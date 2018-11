So werden Berlins Schulen digitalisiert

Schulleiter Björn Nölte von der Potsdamer Voltaireschule mit seinen Schülern: An der Gesamtschule werden Klausuren am Computer geschrieben.

Berlins Schulen warten auf einen kräftigen Geldsegen. Denn es ist klar, er wird bald kommen. Fünf Milliarden Euro hat der Bund den Ländern im „Digital-Pakt Schule“ zugesagt, aber um an das Geld zu kommen, muss das jeweilige Land auch etwas finanziell beisteuern. Ausgegangen wird dabei von zehn Prozent. Berlin fühlt sich im Rennen um das Geld gut aufgestellt. Man habe „wesentliche Punkte“ schon umgesetzt, um die Voraussetzung zu erfüllen, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). In der Senatsverwaltung für Bildung rechnet man mit rund 255 Millionen Euro, die ab 2019 bis 2023 vom Bund nach Berlin fließen werden, 25,5 Millionen müsste man dann selbst beisteuern. Viel Geld, um sich danach in den Schulen der Hauptstadt schleunigst auf den digitalen Weg zu machen.

Aber was heißt Digitalisierung in einer Schule genau? Steht hier wirklich die große neue Schulrevolution bevor oder ist das alles nur eine teuer finanzierte Mode, die vorübergehen wird? Gerade fand in der Stadt die „Konferenz Bildung Digitalisierung“ statt, sieben Stiftungen hatten dazu eingeladen, darunter die von Siemens, Telekom, Bertelsmann und Robert Bosch. „Die Technik allein ist es nicht“, da ist sich Uta-Micaela Dürig von der Robert-Bosch-Stiftung sicher.

Es gehe um viel mehr. Um ganz neue pädagogische Konzepte. Um eine Kulturveränderung in der Schule. Und später in einem Workshop wird Schulleiter Björn Nölte mit seinen Oberstufenschülern des Gesamtschulcampus Voltaireschule in Potsdam vormachen, was das heißen kann. Klausuren werden am Computer geschrieben, Korrekturen sind dann nicht mehr nur schriftlich, sondern auch mündlich – der Schüler klickt den Soundbite an der Seite an und hört die Stimme des Lehrers Nölte mit Erläuterungen. Schöne neue Welt, zumindest in diesem Konferenzraum. Aber wie sieht es draußen in den Schulen dieser Stadt aus?

1100 Euro kostet die Eltern die Anschaffung eines Mac Books

Englischunterricht in der zehnten Klasse der Friedensburg-Oberschule in Charlottenburg. Der Eingang zur Schule liegt unauffällig in der Goethestraße, von außen ist kaum zu erkennen, wie groß der Schulkomplex mit fünf Häusern ist. 1200 Schüler gehen hier zur Schule, Abitur kann in der zwölften oder 13. Klasse gemacht werden. Ein Drittel der Schüler geht nach dem Mittleren Schulabschluss, MSA, in der zehnten Klasse ab. Die Schule hat Erfolg, obwohl die Ausgangslage nicht unbedingt einfach ist – wer hier zur Schule geht, kommt aus sehr unterschiedlichen Elternhäusern, finanziell, kulturell, sozial. Aber die 130 Lehrkräfte kriegen es gestemmt, auch dank der Technik. Schon im Eingangsfoyer hängt ein Monitor, vergleichbar mit einer Flughafen-Anzeige, wo Vertretungsstunden angezeigt werden. Klassenbuch? Digital.

Basabe García, die Englischlehrerin, macht mit ihren 24 Schülern Gruppenarbeit – die Laptops einiger Schüler stehen schon aufgeklappt bereit. Es sind die Schüler der Notebookklasse. Das ist ein Profil der Friedensburg-Oberschule. Um an dieser Klasse teilnehmen zu können, müssen Eltern anfangs investieren: Rund 1100 Euro kostet die Anschaffung des Mac Books. Wer das Geld nicht sofort aufbringen kann, schließt einen Leasingvertrag ab, bezahlt ab da drei Jahre lang 30 Euro im Monat. „Ohne vorherige Schufa-Abfrage“, erläutert Schulleiter Sven Zimmerschied. Das sei der Clou. Manchmal lege die gesamte Großfamilie zusammen, um das Geld zu beschaffen. Man investiert in Bildung.

Die Notebookklassen arbeiten in den siebten und achten Klassen nur mit dem Laptop, sie sind ein geschlossener Kreis. Später öffnen sie sich zur restlichen Schule hin, weil eine Differenzierung innerhalb der Schule beginnt: MSA oder Abitur? Deutlich sei, die Laptopklassen seien leistungsstärker als die anderen Klassen, sagt Schulleiter Zimmerschied. Woran das liege, wisse er nicht genau: Ist es die digitale Lernmethode oder das engagiertere Elternhaus, schließlich hat man etwas bezahlt, erwartet Ergebnisse. Schwer zu sagen.

Statt Aufgabenzettel Fragen auf einer Online-Plattform

Im Englischunterricht von Frau García profitieren die anderen Schüler von den Notebookschülern. Zettel mit den Aufgaben werden hier nicht ausgegeben, man geht auf die Online-Plattform „Padlet“, wo die Lehrerin für jede Gruppe Fragen vorbereitet hat – angereichert durch Bilder, Tondokumente und weiterführende Links. Es geht um Demokratie. Jede Gruppe wird ihre Ergebnisse nach 40 Minuten hochladen, sodass auch die anderen sie sehen und darüber diskutieren können. Vier Gruppen, vier Online-Präsentationen.

Einmal im Monat mache sie solche Gruppenarbeiten, erzählt Basabe García. Es sei eine interessante, lebendige Form. Eine Revolution im Klassenzimmer? Das ist womöglich zu viel gesagt, aber auf jeden Fall neue Möglichkeiten, den Unterricht anders zu gestalten. Und eines kann man sicher sagen: Diese Zehntklässler sprechen schon ziemlich gut Englisch. Geschadet hat das Digitale offenbar nicht.