Verkehrssenatorin Günther entlässt kranken Staatssekretär

Verkehrssenatorin Günther will ihren Staatssekretär Jens-Holger Kirchner gegen dessen Willen in den einstweiligen Ruhestand versetzen.

Berlin. Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) will ihren Staatssekretär Jens-Holger Kirchner gegen dessen Willen in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Nach Informationen der Morgenpost soll die Personalie am kommenden Dienstag im Senat beschlossen werden.

Der frühere Verkehrsstadtrat von Pankow ist seit dem Sommer an Darmkrebs erkrankt, hat aber seine Rückkehr ins Amt für das kommende Frühjahr angekündigt. Außerdem hatte der 59-Jährige auch schon vor Monaten angeboten, weiter einen Teil seiner Aufgaben wahrzunehmen und in den Pausen der Chemotherapie zu arbeiten. Das hatte die Senatorin stets abgelehnt.

Kirchner sagte der Berliner Morgenpost, er sei gerne Staatssekretär gewesen: „Und ich wäre es auch gerne geblieben.“ Kirchners behandelnder Arzt hatte dem Patienten geraten, seine berufliche Tätigkeit auch während der Therapie in reduziertem Maß fortzusetzen. Dies sei von „immanenter, nicht zu unterschätzender Bedeutung für den Heilerfolg“.

Nachfolger von Kirchner als Staatssekretär soll nach Informationen der Morgenpost Ingmar Streese werden, bisher Leiter des Geschäftsbereiches Verbraucherpolitik bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Zuvor war der Biologe im Bundesministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter anderem für die organische Landwirtschaft zuständig.

Kritik gibt es auch aus der Partei

Günther hatte am Dienstag in einer vertraulichen Sitzung der Grünen-Fraktion angekündigt, ihren schon länger gehegten Plan umzusetzen, Kirchner in den einstweiligen Ruhestand zu schicken. Wie Teilnehmer berichteten, sagte Günther den Abgeordneten, sie komme in der Verkehrspolitik nicht voran und brauche deswegen wieder einen Staatssekretär im Einsatz.

In der Partei sehen viele diese Überlegung kritisch, auch weil Kirchner für fachliche Fragen ansprechbar sei und seine Mitarbeiter angeboten hätten, die Lücke zu schließen. Kritisch wird gesehen, dass Günther anstelle des Verkehrsexperten und langjährigen Kommunalpolitikers Kirchner nun einen Biologen aus einer Nichtregierungsorganisation in ihr Haus holen möchte.

Das Verhältnis der politischen Quereinsteigerin Günther, die als Klimaschutzexpertin der Umweltorganisation WWF in den Senat kam, war von Anfang an belastet. Viele Grüne hätten lieber Kirchner als Senator gesehen, um das für die Grünen prioritäre Thema der Verkehrswende voranzubringen. Weil aber mit Justizsenator Dirk Behrendt und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop schon zwei Posten besetzt waren, musste die Partei ihren eigenen Regeln entsprechend eine Frau in die Regierung schicken.

Kirchner entschied sich trotz dieser Rückstufung dafür, als Staatssekretär unter Günther zu arbeiten. Nach einigen verkehrspolitischen Vorstößen hatte Günther ihrem Stellvertreter phasenweise einen Maulkorb verpasst und ihm öffentliche Äußerungen untersagt.

Regine Günther begründete ihre Entscheidung: „Ich habe mich für einen Wechsel in der Leitungsebene entschlossen, um mein Haus wieder voll funktionsfähig zu machen. Übergangslösungen können nicht auf Dauer bestehen bleiben. Mit Herrn Kirchner habe ich darüber gesprochen. Ich bin Herrn Kirchner für seine exzellente Arbeit und sein großes Engagement außerordentlich dankbar: Ich habe gerne und sehr gut mit ihm zusammengearbeitet. Seine Nachfolge wird sehr zeitnah bekannt gegeben.“

In der Fraktion gibt es dazu aber auch kritische Stimmen. Der Grünen-Bauexperte Andreas Otto, der Kirchner schon lange aus dem Pankower Kreisverband kennt, ist nicht einverstanden: „Den besten Verkehrsfachmann in Berlin rauszuschmeißen, weil er krebskrank ist und vielleicht noch ein paar Wochen bis zur Genesung braucht, das macht man nicht.“

