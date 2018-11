Kein Aufpreis für Kartenzahlung im Taxi mehr

Berlin. Seit Dienstag dürfen Berliner Taxifahrer keinen Zuschlag mehr für das Bezahlen mit EC- oder Kreditkarten verlangen. Damit trete die Entscheidung des Berliner Senats vom 30. Oktober dieses Jahres in Kraft, teilte die Verbraucherzentrale Berlin am Dienstag mit.

Zuvor verlangten Taxifahrer einen Aufschlag von 1,50 Euro, wenn mit Karte bezahlt wurde. So schrieb es eine Regelung über Beförderungsentgelte im Berliner Taxiverkehr vor. Diese Berliner Sonderregelung ist damit abgeschafft. Bundesweit ist der Zuschlag bereits seit Jahresbeginn untersagt. Berlin aber ließ sich sehr viel Zeit, um sie umzusetzen.

Mehr zum Thema:

Taxifahren in Berlin soll teurer werden

+++ Berlin-Podcast +++ In der aktuellen Folge „Molle und Korn“: Ein Besuch an der Berliner Kult-Raststätte an der Avus – natürlich mit dem Auto. Auf der Hinfahrt diskutiert im „Verkehrsspezial“: Gefährliche Radwege, Abbiege-Assistenten, Beifahrer-Pflichten und Erinnerungen an das erste Auto.

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Spotify

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Soundcloud

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Deezer

( dpa/BM )