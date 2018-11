Entwarnung Einsatz in Mitte: Verdächtiges Auto vor russischer Botschaft

Berlin. Polizeieinsatz vor der russischen Botschaft in Berlin. Vor dem Gebäude an der Straße Unter den Linden zwischen dem Brandenburger Tor und der Glinkastraße hat ein schwarzer Mercedes am Mittwochabend für Aufsehen gesorgt. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der Berliner Morgenpost mitteilte, hätten sich darin verdächtige Gegenstände befunden.

Dieses Auto löste am Mittwochabend einen Polizeieinsatz aus Foto: Thomas Peise

Das Auto stand vor der russischen Botschaft Foto: Thomas Peise

Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort Foto: Thomas Peise

Die Straße wurde gesperrt Foto: Thomas Peise

Am S-Bahnhof Brandenburger Tor fahren aktuell keine Züge Foto: Thomas Peise



Die Entschärfer untersuchten das Fahrzeug Foto: Thomas Peise



Der Wagen sei zuvor von einer Person vor dem Gebäude abgestellt worden. Ein Wachmann habe die Person daraufhin kontrolliert und festgestellt, dass sie bereits von der Polizei gesucht wurde. Alarmierte Polizisten nahmen die Person daraufhin fest.

Der Wagen und die sich darin befundenen Gegenstände wurden von Entschärfen überprüft. Laut ersten Informationen soll es sich um persönliche Gegenstände gehandelt haben. Die Straße rund um die Botschaft war während des Einsatzes weiträumig abgesperrt. Die S-Bahn-Linien S1, S2 und S25 hielten währenddessen nicht am Bahnhof Brandenburger Tor. Die Sperrung wurde um kurz vor 22.30 Uhr wieder aufgehoben.

