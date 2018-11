Kylie Minogue - Nostalgie-Show als charmantes Cowgirl

Foto: Christie Goodwin (C) Darenote Ltd

Berlin. Irgendwann steht Kylie auf der Bühne und haut sich selbst auf den Po. In Richtung Publikum. Sie macht das grinsend, fast selbstironisch. Die 50-Jährige versucht sich gerade mit einem Country-Album „Golden“ neu zu erfinden und dann muss man eben in schwarzer enger Lederhose da raus auf die Bühne und sich selbst wie ein Pferd anfeuern.

Schon verrückt, aber auch irgendwie sehr charmant, vor allem wenn man merkt, dass sie selbst wirklich sehr viel Spaß dabei hat. So war das eben beim Song „Stop me from falling“, dem vielleicht besten Lied des Albums. Sie singt auch diesen live und es ist ihr egal, dass ihre Stimme kurzzeitig klingt wie Mickey Mouse oder auch mal ganz weg ist. Sie muss da durch. Alle anderen auch. Wird schon. Und anders als viele Stars fragt sie „Habt ihr Spaß?“ nicht nur in Richtung der Fans, sondern auch zu ihrer Crew.

Im Vorraum des Tempodrom ging es vor Beginn des Konzerts noch um eine Kylie, die vielleicht gar nicht auftaucht auf der Bühne: Denn es war Kylie Minogue, die schon in den 80er- und 90er-Jahren mit Hits wie „Locomotion“ und „Especially for you“ bekannt war. Das war eine Zeit, als noch Jason Donovan und Sandra auf den Covern von Zeitschriften um die Wette mit Kylie Minogue lächelten. Man könnte davon ausgehen, dass zumindest nicht alle, die gekommen waren, ihr neues Album „Golden“ überhaupt gehört hatten. Dabei hat sie zumindest in England schon für „Golden“ eine goldene Schallplatte bekommen. Im Jahr 2014 musste noch eine Europa-Tour abgesagt werden, weil nicht genug Fans Tickets kauften.

Das ist dieses Mal anders und sie hat es fast geschafft mit dem großen Comeback. Das Tempodrom ist offenbar nicht ausverkauft, hieß es, aber nach einem Blick in die Halle kann man sagen: fast. Außerdem tut Kylie Minogue sehr viel dafü, den Berliner Fans zu schmeicheln. Sie trägt eine weiße Cowgirl-Jacke mit aufgesticktem „Berlin“. Sie sag, dass sie auch privat nach Berlin komme. Dieses Konzert ist ihr vierter Besuch in der Stadt. Und erst im April sorgte sie für Aufruhr, als sie ihr Album ausgerechnet im Berghain vorstellte, dem dunklen Herz unter den Clubs in Berlin.

Und schließlich, als sie für den Song „Wild rose“ eine rote Rose weitergeben will, wählt sie ganz Zielgruppen-gerecht nicht einen Mann, sondern „Mona“ aus. Und zwischendurch immer wieder ein gehauchtes „I Love this City“.

In der ersten Hälfte wirkt es noch etwas verkrampft, wenn sie mit dem Publikum Kontakt aufnimmt. Und auch die Songs wollen noch nicht richtig zünden. Obwohl sie den Titelsong „Golden“, „In your Eyes“ und „Confide in me“ singt, mag man noch nicht ganz das Konzept dahinter erkennen. Ständig zeigt der Hintergrund eine Steppe und Männer beim Pferdehüten. Da hilft es nicht, dass ihre Stimme mal verrutscht oder das Mikrofon noch nicht ganz eingepegelt ist.

Das ändert sich erst beim berühmten „NA NA NA“, dem der Song „Can’t get you out of my head“ folgt. Die Gelungene Dance-Nummer bingt die Kylie zurück, die ganz bei sich ist. Die 1,60 große Kylie trippelt, haucht, quiekt und springt und man glaubt ihr jedes „Thank you soooo much“ nach jedem Song. Dann singt sie „Kids“ von Robbie Williams, auch „All the Lovers“ - und tanzt irgendwann auch den „Loco-Motion“. Das Publikum will sie gar nicht mehr gehen lassen und der ganze alberne Cowboy-Quatsch vom Anfang ist vergessen. Im Tempodrom fliegen kleine Glitzerteile herum und die kleine blonde Frau auf der Bühne zeigt, dass die 50 kein Alter ist, vor dem man sich fürchten muss.

Am Ende steht sie in ihrem gefühlt 15. Kleid auf der Bühne, eher ein Kleidchen, grünes und natürlich glitzernd. Sie erzählt, dass sie wiederkommen wolle nach Berlin (nochmal: „Ihr wisst ich liebe es hier“) und dass sie jetzt noch einen Zuschauerwunsch erfülle. Das Publikum wünsch sich (fast einstimmig) „Your Disco needs you“. Und sie gibt noch einmal alles, sogar auf Deutsch: „Deine Disko braucht dich!“ 30 Jahre Kylie-auf-der-Bühne werden gefeiert und sie scheint selbst fast gerührt von dem Zuspruch. Noch eine letzte Zugabe mit Dancing und sie sagt, dass sie den ganzen Abend da stehen könne. Handküsse verteilen. Winken. Und dann geht sie doch durch eine Schwingtür von der Bühne. Die Tür glitzert übrigens.