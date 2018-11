Keiras Mutter: „Das Urteil ist keine Genugtuung“

Am Ende waren sich Jugendkammer am Berliner Landgericht, Staatsanwaltschaft und Nebenklage einig: Das Motiv für die Tötung der 14-jährigen Keira war reine Mordlust. Die Vorsitzende Richterin sprach in der unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Verhandlung von einem „klassischen Fall“ und verurteilt den 15 Jahre alten Angeklagten am Donnerstag zu einer Jugendstrafe von neun Jahren. Dass er nicht die Höchststrafe von zehn Jahren bekam, lag allein daran, dass er zumindest ein Teilgeständnis abgelegt hatte.

Keira G. wurde nur 14 Jahre alt. Ein Mitschüler (15) hatte sie im März 2018 erstochen. Er wurde wegen Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Foto übergab Keiras Mutter der Morgenpost mit der Bitte, es zu veröffentlichen

Foto: Privat

Keiras Mutter hatte die Tochter am 7. März dieses Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Alt-Hohenschönhausen gefunden. Sie war ihr einziges Kind. Karin G. war Alleinerziehende. Die 41-Jährige hat den Prozess als Nebenklägerin beobachtet. Sie wirkt gefasst, als sie den Verhandlungssaal nach der Urteilsverkündung verlässt; hat zuvor über ihren Anwalt Roland Weber mitteilen lassen, dass sie für Fragen zur Verfügung steht.

Das Foto des Jungen hing in Keiras Zimmer

Das Urteil empfinde sie „zwiespältig“, sagt sie. Auf der einen Seite sei es „ein gutes Urteil, nach dem, was möglich sei im Jugendstrafrecht“. Aber für sie persönlich sei es schwer, sie schüttelt den Kopf: „Meine Tochter ist ermordet worden. Ich habe sie geknebelt und leblos vor der Couch gefunden, blutüberströmt. Da sind neun Jahre nicht ausreichend.“

Es wird gefragt, ob sie so etwas wie Genugtuung empfinde, immerhin seien neun Jahre fast die höchstmögliche Strafe. Karin G. atmet tief durch, antwortet: „Genugtuung? Nein. Genugtuung wird es niemals geben. Meine Tochter kommt ja nicht wieder. Niemand und nichts kann mir meine Tochter wiederbringen. Auch 15 Jahre Haft können daran nichts ändern. Eine gerechte Strafe gibt es nicht für eine Mutter oder einen Vater, wenn das Kind ermordet wurde.“

Der Täter besuchte die gleiche Schule wie Keira. Er soll das Mädchen damals gefragt haben, ob sie gemeinsam Hausaufgaben machen wollen. Was sie über ihn denke, wird Karin G. gefragt. „Ich habe für ihn keine Gefühle, weder Hass noch Wut“, antwortet sie. Sie könne ihre Tochter ganz gut verstehen, dass sie sich in den Jungen verliebt habe. „Er ist ja kein hässlicher junger Mann.“ Sie selbst habe den Angeklagten im Gerichtssaal zum ersten Mal gesehen. Vorher gab es nur dieses Foto, das ihr Keira zeigte und das in ihrem Zimmer an der Wand hing.

Betroffen habe sie gemacht, wie er während der Verhandlung und auch bei der Urteilsbegründung wirkte: „Total unbeeindruckt“, beschreibt es Karin G. „So, als ob ihn das alles gar nicht interessiert oder als ob er noch gar nicht wahrgenommen hat, was er da getan hat. Er hat einem Menschen das Leben genommen. Wie jemand das so verdrängen kann, verstehe ich nicht.“

„Er wollte prüfen, ob er das Töten eines Menschen auch wirklich durchführen und aushalten kann.“

Als Zeugen geladene Mitschüler erzählten im Prozess, dass sich der Angeklagte Joker-Spielkarten um den Hals gehangen und damit gebrüstet habe, Mitglied eines „Jokerclans“ zu sein. Joker ist eine Film- und Comicfigur, die als Massenmörder sein Unwesen treibt. „Er hatte sich die Haare – wie beim Joker – grün gefärbt. Es ging ihm darum, sich zunehmend mit seinem Idol, dem Joker, zu identifizieren und Menschen aus Mordlust zu töten“, sagt Opferanwalt Weber. Das habe der Junge auch angekündigt. „Er wollte prüfen, ob er das Töten eines Menschen auch wirklich durchführen und aushalten kann.“

Nach der Festnahme lehnte es der 15-Jährige ab, sich von einer Gutachterin untersuchen zu lassen. Sie musste sich auf ihre Beobachtungen im Prozess stützen und attestierte ihm volle Schuldfähigkeit. Anfangs schwieg der Angeklagte im Prozess. Erst am achten Verhandlungstag lieferte er eine Erklärung. Tenor: Keira habe angeblich darum gebeten, getötet zu werden. Gerichtsmediziner stellten fest, dass er dem Mädchen mit einem Küchenmesser, das er mitgebracht hatte, 23 Stiche versetzte.

„Nein, ich bin sicher, sie wollte sich nicht umbringen.“

Karin G. war fassungslos, als sie diese Erklärung des Angeklagten über die vermeintlichen Todessehnsüchte ihrer Tochter hörte. „Natürlich fängt man an zu überlegen, hat Selbstzweifel, hinterfragt alles, was Keira in der Zeit vor ihrem Tod gesagt hat“, sagt sie. „Aber meine Tochter und ich hatten ein sehr inniges Verhältnis.“ Es habe keinerlei Hinweise gegeben, „dass sie in eine Depression oder in eine Traurigkeit gefallen sein könnte“. Im Gegenteil. Zu Ostern sei eine Reise nach Abu Dhabi geplant gewesen, die Tochter habe sich auf die anstehende Jugendweihe gefreut. „Nein, ich bin sicher, sie wollte sich nicht umbringen.“

Nach der Frage, ob Keira vielleicht zu leichtgläubig war, als sie ihren späteren Mörder in die Wohnung ließ, lässt Karin G. einige Sekunden vergehen. So, als ob sie sich innerlich darin bestärkt, ganz ruhig zu bleiben. „Wie kann jemand leichtgläubig sein, wenn er sich mit einem Schulfreund zu Schulaufgaben verabredet?“, fragt sie. „Wo ist der sicherste Ort für ein Kind? Zu Hause!“

Wie es jetzt weitergeht – Karin G. weiß es nicht. Sie werde sich am Tag darauf mit Freunden treffen, sagt sie. Es gebe sehr viele Menschen, die sich kümmern und Keira nicht vergessen können. Auch Wildfremde kämen auf sie zu und spendeten Trost. „Diese Anteilnahme, das ist Wahnsinn.“

