrollieren an allen vier Eingängen zum Weihnachtszauber Personen und die Taschen der Besucher", sagte Gunda Kniep, Geschäftsführerin des Weihnachtsmarktes in Mitte. Zudem sei die Polizeipräsenz in diesem Jahr bereits von Beginn an verstärkt worden, hieß es. "Wir wüssten jetzt nicht, was da noch zu verbessern ist."

Innensenator Andreas Geisel (SPD)

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Im Gegensatz zu Berlin hat sich Brandenburg dazu entschieden, die Sicherheitsmaßnahmen sichtbar zu verstärken. So werden etwa zusätzliche Bereitschaftspolizisten auf die Weihnachtsmärkte geschickt. Diese Beamten sollen die Maschinenpistole auch offen tragen, wie Polizeisprecher Torsten Herbst der Berliner Morgenpost sagte. Zudem seien die einzelnen Direktionen angehalten, eigene Lagebewertungen zu erstellen. Hebst betonte aber, dass es bislang keine Bezüge des Straßburger Attentäter nach Brandenburg gebe. „Wir erhöhen die Sicherheit, verbreiten aber keine Panik“, sagte Herbst.

Mehr zum Thema:

Straßburg-Attacke erinnert an Berliner Terroranschlag

Angreifer von Straßburg soll „Allahu Akbar“ gerufen haben